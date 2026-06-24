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Ce se întâmplă acum cu Kader Keita, după ce femeia accidentată de el pe trecerea de pietoni a murit

De: Denisa Crăciun 24/06/2026 | 13:13
Ce se întâmplă acum cu Kader Keita, după ce femeia accidentată de el pe trecerea de pietoni a murit
Kader Keita. trimis în judecată Sursa foto: Instagram - Kader Keita
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Apar noi detalii în cazul fotbalistului de la Rapid, Kader Keita. Jucătorul a lovit pe trecerea de pieton o femeie în vârstă de 68 de ani. Acesta a plecat de la locul accidentului, iar femeia s-a stins din viață la spital. 

Vești proaste pentru fotbalistul Rapidului, Kader Keita. La câteva luni de la accidentul pe care l-a provocat, bărbatul a fost trimis în judecată. Decizia a fost luată de Parchetul de lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de Brigada Rutieră București. Astfel, ancheta penală s-a încheiat, iar el va fi trimis la instanță pentru judecarea faptelor. Situația este și mai complicată, având în vedere faptul că femeia s-a stins din viață la scurt timp după accident, în timp ce era internată la spital.

Ce se întâmplă acum cu Kader Keita

Kader Keita este unul dintre cei mai cunoscuți jucători de la echipa Rapid București. În luna martie a acestui an, bărbatul a lovit pe trecerea de pietoni o femeie în vârstă de 68 de ani. Acesta ar fi încercat să cheme ajutoare, dar pentru că nu vorbește română nu a reușit și a decis să părăsească locul incidentului. Femeia a fost transportată la spital, iar la scurt timp a murit.

Conform anchetatorilor, în aceeași dimineață, Keita s-a dus la antrenamente și nu a comunicat nimic din cele întâmplate clubului. Câteva ore mai târziu a fost ridicat de polițiști și dus la secție. Acesta a fost pus sub control judiciar pentru 30 de zile, iar apoi s-a prelungit la 60 de zile. Marți, 23 iunie, Parchetul de lângă Judecătoria Sectorului 2 a luat o decizie importantă. Oficialii au hotărât să fie trimis în judecată.

La data de 23.06.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus trimiterea în judecată a înculpatului K.A.K., cercetat sub măsura controlului judiciar, pentru comiterea infracțiunilor de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, prev. de art. 338 alin. (1) din Codul Penal şi ucidere din culpă, faptă prev. și ped. de art. 192 alin. (1), (2) din Codul Penal, cu aplicarea dispozițiilor art. art. 38 alin. 1 C. pen. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de vinovăție, au transmis autoritățile.

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A murit femeia lovită cu mașina de Kader Keita. Ce se întâmplă acum cu jucătorul Rapidului

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