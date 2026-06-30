Acasă » Știri » Cine este bărbatul care a comis atacul din Monaco? Prima imagine

Cine este bărbatul care a comis atacul din Monaco? Prima imagine

De: Andreea Stăncescu 30/06/2026 | 12:31
Prima imagine cu bărbatul care a comis atacul din Monaco / Sursa foto: X
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Noi detalii ies la iveală în cazul exploziei care a șocat Monaco și care pare să fi avut ca țintă omul de afaceri ucrainean Vadim Iermolaev. Între timp, anchetatorii au făcut publică și prima imagine cu bărbatul suspectat că a abandonat rucsacul în care se afla dispozitivul exploziv. Autoritățile din Monaco și Franța îl caută intens, iar investigația este tratată drept o tentativă de asasinat.

Explozia s-a produs la intrarea unei clădiri rezidențiale aflate într-o zonă exclusivistă a Principatului. Potrivit informațiilor din anchetă, suspectul a transportat dispozitivul într-un ghiozdan pe care l-a lăsat în apropierea accesului în imobil. La scurt timp după aceea, bomba a detonat chiar în momentul în care victimele se aflau în zonă.

Prima imagine cu bărbatul care a plasat bomba

Anchetatorii susțin că dispozitivul exploziv fusese conceput pentru a produce cât mai multe victime, fiind umplut cu elemente metalice care să se transforme în schije la detonare. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că suspectul a părăsit rapid zona după ce a abandonat rucsacul, îndreptându-se spre teritoriul francez.

Pentru găsirea acestuia au fost mobilizate importante forțe de ordine. Polițiștii desfășoară controale în trafic, iar regiunea este monitorizată inclusiv din aer. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca atacatorul să fi urmărit familia Iermolaev o perioadă îndelungată și să fi cunoscut cu exactitate programul victimelor.

Sursa foto: X

Vadim Ermolaev este un om de afaceri originar din Ucraina, cunoscut pentru investițiile sale în domeniul imobiliar, industrie, agricultură și comerț. În 2023 a fost sancționat de autoritățile ucrainene, în urma afacerilor din Crimeea, ce fusese anexată Rusiei în 2014.

În paralel cu ancheta oficială, pe internet au apărut numeroase teorii privind fuga suspectului. Unele speculații susțin că acesta ar fi beneficiat de ajutor extern pentru a părăsi rapid zona pentru a evita capturarea. Până în prezent însă, autoritățile nu au confirmat aceste informații și continuă cercetările pentru a stabili exact modul în care a fost organizat atacul și cine se află în spatele lui.

CITEȘTE ȘI: Prima reacție a Mihaelei Rădulescu, după atacul cu bombă din Monaco. Vedeta are o casă în Principat

Anna, soția afaceristului ucrainean vizat de atacul din Monaco, este în stare gravă. Unul dintre copii era alături de ei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bucureștiul scapă de codul roșu de caniculă. Vremea se răcește treptat în zilele următoare
Știri
Bucureștiul scapă de codul roșu de caniculă. Vremea se răcește treptat în zilele următoare
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit
Știri
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
Mediafax
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru...
Cine este Odeta Nestor, una dintre cele mai influente femei din industria jocurilor de noroc. Prietena lui Denise Rifai a condus o piață de 3 miliarde de lei în România
Gandul.ro
Cine este Odeta Nestor, una dintre cele mai influente femei din industria jocurilor...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
Testul mașinii la prima întâlnire. Detaliul banal care face una din patru persoane să fugă mâncând pământul
Adevarul
Testul mașinii la prima întâlnire. Detaliul banal care face una din patru persoane...
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
Digi24
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela...
Cât reziști sub dărâmături după un cutremur. Primele 24 de ore fac diferența între viață și moarte
Mediafax
Cât reziști sub dărâmături după un cutremur. Primele 24 de ore fac diferența...
Parteneri
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în costum de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În realitate e...”
Click.ro
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În...
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi 24
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Amenda pentru centură, mai mare cu aproape 30 de lei. Cu cât cresc celelalte sancțiuni rutiere
Promotor.ro
Amenda pentru centură, mai mare cu aproape 30 de lei. Cu cât cresc celelalte sancțiuni...
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
go4it.ro
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
Care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni?
Descopera.ro
Care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Cine este Odeta Nestor, una dintre cele mai influente femei din industria jocurilor de noroc. Prietena lui Denise Rifai a condus o piață de 3 miliarde de lei în România
Gandul.ro
Cine este Odeta Nestor, una dintre cele mai influente femei din industria jocurilor de noroc....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bucureștiul scapă de codul roșu de caniculă. Vremea se răcește treptat în zilele următoare
Bucureștiul scapă de codul roșu de caniculă. Vremea se răcește treptat în zilele următoare
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit
După 81 de ani, un fenomen astrologic revine și aduce schimbări fără precedent pentru mai multe ...
După 81 de ani, un fenomen astrologic revine și aduce schimbări fără precedent pentru mai multe zodii! Astrologul Sanda Ionescu avertizează: “Decizii impulsive, chiar scandaluri”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Titularul de la FCSB, pe picior de plecare, în timp ce Gigi Becali a ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Titularul de la FCSB, pe picior de plecare, în timp ce Gigi Becali a făcut doar un transfer
Vești bune pentru trei zodii. După o perioadă dificilă, urmează o schimbare majoră în viața lor
Vești bune pentru trei zodii. După o perioadă dificilă, urmează o schimbare majoră în viața lor
Adolescent de 16 ani, victima caniculei. Băiatul s-a înecat în râul Siret
Adolescent de 16 ani, victima caniculei. Băiatul s-a înecat în râul Siret
Vezi toate știrile