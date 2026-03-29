Dan Capatos, detalii neștiute din culisele interviului cu Mario Iorgulescu: ” Sunt emisiuni care te marchează”

Dan Capatos, cel mai recent invitat al emisiunii CANCAN EXCLUSIV, ne-a oferit detalii despre interviul fenomen din cariera sa, cel cu nimeni altul decât Mario Iorgulescu. Nimeni din țara noastră nu reușise să ajungă la fiul lui Gino Iorgulescu, după tragicul accident care s-a încheiat cu moartea unui tânăr, însă CANCAN.RO l-a avut ca invitat în cadrul emisiunii Dan Capatos Show.

De-a lungul timpului, celebrul om de televiziune a reușit să atingă performanțe uriașe, de invidiat. De data aceasta, Dan Capatos a vorbit despre „interviul secolului”, realizat cu Mario Iorgulescu. Emisiunea integrală poate fi urmărită duminică, 29 martie, începând cu ora 18:00 pe YouTube CANCAN.

Dan Capatos, interviul secolului cu Mario Iorgulescu

Mulți oameni importanți din televiziune au încercat, de-a lungul timpului, să ia legătura cu Mario Iorgulescu și să dezbată subiectul tragic al accidentului, în care acesta s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise. Nimeni nu a reușit ani de zile, până când Dan Capatos a reușit să facă acest lucru, a stat de vorbă cu Mario și a aflat totul despre seara care i-a schimbat destinul lui și al lui Dani Vicol.

„A fost o surpriză și pentru noi că a ieșit în felul ăsta, pentru că acum, lăsând orice glumă la o parte, reușești să faci un interviu cu o persoană pe care statul român nu reușește să o audieze măcar o dată, sau pe care instituțiile medicale nu reușesc să o aducă pentru a-i stabili gradul de handicap. Practic, nimeni nu reușește să ajungă la el. Mario este plecat de aproape 7 ani, nimeni nu a reușit să dea de el, deci putem spune că măcar în acest deceniu — care probabil se va încheia peste 3 ani, nimeni nu o să-l mai vadă pe Mario până atunci. Chiar și prin prisma asta, se poate spune că este interviul deceniului. Și da, încă o dată spun: este un efort foarte mare al echipei de aici.” maărturisit Dan Capatos

Deși are o experiență uriașă în spate, ca orice om, astfel de subiecte îl afectează chiar și pe Dan Capatos.

„Sunt emisiuni care te marchează, te înrăiesc cumva, te fac să te simți neputincios în fața sistemelor care ne conduc și care, mă gândesc, ar trebui să pună un soi de presiune pe cei care ar trebui să facă ceva, astfel încât aceste situații să nu se mai întâmple.” a mai spus Dan Capatos

