Ce șanse de câștig ai când joci jocuri de casino pe internet?

Cazinourile online au din ce în ce mai mulți clienți, unii proveniți din jucătorii care frecventau cazinourile terestre, alții din clienții obișnuiți ai platformelor de pariuri sportive online, curioși să încerce și un alt tip de divertisment relativ din aceeași sferă.

Distracția vine la pachet, uneori, și cu câștiguri consistente, mai ales la sloturile video care au și Jackpot. Cu o singură „rotire de manetă”, poți dai lovitura. Desigur, trebuie să fii foarte norocos pentru a se întâmpla acest lucru… Nu îți trebuie noroc cu carul pentru a lua sume decente, șansele de câștig depinzând de tipul jocului.

Apropo de pariurile sportive, șansele de câștig sunt ușor de calculat, sunt „palpabile”, fiind indicate de cotele afișate de fiecare operator în parte. Cu cât cota este mai mică, cu atât șansele ca pariul să fie câștigător sunt mai mari. Cum s-ar spune, depinzi doar de tine.

La alte jocuri, cum ar fi sloturile video, depinzi de câștigurile celorlalți. În funcție de payout-ul aparatului/jocului, ai șanse mari să scoți bani dacă limita sumei care se întoarce în mod obișnuit la jucători nu a fost deja atinsă, sau nu este aproape de a fi atinsă.

Potrivit informațiilor găsite pe site-urile acreditate să scrie despre jocurile de noroc, aici se face o disociere între „păcănelele clasice” și cele online. Sloturile la care se poate juca în agențiile terestre au un payout 40-50%, în timp ce sloturile online au un payout de 95-98%. Payout-ul este mai mare în online pentru că la același cazino se pot juca mii de jucători simultan, iar astfel cazinoul își permite să ia câte puțin de la fiecare client. Așadar, șansele de câștig la cazinourile online sunt mult mai mari decât la cele terestre, cel puțin la aceste jocuri.

Am citit că toate jocurile de la NetEnt au aceleași payout-uri indiferent de site-ul pe care le jucăm, iar aceste payout-uri chiar sunt făcute publice. La rândul lor, cei care produc astfel de jocuri sunt supervizați de anumite autorități. Top 3 jocuri NetEnt după payout sunt următoarele:

Mega Joker – 99% Jackpot 6000 – 98.9% Blood suckers – 98%

La jocurile cu jackpot se câștigă ceva mai rar, pentru că o parte din sumele jucate de clienți alimentează fondul de jackpot, care face fericită o singură persoană, la intervale lungi de timp. Sunt și jocuri care acordă patru jackpoturi, așa că …

În ceea ce privește jocul de ruletă, sunt voci care susțin că payout-ul din online ar putea fi influențat de softul care determină rezultatul rotirii în funcție de pariurile puse, astfel încât să existe cât mai puțini câștigători. Teoria nu stă în picioare în cazul cazinourilor online legale, pentru că soft-urile sunt verificate periodic cu simț de răspundere de organismele abilitate. Totuși, dacă ești „Toma necredinciosul”, poți juca la cazino live, unde jocurile sunt făcute de un dealer în „carne și oase”, nu de un script de calculator.

Tehnic vorbind, payout-ul la ruleta europeană este de 97,3%, iar la cea americană de 94.7%. Ruleta europeană are și cifra 0, care face ca un pariu roșu/negru sau pe par/impar să nu aibă șanse 50% de câștig, ci mai mici. Ruleta americană are în plus și cifra 00, așa se explică payout-ul mai mic.

La jocurile populare de masă. precum Blackjack, Baccarat, Caribbean Stud Poker, Război, Craps, Double Down Stud, Heads Up Hold’em, Keno, Let it Ride, Pick’em Poker, Red Dog, Sic-Bo, poker cu 3 cărți sau Video Poker, șansele de câștig nu pot fi stabilite cu exactitate, influențate fiind de tipurile de pariuri.

Indiferent de șansele de câștig, cel mai important este să ai un plan de joc, cum ar fi să își împarți bugetul în părți egale. Cu cât joci mai multe runde, cu atât există o posibilitate mai mare să ca măcar una dintre ele să fie norocoasă.