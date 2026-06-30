Cine este bărbatul care a comis atacul din Monaco? Prima imagine

Noi detalii ies la iveală în cazul exploziei care a șocat Monaco și care pare să fi avut ca țintă omul de afaceri ucrainean Vadim Iermolaev. Între timp, anchetatorii au făcut publică și prima imagine cu bărbatul suspectat că a abandonat rucsacul în care se afla dispozitivul exploziv. Autoritățile din Monaco și Franța îl caută intens, iar investigația este tratată drept o tentativă de asasinat.

Explozia s-a produs la intrarea unei clădiri rezidențiale aflate într-o zonă exclusivistă a Principatului. Potrivit informațiilor din anchetă, suspectul a transportat dispozitivul într-un ghiozdan pe care l-a lăsat în apropierea accesului în imobil. La scurt timp după aceea, bomba a detonat chiar în momentul în care victimele se aflau în zonă.

Prima imagine cu bărbatul care a plasat bomba

Anchetatorii susțin că dispozitivul exploziv fusese conceput pentru a produce cât mai multe victime, fiind umplut cu elemente metalice care să se transforme în schije la detonare. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că suspectul a părăsit rapid zona după ce a abandonat rucsacul, îndreptându-se spre teritoriul francez.

Pentru găsirea acestuia au fost mobilizate importante forțe de ordine. Polițiștii desfășoară controale în trafic, iar regiunea este monitorizată inclusiv din aer. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca atacatorul să fi urmărit familia Iermolaev o perioadă îndelungată și să fi cunoscut cu exactitate programul victimelor.

Vadim Ermolaev este un om de afaceri originar din Ucraina, cunoscut pentru investițiile sale în domeniul imobiliar, industrie, agricultură și comerț. În 2023 a fost sancționat de autoritățile ucrainene, în urma afacerilor din Crimeea, ce fusese anexată Rusiei în 2014.

În paralel cu ancheta oficială, pe internet au apărut numeroase teorii privind fuga suspectului. Unele speculații susțin că acesta ar fi beneficiat de ajutor extern pentru a părăsi rapid zona pentru a evita capturarea. Până în prezent însă, autoritățile nu au confirmat aceste informații și continuă cercetările pentru a stabili exact modul în care a fost organizat atacul și cine se află în spatele lui.

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Anna, soția afaceristului ucrainean vizat de atacul din Monaco, este în stare gravă. Unul dintre copii era alături de ei