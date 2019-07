Un vis este alcătuit din imagini și procese psihice care survin în fazele mai puțin profunde ale somnului. Există cărți de vise care cuprind interpretări ale acestora, unele considerate chiar profetice.

Dacă visezi un taur alb, spre exemplu, există șansa să fii promovat la locul de muncă. Dacă visezi un taur care împunge pe cineva – poate o luptă cu tauri – trebuie să eviți să împrumuți bani de la alte persoane. Tradiția românească spune că mai mulți tauri apăruți în vis reprezintă o bucurie. În schimb, dacă vei visa tauri negri, semnele nu sunt foarte bune, mai ales dacă acești tauri sunt agitați. Atunci când te visezi cumpărând un taur, tot rău va fi pentru ține – planurile tale, speranțele tale se vor nărui, informează portal-info.ro.

Citește și: CE ÎNSEAMNĂ CÂND VISEZI MEREU ACEEAȘI PERSOANĂ

Ce înseamnă când visezi un taur

Atunci când în vis îți apare un taur, conform sursei precizate mai sus, este foarte posibil să ai parte de o supărare cu oamenii apropiați. Însă, în funcție de ceea ce face sau cum arată taurul în vis, există diferite interpretări:

Nu rata: CE ÎNSEAMNĂ CÂND VISEZI BANCNOTE

– Dacă vei cumpăra un taur – vei avea parte de neîmpliniri în afaceri; dar dacă vei visa că achiziționezi un taur mare, atunci vei scăpa de o mare primejdie.

– Un taur agresiv apărut în vis – vei avea parte de o luptă dificilă.

– Dacă vei visa mai mulți tauri – dragoste nesăbuită.

– Un taur maiestuos reprezintă, în vis, creativitate.

– Un taur negru apărut în vis reprezintă moartea.

– Mai mulți tauri zburdalnici apăruți în visul tău pot avea ca interpretare o moarte prin accident.

– Un taur alergând – ai toate șansele să vezi un personaj important.

Vezi și aici: CE ÎNSEAMNĂ CÂND VISEZI SÂNGE

Ce înseamnă când visezi un taur care te aleargă

Atunci când visezi un taur care nu este periculos, visul poate fi interpretat prin comoditate, lene, pasivitate. Se poate spune că treci printr-o perioadă calmă a vieții tale și printr-o stare de confort, conform dictionar-vise.com.

Pe de altă parte, un taur care este agresiv, periculos și care te fugărește reprezintă furia și enervarea. Dar și o voință imensă atunci când ai un scop precis pe care dorești să-l atingi prin toate mijloacele. Totodată, este posibil să treci printr-o perioadă mai agitată a vieții sale. Se recomandă să fii mult mai precaut, în astfel de condiții.

Nu rata: CE ÎNSEAMNĂ CÂND VISEZI AUR. SEMNIFICAȚII ȘI INTERPRETĂRI

Visele pot apărea oricând în timpul somnului. Dar cele mai “reale” vise apar in timpul somnului profund, când creierul este cel mai activ. Unii experți spun că visăm cel puțin patru până la șase ori pe noapte. (PM) Corpul uman are nevoie de aproximati 6-8 ore de somn pe noapte. Petrecem dormind aproape o treime din viață. Astfel, deschidem poarta care desparte conștientul de lumea spiritelor, precizează antenasatelor.ro. De asemenea, precizează această ultimă sursă, un studiu realizat in Kyoto, Japonia, a scos la iveala faptul ca oamenii urmaresc visele in aceeasi maniera in care privesc cand sunt treji.

Visele stimulează creativitatea. Chiar și coșmarururile au beneficiile lor pe termen lung

Conform oamenilor de știință, visele au un rol foarte important – ne protejează de amintirile dureroase și ne stimulează creativitatea. Surprinzător, chiar şi experienţele neplăcute pe care le trăim în vise ne aduc beneficii, consideră oamenii de ştiinţă. Visarea este programată biologic în creierul uman, iar cercetătorii sunt siguri că şi strămoşii oamenilor aveau parte de aceste imagini nocturne. Mai mult decât atât, unii oameni de ştiinţă susţin că visele, mai ales cele neplăcute, au jucat un rol important în supravieţuirea lor.

Citește și aici: CE ÎNSEAMNĂ CÂND VISEZI CĂ EȘTI BEAT

Antii Revonsuo, un specialist în ştiinţe cognitive de la Universitatea din Turku, Finlanda, consideră că strămoşii noştri au rezistat în mediul extrem de periculos în care trăiau tocmai datorită… coşmarurilor care le permiteau oamenilor… să se „antreneze” pentru a le confrunta.

„Coşmarurile conţin evenimente ameninţătoare, forţându-ne să confruntăm aceste experienţe simulate, astfel că atunci când întâlnim în viaţa reală situaţii ameninţătoare să fim mai pregătiţi să supravieţuim”, explică Revonsuo. „Visele neplăcute şi coşmarurile sunt bune pentru că ne forţează să fim pregătiţi pentru evenimente similare ce au loc în viaţa reală. Fără coşmaruri, este posibil ca oamenii să nu fi existat astăzi pe Terra”, afirmă cercetătorul, conform descopera.ro.