Coincidențele divine din spatele logodnei fiului celebrului manelist! Biju a cântat la botezul nurorii sale! ”Mama ei l-a ursit pe Tony!”

Costel Biju este în al nouălea cer, după ce fiul său cel mare, Tony One, s-a logodit cu iubita sa, Antonia. În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, artistul povestește ce coincidențe uluitoare îi leagă pe băiatul său și aleasa inimii sale și cum i-a unit credința pe cei doi adolescenți. Detaliile surprinzătoare, mai jos!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Costel Biju vorbește pentru prima dată despre logodna fiului. Manelistul este extrem de încântat de alegerea făcută de băiatul său cel mare și o iubeșe pe viitoarea sa noră ca pe propriul lui copil. Deși totul s-a întâmplat rapid, Antonia deja s-a mutat în casa familiei Biju, iar totul decurge ca la carte.

Relația celor doi tineri pare desprinsă din povești și a fost conturată de mai multe semne divine de-a lungul timpului. Costel Biju a cântat la botezul nurorii sale, iar părinții celor doi îndrăgostiți se cunosc de două decenii!

”Este un copil, o comoară pe care ne-a adus-o Dumnezeu în casă. Pe ea o cheama Antonia Mihaela, iar pe fiul meu Antonio Mihai. Cu părinții ei mă știu de mulți ani, cu tatăl ei am cântat ani întregi la un restaurant. Am cântat la botezul Antoniei, iar Tony era născut, avea un an. Andreea, soția mea, i-a zis mamei Antoniei că și noi avem un băiat și îi va lua fata, iar mama Antoniei a zis că o va lua doar dacă băiatul nosru va fi cel mai mare. Cum ar veni, mama Antoniei l-a ursit de bine pe Tony al meu. Noi am ținut legătura mereu, eu și Costelino, tatăl Antoniei, nu ne-am certat niciodată. La un moment dat, am auzit că Tony vorbește cu fata lui Costelino! Cea mai mare bucurie! De ce? Pentru că eu știu cum este Costelino și ce educație le-a dat copiilor lui”, a povestit Biju, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

Prezența artisului la botezul Antoniei nu este singura coincidență bizară, însă!

”Coincidențe: amândoi sunt foarte credincioși, iar fata a mers la Sf. Dumitru mai multe săptămâni. Cum a terminat de mers la Sf. Dumitru, l-a cunoscut pe Tony în aceeași zi! Au mers împreună apoi la un alt sfânt, iar după ce au terminat cele nouă săptămâni, s-au luat! Totul a decurs atât de frumos! Suntem alături de ei, îi iubim mult!”, a adăugat artistul.

