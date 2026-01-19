Creaturile care trăiesc și 11.000 de ani. Sunt foarte bizare și locuiesc în Antarctica

Poate fi dificil să considerăm bureții marini ca fiind animale, însă, deși staționare și asemănătoare plantelor, aceste creaturi reprezintă unele dintre cele mai longevive animale de pe planetă.

Probabil cel mai impresionant tip de burete marin poate fi găsit în Antarctica, unde oamenii de știință estimează că un specimen poate avea o vechime de până la 11.000 de ani, scrie iflscience.com.

Buretele în cauză aparține speciei Monorhaphis chuni, iar acesta își petrece viața ancorat în substratul oceanic prin intermediul unui singur spicul gigantic. Corpul său este apoi înfășurat în jurul acestuia, formând un cilindru continuu, ținându-i efectiv corpul pe un vârf deasupra fundului mării, ceea ce a inspirat probabil Administrația Națională Oceanografică și Atmosferică (NOAA) să descrie o specie de Monorhaphis ca fiind „poate inspirația pentru hot-dog”.

Creaturile care trăiesc și 11.000 de ani

Această longevitate uimitoare avută de ființele bizare din Antarctica a fost descoperită în 2012, când oamenii de știință au analizat compoziția izotopică și elementară a scheletului unui specimen gigantic de M. chuni. Acest burete, cu o lungime de peste 2 metri și o grosime de 1 centimetru, a fost studiat pentru structura sa formată din lamele fine de dioxid de siliciu, similare fibrelor de sticlă. Aceste lamele cresc în straturi, asemănător inelelor anuale ale copacilor, oferind indicii despre vârsta buretelui.

Cercetătorii au descoperit că buretele avea aproximativ 11.000 de ani și că a crescut la o adâncime de aproximativ 1.100 de metri în Marea Chinei de Est. Specimenul, descoperit în 1986, i-a permis echipei de cercetători să analizeze informații prețioase despre schimbările climatice din perioada în care s-a dezvoltat acest burete.

Prin studiul acestor bureți, oamenii de știință au identificat modificări ale temperaturii oceanului de-a lungul mileniilor. Temperaturile din adâncimea la care a trăit acest burete au crescut în cel puțin o ocazie de la sub 2°C la 6-10°C, cel mai probabil din cauza erupțiilor vulcanice submarine.

