Cine este, de fapt, femeia care i-a furat lui Domenico Perri bunuri în valoare de 2 milioane de euro? Simona i-a dăruit milionarului italian doi copii

Este subiectul momentului! Milionarul Domenico Perri a fost „deposedat” de bunuri în valoare de 2 milioane de euro chiar de către fosta iubită, care a „acționat” împreună cu tatăl ei. Dar cine este, de fapt, Simona, femeia care i-a dăruit doi copii italianului? CANCAN.RO are detalii!

Dincolo de scandalul care a atras toate privirile, puțini știu cine este femeia care i-a fost alături ani buni afaceristului italian și care a construit, în paralel, propriul business în industria bijuteriilor. Simona se prezintă pe rețelele de socializare cu numele de Perri, cu toate că în documentele oficiale din cadrul anchetei este prezentată cu un alt nume de familie, iar la o primă vedere pe profilele ei de pe social media, se vede de la o poștă că este o femeie frumoasă, obișnuită cu viața de lux.

Deși nu este o prezență foarte vocală în spațiul public, numele Simonei a început să aibă notorietate prin intermediul asocierii cu fostul ei partener, Domenico Perri. Cei doi păreau să aibă o relație sudată, mai ales că au împreună și doi copii.

Cine este femeia care i-a furat milionarului italian bunuri în valoare de 2 milioane de euro

Dar lanțul de iubire s-a rupt, iar Domenico și-a refăcut viața alături de Irisha. La început, cei doi și-au ținut relația secretă, însă după 8 luni petrecute incognito, nu s-au mai ferit de privirile curioșilor. Relația nu a durat prea mult, iar influencerița și milionarul italian au ales să meargă pe drumuri separate. Dar să revenim la protagonista noastră de astăzi, Simona, deoarece toată atenția s-a mutat pe ea, din cauza jafului pe care l-ar fi orchestrat împreună cu tatăl ei. O lovitură cum numai în filme mai vezi, care s-a soldat cu reținerea ei și a tatălui acesteia. În plus, potrivit informațiilor noastre, după ce a fost reținută, Simona credea că va fi arestată la domiciliu, ceea ce nu s-ar fi întâmplat, iar instanța a decis ca Simona să primească control judiciar (probabil și datorită faptului că are doi copii minori), în timp ce tatăl ei a fost arestat preventiv.

Dar să facem o mică incursiune în trecut, mai exact în 2021, când Simona era descrisă drept soția designerului italian și fondatoarea unei case de bijuterii, S Jewellery. Imaginea lor era construită în jurul unei familii implicate în afaceri de lux, Domenico ocupându-se de casa de modă Dom Perri, iar Simona dezvoltând segmentul dedicat bijuteriilor. Din relația lor au rezultat doi copii, detaliu confirmat ulterior și în momentul în care Domenico Perri și-a oficializat relația cu Irisha (VEZI AICI PRIMELE DECLARAȚII ALE IRISHEI DESPRE ÎNTREAGA SITUAȚIE). La vremea aceea, fotografiile de familie au dispărut de pe conturile de socializare ale italianului, iar încet-încet, Irisha începuse să-și facă apariția în postările lui. Separarea lor a devenit și mai controversată după ce au apărut informații că Domenico ar fi avut, timp de mai multe luni, o relație paralelă cu Irisha înainte ca despărțirea de mama copiilor săi să fie asumată public. Cât despre casa de bijuterii a Simonei, era promovată ca producător de piese exclusiviste, adresate segmentului premium. În materialele de prezentare publicate în urmă cu câțiva ani, Simona era descrisă drept designerul colecțiilor. De-a lungul timpului, ambele business-uri (atât casa de modă a italianului, cât și afacerea cu bijuterii a Simonei) au fost promovate prin apariții alături de vedete și influenceri din România, strategia fiind aceea de a poziționa cele două branduri în zona exclusivistă a modei și accesoriilor de lux.

Fosta parteneră a lui Domenico Perri, Simona, a dat jaful anului împreună cu tatăl ei

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, ancheta a pornit după ce, în 20 mai, cetățeanul italian a sesizat prin 112 că persoane necunoscute i-ar fi pătruns prin efracție în locuința din Corbeanca și i-ar fi sustras numeroase bunuri de valoare.

Potrivit anchetei, în intervalul februarie–aprilie 2026, Simona și tatăl ei ar fi pătruns în mod repetat în imobil, atât cu ajutorul unei chei autentice pe care ar fi obținut-o anterior, cât și prin forțarea ușilor de acces. De fiecare dată, înainte de a intra în locuință, aceștia ar fi dezactivat și distrus sistemele de alarmă și supraveghere video, pentru a elimina orice posibilă urmă. Mai mult, fosta iubită și tatăl acesteia ar fi intrat și în două autoturisme care îi aparțineau lui Domenico Perri, de unde ar fi luat alte bunuri, precum și aproximativ 5.000 de euro. La data de 22 aprilie 2026, pe numele designerului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile, care îl obliga să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de femeie și de locuința acesteia din Tunari. Totuși, documentele consultate arată că femeia nu a cerut montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere și nici nu a depus plângere penală. Ulterior, aceasta ar fi renunțat la ordinul de protecție, iar Domenico Perri ar fi plecat în Italia.

Conform informațiilor din dosar, după plecarea acestuia, femeia s-ar fi întors împreună cu tatăl ei la vila din Corbeanca, unde ar fi pătruns în locuință și ar fi încărcat într-o dubă numeroase bunuri. La plecare, yalele imobilului ar fi fost schimbate din nou. Când s-a întors în România, Domenico Perri ar fi descoperit că vila fusese golită de obiecte cu o valoare considerabilă.

Anchetatorii vorbesc despre unul dintre cele mai mari prejudicii investigate în ultima perioadă. Printre bunurile reclamate ca fiind sustrase se numără ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, articole vestimentare și accesorii ale unor branduri exclusiviste, obiecte decorative și de mobilier, electrocasnice, dar și sume importante de bani. Concret, este vorba despre 26 de perechi de butoni de lux, inclusiv Cartier, Hermès și Montblanc, cinci ceasuri Patek Philippe Nautilus, un ceas Audemars Piguet Royal Oak, bijuterii din aur și platină, un portret Giorgio Armani cu semnătură originală, un iPhone 16 Pro Max, două laptopuri MacBook, obiecte cu cristale Swarovski, articole vestimentare de lux, veselă și ustensile placate cu aur, mobilier de lux, documente personale, 85.000 de euro în numerar și un automobil de lux. Valoarea totală a prejudiciului este estimată la aproximativ două milioane de euro.

NU RATA – Milionarul italian a fost prăduit de bunuri în valoare de 2 milioane euro , în vila din Corbeanca. Fosta iubită și tatăl ei, reținuți într-un dosar spectaculos de furt calificat