Cum arată și ce face acum Gheorg, bucătarul celebru la finalul anilor ’90. S-a mutat definitiv din București. ”Una este să fii proprietar…”

În urmă cu mai bine de 20 de ani, Gheorg era unul dintre cei mai faimoși bucătari din România. Colaborarea cu emisiunea ”Dimineața devreme”, de la Antena 1, i-a adus o popularitate de care s-a bucurat multă vreme. De 10 ani, Gheorg, pe numele său real George Vitan, s-a retras, însă, din lumina reflectoarelor. El s-a dedicat exclusiv afacerii de familie, pe care o are în comuna 1 Decembrie. A devenit și bunic, iar peste câteva luni va mai avea o nepoțică. CANCAN.RO are toate detaliile.

Gheorg a devenit un nume cunoscut în lumea televiziunii datorită aparițiilor sale în emisiunea ”Dimineața devreme”, realizată de Teo Trandafir și Mircea Badea, la Antena 1. Bucătarul George Vitan, alias Gheorg, în vârstă acum de 53 de ani, a reușit să câștige simpatia publicului prin naturalețe și spontaneitate. El a fost printre primii chefi renumiți din România.

După ce a pus punct colaborării cu Antena 1, și-a continuat traiectoria profesională la alte televiziuni. Ultima dată a fost la Etno TV, unde a lucrat până în urmă cu aproximativ 10 ani, când s-a retras din lumina reflectoarelor. Gheorg a lăsat în urmă Bucureștiul, unde avea și o cofetărie în Sectorul 4. S-a mutat într-o comună de lângă București și a pus pe picioare o nouă afacere. Și-a făcut un local unde are și pizzerie, și cofetărie.

Este o afacere de familie. Atât soția lui Gheorg, Mirela, cât și cei doi băieți ai lor, Alex (30 de ani) și Victor (25 de ani), lucrează aici.

”Toată familia este implicată. Eu mă ocup de bucătărie, Mirela de catering, fiul meu cel mare, Alex, se ocupă de evenimente, iar Victor face pizza. Am cumpărat terenul și am făcut localul. Sunt mai aproape de casă. În București este prea mare aglomerația. În plus, una este să fii proprietar, alta să plătești chirie”, a spus, pentru CANCAN.RO, Gheorg.