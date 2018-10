Caz incredibil în Vaslui! Un bătrân a fost acuzat de zoofilie! Cu ce animal a fost prins! VIDEO

Caz nemaiauzit în Vaslui, un bătrân de 77 de ani a fost prins „în fapt” cu scroafa în coteț. Proprietarul animalului a înlemnit când l-a văzut pe individ cum o bâjbâie pe sub coadă.(CITEȘTE ȘI: FULGY AL CLEJANILOR, ANCHETAT PENAL DE POLIȚIE. A AMENINȚAT CĂ INCENDIAZĂ UN MAGAZIN DIN MALL: ”A APRINS BRICHETA ȘI…”)

Caz incredibil în comuna Muntenii de Jos, acolo unde un bătrân de 77 de ani ar fi fost prins de către un vecin în timp ce încerca să intre în gratiile unei scroafe. Proprietarul animalului povestește că, în urmă cu o săptămână, a plecat de acasă împreună cu soția. Se îndreptau către un magazin din sat, dar s-a întors din drum după ce a observat că un vecin a sărit gardul casei sale și a intrat în curte.

“L-am prins în cotețul porcului. Am o scroafă de vreo 150 de kilograme. Era în fundul cotețului și o bâjbâia sub coadă. Și nu este prima dată când face asta. Acum patru ani l-am prins la cățea. Aveam o cățea lup și, de pe geam, l-am văzut cum a venit la ea și a început să o bâjbâie sub coadă. A dezlegat-o apoi de unde era legată și voia să o ducă într-un loc mai ferit în spatele casei. De data asta l-am închis în coteț și am sunat la Politie. Au venit doi polițiști, unul mai tânăr și unul mai bătrân. La telefon mi-au spus să încerc să-l rețin până ajung ei”, spune proprietarul scroafei.

Adevărul din spatele acestei povesti va trebui să fie stabilit de ancheta polițiștilor. Cert este faptul că proprietarul scroafei nu a depus plângere împotriva vecinului și rămâne ca procurorul de caz să dea soluția în dosar. Deocamdată, bătrânul de 77 de ani este cercetat pentru violare de domiciliu, informează vremeanoua.ro.

În timp ce unii dintre săteni își fac cruce si râd povestind ce se aude în localitate, alții spun că totul este doar o poveste exagerată. “Prin sat umblă vorba că a mers acasă la femeie, dar aceasta nu era singură. Era băut bine și s-a oprit în cotețul scroafei. S-ar fi mulțumit cu animalul dar a fost prins de bărbatul proprietarei, a ieșit scandal și a fost chemată Politia”, povestesc oamenii din Muntenii de Jos, potrivit vremeanoua.ro.

De cealaltă parte, sunt săteni care îl susțin pe bătrânul de 77 de ani și spun că nu cred nimic din ce se vorbește în sat. "Sigur l-a împins în coteț și a închis apoi ușa. E în stare de asa ceva mai ales că, între ei, există divergente de multă vreme. Bătrânul ăsta este un om la locul lui, cuminte. Șotia lui este bolnavă, la pat", spun sătenii care nu cred povestea scroafei din Muntenii de Jos.