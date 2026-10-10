Ce salarii primesc ispitele la Insula Iubirii 2026, pentru cele 3 săptămâni în Thailanda? Care sunt cele 5 lucruri pe care nu au voie să le facă, potrivit contractului cu Antena 1

S-a aflat câți bani câștigă ispitele de la Insula Iubirii! Pentru unii, aventura ar putea însemna și un câștig frumușel. Numai că în spatele imaginilor fierbinți de pe micul ecran se ascund reguli stricte, iar cine intră în joc trebuie să știe exact ce are voie să facă și unde îi este interzis să calce strâmb.

Antena 1 nu a pus pe masă contractele și nici nu a publicat o listă oficială cu onorariile. În schimb, în culise și pe rețelele sociale se rostogolesc sume care stârnesc curiozitatea. Iar diferențele dintre banii vehiculați pentru debutanți și cei atribuiți ispitelor cu experiență sunt considerabile.

Ce salarii primesc ispitele la Insula Iubirii 2026

În mediul online circulă estimări potrivit cărora o ispită ar putea încasa între 3.000 și 8.000 de euro pentru un sezon. Suma ar depinde de notorietate și de experiența acumulată în emisiune. Pentru veteranii care au deja un nume, unele discuții au împins estimările chiar spre 15.000 de euro.

Oana Monea, fostă ispită, a vorbit despre avantajele financiare ale participării și nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume.

„Merită financiar să mergi la Insula Iubirii. Chiar merită destul de mult. Pe lângă promovare, câștigi și foarte bine, ești în vacanță și trăiești o experiență unică”, a spus Oana.

Iar banii nu sunt singurul posibil beneficiu. Cazarea, mesele și transportul sunt asigurate pe durata șederii. Dar vacanța în Thailanda vine și cu un set de reguli care le poate tăia elanul celor tentați să facă lucrurile după bunul plac.

Ispitele trebuie să respecte reguli stricte

Lista restricțiilor atribuite contractului cu Antena 1 cuprinde reguli înainte de plecare, în timpul filmărilor și după încheierea lor.

Ispitele nu au voie să dea din casă înainte să înceapă show-ul. Ar trebui să păstreze secretul și să nu anunțe dinainte că au fost alese drept ispite. O scăpare ar putea strica surpriza și da peste cap planurile producției.

În informațiile vehiculate apare și o restricție legată de statutul sentimental afișat public. Totuși, nu există o confirmare publică potrivit căreia toate ispitele ar avea interdicția generală de a fi într-o relație.

Ispitele nu au voie să-și schimbe radical look-ul înainte de filmări. O schimbare majoră de înfățișare între semnarea contractului și începerea filmărilor ar putea crea probleme de continuitate.

Ispitele nu au voie nici să plece de capul lor din zona de filmare. În timpul filmărilor, libertatea de mișcare ar putea fi limitată la zonele stabilite de organizatori. Nu e chiar o vacanță în care fiecare face ce-l taie capul: programul și desfășurarea producției au prioritate.

O altă regulă este să nu dezvăluie ce s-a întâmplat pe insulă. După filmări, discreția rămâne esențială. Dezvăluirea prematură a momentelor-cheie sau a detaliilor care nu au fost difuzate ar putea strica surprizele pregătite pentru public. Clauzele exacte și sancțiunile nu sunt însă cunoscute public.

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