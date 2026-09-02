(P) Ce sunt turneele de bingo online și cum se joacă

(P) Ce sunt turneele de bingo online și cum se joacă
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Bingo, un joc care avea un succes semnificativ în România anilor ’90 și la începutul anilor 2000, este din nou popular pe platformele de casino online. Pe lângă jocul clasic, cei care au această pasiune pot lua parte și la turnee de bingo online, pentru un plus de distracție și adrenalină.

Pentru a face jocul de bingo mai interesant, operatorii de casino online care au în ofertă bingo au introdus și turnee, în care jucătorii pot concura, de la distanță, între ei. Conceptul este similar cu cel de la turneele de sloturi online.

32 Rosu Cazino (L1160657W000330 ONJN, 18+), unul dintre puținii operatori licențiați ONJN care au și secțiune de bingo, organizează turnee săptămânale. Formatul poate diferi de la un turneu la altul, însă în acest articol îți vom prezenta două dintre ele. Nu uita să citești toate informațiile din paginile oficiale înainte de a opta pentru participarea la un turneu de bingo oficial.

Suma punctelor pentru fiecare câștig

În unele situații, punctajul se acordă în funcție de suma punctelor pentru fiecare câștig. În acest caz, punctele se oferă astfel: 1 Linie – 3pt | 2 Linii – 4pt | 3 Linii – 5pt | 4 Linii – 6pt | Full House – 7pt.

Acest format este și mai simplu de înțeles, deoarece clasamentul se realizează mai ușor. Jucătorii știu clar câte linii au făcut și își pot calcula singuri punctele. În orice caz, clasamentele se actualizează automat, astfel că jucătorii pot afla în fiecare moment pe ce loc se află.

Ce trebuie să verifici înainte de a participa la un turneu de bingo online

Pe lângă regulile despre modul în care se acordă punctele, mai sunt și alte detalii pe care este recomandat să le verifici înainte să participi la un turneu de bingo online. În primul rând, jocurile eligibile. De obicei, operatorii introduc cele mai populare versiuni, cum ar fi 75 Ball Variant, 75 Ball, 90 Ball ori 90 Ball Speed. Apoi, verifică și valabilitatea turneului. Aceasta poate fi de câteva zile sau de câteva săptămâni. Diferă de la un turneu la altul, dar e indicat să o citești înainte. Nu în ultimul rând, verifică și fondul de premiere și structura grilei, pentru a vedea pe ce loc trebuie să fii.

Cum arată turneele de mini-jocuri

În unele situații, operatorii de casino online organizează inclusiv turnee de mini-jocuri. La acestea, punctele se acordă pe baza sistemului cea mai bună rotire consecutivă. Tot ce trebuie să faci este să optezi pentru participarea la turneu și să îndeplinești numărul minim de runde la un joc valid, cu miză minimă per fiecare rotire. Apoi, scorul tău va fi calculat pe baza celei mai bune rotiri succesive. Calculul se face în felul următor: media dintre rata câștig / miză per rotire. Iată un exemplu concret:

Exemplu (10 rotiri, cu 3 cele mai bune runde consecutive):

  • Rotirea 1: Miză 5, Câștig 0
  • Rotirea 2: Miză 5, Câștig 10
  • Rotirea 3: Miză 5, Câștig 0
  • Rotirea 4: Miză 10, Câștig 40
  • Rotirea 5: Miză 5, Câștig 30
  • Rotirea 6: Miză 5, Câștig 20
  • Rotirea 7: Miză 5, Câștig 0
  • Rotirea 8: Miză 5, Câștig 0
  • Rotirea 9: Miză 5, Câștig 0
  • Rotirea 10: Miză 5, Câștig 100

Exemple de calcule:

  • Rotirile 2-4: (10/5 + 0/5 + 40/10)  100 / 3 = 200 puncte
  • Rotirile 4-6: (40/10 + 30/5 + 20/5)  100 / 3 = 466 puncte
  • Rotirile 8-10: (0/5 + 0/5 + 100/5)  100 / 3 = 666 puncte

În acest exemplu, rotirile 4-6 vor aduce 466 puncte, iar rotirile 8-10 vor aduce 666, astfel că scorul tău va fi 666.

Jocurile de casino online sunt destinate în exclusivitate adulților. Fii responsabil și nu miza sume pe care nu ți le poți permite să le pierzi.

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