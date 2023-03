Jolt Kerestely (88 de ani) a fost invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcast-ului ALTCEVA. Reputatul compozitor a povestit cum l-a “înfiat” pe Paul Surugiu, cu numele de scenă Fuego, dar și care este unul dintre cele mai mari regrete pe care le are. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, mărturiile venerabilului artist.

Jolt Kerestely s-a născut pe 12 mai 1934 în Siclod, judetul Harghita. A absolvit Conservatorul Gh. Dima din Cluj în 1963 și este membru al Uniunii Compozitorilor din 1976. Este unul dintre cei mai apreciați și mai prolifici muzicieni români. Este autor a peste 600 de melodii – printre care iconicele piese “Copacul”, interpretată de Aurelian Andreescu, “Tăcutele iubiri” cântată de Eva Kiss, ori “Lumea de dragoste”, cântată de Angela Similea.

Cum l-a “înfiat” Jolt Kerestely pe celebrul Fuego. „Am făcut două albume special pentru el”

Paul Surugiu este unul dintre artiștii pe care Jolt Kerestely i-a dus în vârf. Între cei doi există o relație specială, iar Fuego este conștient că fără ajutorul reputatului compozitor nu ar fi ajuns în top. În cadrul podcast-ului “ALTCEVA cu Adrian Artene”, Jolt Kerestely și-a deschis sufletul când a fost întrebat dacă a existat un artist care să-i refuze vreo melodie.

“Eu am lucrat foarte mult timp în televiziune și simțeam vocea solistului respectiv în ureche. Îmi pare rău că nu am scris pentru Doina Badea. În ultimul timp am scris foarte mult pentru Fuego, am făcut două albume special pentru el. Tot timpul spune, mă laudă peste tot, că fără mine nu ar fi ajuns artist. Îl iubesc ca pe fiul meu. Până să lucreze cu mine avea un repertoriu, fără să-l jignesc, la nivel mai mic. Când am venit eu cu piesele mele, și-a dat seama că eu l-am ridicat la alt nivel cu care poate să meargă oriunde în lume. Acesta este motivul pentru care spune că fără mine nu ar fi ajuns artist”, a declarat Jolt Kerestely în cadrul podcast-ului “ALTCEVA cu Adrian Artene”.

