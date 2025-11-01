Celebra actriță care a fost irecognoscibilă de Halloween! Ghicești cine se ascunde sub masca Medusei?!

De Halloween, vedetele dau frâu liber imaginației și aleg cele mai spectaculoase costume pentru a sărbători în stil mare. În acest an, atenția tuturor a fost captată de o actriță care s-a transformat în Medusa, iar machiajul și accesoriile au fost atât de reușite încât a fost aproape de nerecunoscut. Costumul său detaliat și creativ a impresionat pe toată lumea, demonstrând cât de mult s-a implicat pentru a da viață personajului fantastic de Halloween.

Procesul de transformare în Medusa a durat aproximativ 10 ore și a implicat o echipă întreagă de specialiști în machiaj și costume, iar fiecare detaliu a fost atent gândit pentru a recrea cât mai fidel personajului istoric cunoscut în întreaga lume.

Deși prețul costumului nu a fost dezvăluit oficial, se crede că ar fi de ordinul milioanelor de dolari, confirmând obsesia vedetei pentru spectacole de proporții. În urmă cu un an, actrița a cheltuit în jur de 10 milioane de dolari pentru ținuta aleasă.

Cine este actrița care s-a costumat în Medusa

Este vorba chiar despre Heidi Klum, îndrăgita actriță care iubește Halloween-ul și impresionează în fiecare an cu ținutele pe care le alege. În 2025, ea a transformat tradiționala sa petrecere de Halloween într-un adevărat spectacol, atrăgând toate privirile cu un costum de Medusa.

Machiajul detaliat, șerpii de pe cap și accesoriile complexe au făcut ca vedeta să fie aproape de nerecunoscut. Soțul ei a completat perfect apariția, întruchipând bărbatul înghețat de Medusa, conform legendei, formând împreună un cuplu de poveste care a fascinat invitații.

Petrecerea organizată de Klum a adunat celebrități și a devenit încă o dată punctul central al sărbătorii de Halloween, fiecare detaliu al costumului și machiajului fiind comentat și apreciat pe rețelele de socializare. Evenimentul a adunat numeroase celebrități, toate admirând creativitatea gazdei și detaliile impresionante ale costumului ei.

Apariția lui Klum a fost discutată pe rețelele de socializare și a stârnit reacții entuziaste, confirmând încă o dată pasiunea vedetei pentru transformări spectaculoase și pentru Halloween. Această sărbătoare rămâne o ocazie perfectă pentru vedete de a-și arăta latura excentrică și de a se juca cu machiajul și costumele.

CITEȘTE ȘI: Noaptea în care vedetele au dat frâu liber imaginației! CANCAN.RO a făcut topul celor mai spectaculoase apariții de Halloween

Test de inteligență | Vedeți unde s-a ascuns liliacul din această imagine, în 12 secunde?