Cătălin Cazacu, dezvăluiri despre cea mai indecentă propunere primită: „Având în vedere economia, n-aș zice nu”

De: Luciana Popescu 18/04/2026 | 07:50
De-a lungul timpului, Cătălin Cazacu a fost de mai multe ori în atenția publică, fie pentru reușitele sale sau pentru relațiile amoroase cu personaje mondene. Un lucru este clar, și-a construit parcursul prin ambiție și curaj, fie că vorbim despre performanțele din motorsport sau despre prezența sa carismatică în spațiul public. Este un om direct, asumat și plin de viață, care nu se teme să spună lucrurilor pe nume, iar CANCAN.RO i-a lansat provocarea întrebărilor și am aflat care a fost cea mai ciudată ofertă pe care a primit-o, nici nu o să vă vină să credeți. Dacă a acceptat sau nu oferta, citiți în rândurile de mai jos. 

Cătălin Cazacu ne-a obișnuit cu aparițiile sale pline de viață și cu stilul său nonconformist, iar acum noi i-am adresat câteva întrebări pentru a putea să îl cunoaștem mai bine, să aflăm cine este Cătălin omul din spatele aparițiilor publice. Cazacu nu se dă înapoi de la nimic și ne-a răspuns la cele mai mari curiozități într-un stil propriu și plin de umor.

Cu ce vedetă ar vrea Cătălin Cazacu să rămână blocat în lift

Haideți să aflăm chiar acum cu cine ar vrea Cazacu să stea blocat în lift sau care este cel mai ciudat lucru pe care îl face atunci când nu îl vede nimeni.

CANCAN.RO: Cu ce vedetă din showbiz ai vrea să rămâi blocat în lift?
Cătălin Cazacu: Problema este că ar putea să fie orice vedetă și cea mai bună femeie din lume și oricine, eu am ADHD și frică de spații închise, așa că… cu oricine m-ai pune în lift, m-ai distruge dacă mă ții mai mult de 30 de secunde. Aș prefera să rămân blocat într-o vilă cu piscină, pe malul apei, acolo aș rămâne.

CANCAN.RO: Dacă viața ta ar fi un titlu de film, cum ai vrea să se numească?
Cătălin Cazacu: Greu de spus, „Doi răniți împing salvarea”, ceva de genul ăsta, cred că asta ar descrie cel mai bine.

Am aflat și faptul că vedeta TV este o persoană extrem de superstițioasă și nu pleacă de acasă până nu face anumite lucruri.

CANCAN.RO: Ai vreun obicei mai ciudat pe care îl faci acasă atunci când nu te vede nimeni?
Cătălin Cazacu: Sunt foarte superstițios, nu mă încalț decât cu dreptul, nu pășesc decât cu dreptul afară din casă, nu mă întorc din drum, nu calc pe liniile de la gresie și lista poate continua.

Întrebat care a fost cea mai ciudată ofertă de colaborare pe care a primit-o, vedeta nu s-a ascuns după deget și a dat cărțile pe față. Dacă a refuzat-o sau nu, aflăm chiar acum. Cert este că asmenea oferte nu primești la ordinea zilei.

CANCAN.RO: Care este cea mai ciudată ofertă de colaborare pe care ai primit-o?
Cătălin Cazacu: Am primit ofertă să fac reclamă la mărire de „bărbăție”, îmi pare rău acum că n-am întrebat mai multe și mi s-a părut la momentul ăla că e puțin exagerat, dar acum, având în vedere climatul economic, n-aș mai zice nu.

Știm cu toții, Cătălin Cazacu adoră senzațiile tari pe motocicletă, dar câți dintre noi știm că vedeta a făcut școala pentru piloți? Nu se lasă, vrea să cucerească și spațiul aerian.

CANCAN.RO: Există un vis sau un proiect la care ai renunțat și încă regreți?
Cătălin Cazacu: Am făcut școala de pilot de avion și nu mi-am dat examenele, acesta este un proiect pe care îl regret și sper să-mi fac timp anul ăsta să-l termin.

Cătălin Cazacu vrea să devină pilot de avion- sursa- social media

