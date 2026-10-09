Surpriză în cel mai neașteptat cuplu de la Insula iubirii. Mattia și Teodora s-au împăcat cu o vacanță în Barcelona

Mattia și Teodora
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Puțini s-ar fi așteptat la o astfel de răsturnare de situație. După luni întregi în care totul părea încheiat între ei, Mattia Carnessali și Teodora Racoș, doi dintre foștii concurenți ai universului Insula Iubirii, par să fi decis să mai dea o șansă poveștii lor.

Cei doi formează, probabil, unul dintre cele mai neașteptate cupluri apărute după emisiune. După încheierea sezonului în care au devenit cunoscuți publicului, nimic nu indica faptul că între ei ar putea exista mai mult decât o relație de amiciție. Abia în primăvara acestui an, la nunta Francescăi și a lui Cristi Pungă, unde au petrecut timp împreună, apropierea dintre ei a început să fie observată.

Surpriză în cel mai neașteptat cuplu de la Insula iubirii

Ulterior, în iunie 2026, au confirmat că formează un cuplu, spre surprinderea fanilor care nu îi văzuseră niciodată în această ipostază. Povestea lor nu a durat însă prea mult în spațiul public. În luna septembrie, Mattia a confirmat că cei doi s-au separat, explicând că nu mai sunt împreună.

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Tocmai de aceea, imaginile apărute acum au luat prin surprindere pe toată lumea. După despărțirea confirmată în urmă cu doar câteva săptămâni, Mattia și Teodora au reapărut împreună, semn că lucrurile s-au schimbat între timp.

Mattia și Teodora s-au împăcat cu o vacanță în Barcelona

Mai mult decât atât, cei doi au ales să plece într-o escapadă romantică în Barcelona, orașul în care par să se bucure din nou unul de compania celuilalt. Vacanța vine la scurt timp după perioada în care relația lor părea definitiv încheiată și alimentează speculațiile că împăcarea este una cât se poate de serioasă.

Dacă până de curând fanii credeau că povestea dintre cei doi s-a încheiat definitiv, apariția lor împreună în Barcelona schimbă complet situația. După un parcurs marcat de apropieri neașteptate, confirmarea relației, despărțire și acum împăcare, Mattia și Teodora reușesc din nou să surprindă și să devină unul dintre cele mai comentate cupluri provenite din istoria Insulei Iubirii

CITEŞTE ŞI: Teodora Racoș și Mattia Carnesalli de la Insula iubirii s-au cuplat. Cum s-au postat cei doi

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