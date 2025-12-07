Acasă » Știri » Cine sunt principalii pretendenți la fotoliul de primar al Capitalei. Au votat peste 30 % dintre bucureșteni

Cine sunt principalii pretendenți la fotoliul de primar al Capitalei. Au votat peste 30 % dintre bucureșteni

De: Dumitru Cristian 07/12/2025 | 20:09
Cine sunt principalii pretendenți la fotoliul de primar al Capitalei. Au votat peste 30 % dintre bucureșteni
Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale. CANCAN.RO vă prezintă portretul principalilor pretendenți la fotoliul de primar general.

Ciprian Ciucu este primarul sectorului 6 din București și candidează la Primăria Generală din partea PNL, la alegerile din 7 decembrie. Are 47 de ani și s-a născut în Pitești.

Ciprian Ciucu a votat la ora 09:00
Ciprian Ciucu a votat la ora 09:00

Ciucu se află la al doilea mandat în fruntea sectorului 6, după ce a câștigat alegerile din 2024 cu 72,89% din voturi, ceea ce înseamnă că a obținut cel mai bun rezultat din București. Ciucu este și prim-vicepreședinte al liberalilor.

Înainte să ajungă primar, prin 2000, a lucrat la Relații Publice la Președinție, dar înainte de asta a activat într-un ONG și s-a ocupat de comunicare și marketing. A studiat Științe Politice la SNSPA, a făcut și un master, și chiar a fost și profesor la Universitatea din București câțiva ani.

Ce a făcut în sectorul 6 ?

Printre realizările lui Ciucu în calitate de primar al secrotului 6, se numără prima creșă ridicată în Sectorul 6 după 46 de ani, prima bancă locală de alimente din România sau cel mai lung parc liniar din România.

Daniel Băluță, candidatul PSD, a votat astăzi. Sursa foto: Mihai Pop

Cine este Daniel Băluță ?

Daniel Băluță este actualul primar al Sectorului 4 și candidat al Partidului Social Democrat (PSD) pentru funcția de primar general al Capitalei.

S-a născut în București, pe 14 ianuarie 1977, și e absolvent de Stomatologie la UMF „Carol Davila”. Înainte de a intra în politică, a condus o clinică stomatologică.

În 2012 a fost ales consilier local în Sectorul 4, iar un an mai târziu a devenit viceprimar. Din 2016, e primarul Sectorului 4.

Ce a făcut în Sectorul 4

Printre cele mai importante investiții:

Pasajul „Europa Unită”, o lucrare de peste 650 m, parte din inelul median al Capitalei;

Extinderea magistralei M2 de metrou, cu o nouă stație pe Șoseaua Berceni și parcare „park & ride”;

Parcul „Tudor Arghezi”, un proiect de regenerare urbană de peste 27.000 mp;

Spital de stomatologie modern și o nouă unitate UPU la Spitalul „Bagdasar-Arseni”;

Reabilitarea termică a peste 600 de blocuri de locuințe;

Rețea extinsă de camere video și infrastructură

Anca Alexandrescu

Cine este Anca Alexandrescu ?

Anca Alexandrescu este candidata desemnată de AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc astăzi 7 decembrie 2025.

Anca Nicoleta Alexandrescu are un parcurs politic lung și… să zicem, interesant! E fiica lui Horia Alexandrescu, jurnalist și el. A bifat multe facultăți: Jurnalism, Drept și Științe Politice. A și lucrat în presă, ca redactor la „Evenimentul Zilei” și „Ziua”.

În cariera ei, Anca a fost consilier politic și s-a ocupat de comunicare pentru oameni importanți din PSD: Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă și Victor Ponta.

În plus, a fost și director de comunicare la Kaz Munay Gaz. Până în noiembrie 2025 o găseai la Realitatea Plus, moderând emisiunea „Culisele Statului Paralel”.

Ana Ciceală a votat. Sursă foto: Mediafax Foto/ Alexandra Pandrea/GMN
Ana Ciceală a votat. Sursă foto: Mediafax Foto/ Alexandra Pandrea/GMN

Cine este Ana Ciceală ?

Ana Ciceală este candidata partidului SENS la alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc astăzi 7 decembrie 2025.

Ana Ciceală, în vârstă de 42 de ani, a anunțat încă din luna iulie că vrea să candideze la alegerile pentru Primăria Capitalei. Candidatura sa este sprijinită de Partidul SENS (Partidul pentru „Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate) și USR.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului). SENS a candidat la alegerile parlamentare 2024, însă nu a reușit să treacă pragul de 5% pentru intrarea în Parlament.

Ana Ciceală a fost manager de proiect la Asociația Salvați Bucureștiul (2015-2016) și consilier general al Municipiului București (2016 – 2024), potrivit paginii sale de pe rețeaua Linkedin.

Ea este unul dintre candidații apropiați de actualul președinte Nicușor Dan. Ciceală este cunoscută pentru procesul USR împotriva fostului primar general Gabriela Firea privind companiile înființate de aceasta. Ana Ciceală este licențiată în Filosofie politică şi morală, fiind absolventă a Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București.

Cătălin Drulă și familia

Cine este Cătălin Drulă ?

Cătălin Drulă este candidatul desemnat de Uniunea Salvați România (USR) la alegerile pentru Primăria Capitalei, programate astăzi pe 7 decembrie 2025.

Cătălin Drulă s‑a născut pe 2 mai 1981. A absolvit Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București în 1999, apoi a urmat studiile la Universitatea din Toronto, de unde a primit diploma în 2002 şi un master în 2005.

Cariera sa profesională a început în sectorul privat: a lucrat ca inginer software la companii de tehnologie, între 2008‑2015, după care a intrat în politică.

A condus Asociația Pro Infrastructura, organizaţie de monitorizare a marilor proiecte de infrastructură din România.

×