Dan Bittman și-a “tras” medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul

Țineți-vă bine, pentru că povestea de azi are de toate: iubire, puține intrigi, foști, actuali și goana după faimă. Știți că l-am surprins de curând pe Dan Bittman în compania unei brunete superbe cu ochii verzi, îmbrăcată toată în piele, ca o adevărată Catwoman. CANCAN.RO vine cu detalii picante despre noua cucerire a solistului trupei Holograf, iar povestea este tare interesantă, nu aveți cum să o ratați.

Dan Bittman e un cuceritor veritabil, nimic nou până aici. Are o slăbiciune pentru domnițele frumoase, dar și ele suspină după el. Iar în momentul în care s-a afișat cu o brunetă care întorcea toate privirile, toată curiozitatea s-a mutat pe ea. (VEZI AICI IMAGINI CU CEI DOI) Cine este, de unde a apărut și cum a cucerit-o rockstar-ul nostru?

Ei bine, am aflat că domnișoara, originară din Brașov, este medic rezident în Constanța, specializată pe medicină fizică și reabilitare. Așadar, dacă îl va supăra vreo durere de spate pe artist, are la cine să apeleze pentru a-l pune pe picioare. În plus, bruneta, pe numele ei Andreea, mai are și alte aptitudini. Prezintă o emisiune dedicată sănătății la Dobrogea Tv, și dă tare bine pe sticlă ce-i drept. Am putea spune că artistul a luat jackpot-ul! Și frumoasă, și școlită, și cu o carieră în televiziune, ce-ți mai poți dori? Poate doar să nu fie prietenă cu fosta! Ooops! 🤣

Cine este noua cucerire a lui Dan Bittman

Dacă v-am dezvăluit cine este și cu ce se ocupă Andreea, de acum urmează adevăratul deliciu al poveștii. Sursele CANCAN.RO ne-au spus că tânăra ar face parte din anturajul Taniei Budi. Cu cine s-a iubit Tania Budi în trecut? Ați ghicit, cu Dan Bittman. Dacă pentru mulți, acest detaliu ar putea reprezenta un impediment, pentru domnișoara doctor nu a fost un motiv întemeiat pentru a spune „pas” unei relații.

Tot sursele noastre ne-au mai divulgat o picanterie despre trecutul Andreei. Se pare că, mai demult, ar fi avut o legătură și cu Dan Popișteanu, magnat constănțean care face parte tot din anturajul Taniei Budi, au fost și parteneri de business. Aparent, bruneta nu a căutat niciodată iubirea prea departe de cercul în care se învârte, doar că de data asta a țintit către altceva. A vrut un rockstar adevărat, care nu doar să o facă să-i tresară inima puternic, ci și s-o propulseze (de ce nu?) pe culmile faimei.

