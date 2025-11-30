Acasă » Știri » Dan Alexa, sub papuc de lux? Serghei Mizil a dezvăluit cum îl interoghează acasă iubita Denise Rifai

Dan Alexa, sub papuc de lux? Serghei Mizil a dezvăluit cum îl interoghează acasă iubita Denise Rifai

De: Alina Drăgan 30/11/2025 | 08:40
Dan Alexa, sub papuc de lux? Serghei Mizil a dezvăluit cum îl interoghează acasă iubita Denise Rifai
Serghei Mizil a dezvăluit cum îl interoghează acasă iubita /Foto: Social media
Dan Alexa și Denise Rifai formează cel mai nou cuplul din showbiz. Deși inițial au vrut să își țină legătura departe de ochii curioșilor, acum nu mai sunt așa „timizi” și se afișează tot mai des împreună. Sunt la început de relație, așa că pasiunea este mare, iar Dan Alexa nu pare că are voie să plece prea departe de casă, cel puțin potrivit spuselor lui Serghei Mizil.

După ce au trecut ambii prin relații eșuate, Dan Alexa și Denise Rifai și-au găsit drumul unul spre altul. Deși nimeni nu se aștepta, se pare că fostul fotbalist s-a refăcut rapid după divorțul de Andrada și acum se bucură de o nouă poveste de iubire. Până acum cuplu nu a făcut nicio declarație, însă despre relația celor doi a vorbit Serghei Mizil.

Dan Alexa, sub papuc de lux?

Recent, Serghei Mizil a fost invitat în cadrul emisiunii Râzi cu ROaST – ediție specială aniversară difuzată ieri, 29 noiembrie, când Antena 1 a împlinit 32 ani. Așa cum cere formatul emisiunii, coechipierul Marei Bănică de la Asia Express a avut un moment de roast.

Serghei Mizil a făcut un număr bun, ce a stârnit numeroase reacții și hohote de râs. De asemenea, acesta a spus și câteva cuvinte despre Dan Alexa. În cadrul emisiunii a fost prezent și Gabi Tamșa, iar Serghei a sesizat și ironizat absența lui Dan Alexa.

Mai mult, acesta a sugerat că absența lui Dan Alexa s-ar datora faptului că nu l-ar fi lăsat Denise Rifai.

„Tamaș și Alexa au câștigat Asia Express. Bravo, tată! Tamaș a venit singur aici. Pe Alexa l-a reținut Denise Rifai, îi pune 40 de întrebări: unde ai fost? cu cine? cine te-a sunat?” a spus Serghei Mizil.

Serghei Mizil a dezvăluit cum îl interoghează acasă iubita Denise Rifai /Foto: CANCAN.RO

Momentul a stârnit hohote e râs, iar la final și colegul Gabi Tamaș a lăsat de înțeles că Serghei Mizil are dreptate.

Liviu Vârciu: A fugit cu banii Alexa sau ce s-a întâmplat?

Gabi Tamaș: No comment.

Glumă sau nu, Denise Rifai pare că este oricum foarte atentă la noul iubit. Iar având în vedere istoricul lui Dan Alexa nu este de mirare că prezentatoarea este precaută.

Inima antrenorului are propriul transfermarket! Când și cu cine s-a iubit Dan Alexa?

Ce diferență de vârstă este între Dan Alexa și Denise Rifai? Câți ani are câștigătorul Asia Express

 

Foto: CANCAN.RO

×