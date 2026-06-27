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Check in | De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea

De: Mara Dobre 27/06/2026 | 08:50
Check in | De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea
De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea
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Internetul e plin de dive care se pozează sexy în Egipt pe cămile, dar eu n-am fost deloc încântată de destinația lăudată de toată lumea. Ceea ce trebuia să fie vacanța visurilor mele s-a transformat rapid într-un calvar, presărat cu perfuzii, leșinuri în drum spre masă, sărăcie lucie și o mega-țeapă cu bijuterii care au coclit înainte să apuc să le pun pe Facebook.

Am plecat cu gașca mea de prieteni în Hurghada în septembrie. Am prins un pachet de vacanță „la ofertă”, zbor plus șapte nopți all-inclusive, pentru care am decartat 599 de euro de persoană. Ne-am cazat la Sentido Caribbean World Soma Bay și, ca să mă sparg în figuri, am mai dat 20 de euro șpagă pentru o cameră cu vedere la mare.

De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt

Doar că marea am văzut-o mai mult în ceață, pentru că soarele m-a prăjit instant! În Hurghada erau 36 de grade, iar când am ajuns la Luxor, termometrele explodaseră la 50 de grade.

Sincer, am venit în Egipt special pentru piramide și istorie, nu pentru plajă. Mi-am cumpărat direct de la resort o excursie cu autocarul ca să văd Piramidele din Giza și Luxor. Sună frumos, nu? Ei bine, calvarul a început când autocarul m-a luat din fața resortului la ora 4 dimineața! Nici nu apucasem să visez cum trebuie, că eram deja sechestrată într-un vehicul timp de 6 ore.

De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea
De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea

Șase ore de mers prin deșert unde nu vezi nici măcar un copăcel! Noroc cu ghidul, care ne-a distrat cu bârfe locale: ne-a povestit că în unele zone din Egipt, mamele bărbaților le aleg nevestele și sunt super-atente la cât de lung e părul fetei și… cât de mare are laba piciorului! Tot el ne-a zis că egiptenii visează la mai multe neveste, dar n-au gologani, că legea îi obligă să-i facă casă cu etaj fiecăreia. Sărmanii de ei!

După 6 ore de amorțeală, am ajuns la Luxor. Valea Regilor, mormântul lui Tutankhamon, Karnak, Templul Luxor au fost cu adevărat spectaculoase! Cine a zis că sunt făcute de extratereștri a avut dreptate, jur. Și o veste bună: nu m-a alergat nicio mumie! Doar că, după ce am terminat cu extazul istoric, au urmat alte 6 ore înapoi în autocar. 12 ore de drum într-o singură zi, un deliciu!

Am leșinat în resort

Urmările s-au văzut a doua zi. Ca să înțelegeți, în Hurghada erau 36 de grade, iar la Luxor vreo 50 la umbra piramidei! De dimineață, m-am trezit frumos, mi-am băut cafeluța și am plecat ca o zână spre restaurant. Aveam de mers vreo 15 minute din cameră până la mâncare.

Ei bine, pe la jumătatea drumului s-a stins lumina! Am leșinat direct pe asfalt și m-am trezit instant cu 7 egipteni în jurul meu care se chinuiau să mă târască la cabinetul medical. Cică e sport național printre turiști să pice la datorie din cauza caniculei!

După ce m-au pus pe perfuzii și mi-au dat apă, mi-am revenit. Am stat la umbră, am băut o bere și, spre seară, am zis să fac terapie prin cumpărături chiar în resort, la magazinul de bijuterii. Mi-am luat un inel de argint de 150 de euro care a coclit a doua zi, iar prietena mea și-a luat un lanț de aur care s-a rupt după doar patru zile! Concluzia?! Țeapă!

De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea
De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea

Pentru Cairo am zis că suntem boieri și nu mai luăm autocarul groazei. I-am dat 100 de euro unui taximetrist să ne ducă el. Am făcut 7 ore și îmi venea să mă arunc din mers din mașină! Orașul m-a deprimat total, n-am văzut în viața mea atâta sărăcie. Îmi dădeau lacrimile când vedeam discrepanța dintre hotelurile de lux din Hurgadha și casele fără geamuri din Cairo, copiii desculți și mizeria cruntă. Atunci am zis clar: eu în Egipt nu mai calc!

Băutura era apă chioară

Dar ce să vezi? Pentru că aveam plătită o tabără de kiteboarding dinainte, după două săptămâni m-am întors în Egipt! Eu și Radu Mazăre ce ne mai credeam zmei pe placă! Am stat la Palm Royale Resort Soma Bay, ceva mai scump. Pentru kite a fost genial, am învățat sportul, am văzut viața de noapte și m-am întors cu 5 kilograme mai slabă!

De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea
De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea

De data aceasta, am avut probleme cu băutura și mâncarea. Un tip din tabără a ajuns direct pe perfuzii de la mâncare, sucurile erau apă chioară, iar alcoolul n-avea absolut niciun gust. Băieții din grup au făcut chiar și un experiment într-o zi: au băut 40 de beri la draft și n-au avut absolut nimic, ba chiar s-au trezit din starea de oboseală!

Concluzia? Piramidele sunt de văzut o dată în viață și atât, în rest nu înțeleg de unde atâta hype. Distanțele sunt colosale, te topești de cald, iar resorturi la fel de frumoase și servicii de o mie de ori mai bune găsim în Turcia, Grecia sau Bulgaria, la prețuri mult mai mici și fără leșinuri incluse în meniu!

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