Dan Voiculescu, apariție rară alături de soție! Unde s-a retras mogulul de la Antene după meciul România – Turcia

Românii au fost într-un număr extrem de mare ieri, 26 martie 2026, pentru a susține echipa națională a României în meciul contra turcilor. La acest moment important pentru fotbalul românesc a fost prezent și Dan Voiculescu alături de nepoții lui. CANCAN.RO l-a surprins pe mogul într-un hotel din Istanbul, alături de soție. Toate detaliile, în articol.

CANCAN.RO vă prezenta ieri primele imagini cu vedete care s-au dus în galeria românilor și au susținut echipa națională. Adrian Mutu, Andreea Esca și Gino Iorgulescu au sperat că România va ieși victorioasă și au trăit emoțiile alături de oamenii din tribune (VEZI AICI IMAGINILE).

Dan Voiculescu, apariție rară alături de soție

Printre numele cunoscute aflate pe stadionul Beșiktaș Park s-a numărat și o personalitate scumpă la vedere. Dan Voiculescu și-a susținut țara alături de nepoți, iar CANCAN.RO l-a surprins la hotelul din Istanbul alături de soție în ipostaze rare. În ciuda puterii pe care o deține afaceristul, poiliticianul și fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu a preferat întotdeauna să rămână o prezență discretă.

Mogulul cu o prezență simplă și rezervată a mers alături de soție în hotelul Swissôtel din Istanbul și a servit micul dejun. În ciuda renumelui, cuplul nu atrage atenția și preferă să se piardă în mulțime, dând dovadă de eleganță și rafinament.

După ce au luat masa împreună, Dan Voiculescu și Lidia Voiculescu au părăsit hotelul, cel mai probabil pentru a se bucura de o plimbare prin însoritul Istanbul. Cei doi formează un cuplu rafinat, iar aparițiile lor rare sunt greu de trecut cu vederea. Soția mogulului a ales să poarte o ținută monocromă într-o nuanță caldă de caramel formată din pantaloni ușor evazați și botine cu toc gros care completează perfect stilul. În partea de sus, Lidia Voiculescu a asortat o bluză albă și un cardigan în aceeași nuanță cu pantalonii. Acesta este genul de ținută rafinată care nu țipă după atenție, dar întoarce capetele.

De asemenea, Dan Voiculescu s-a conformat stilului soției și a fost o apariție cu bun gust. Acesta s-a asortat cromatic cu soția lui și a optat pentru o pălărie tip fedora, un pulover în aceeași nuanță și o pereche de pantaloni bleumarin. Cuplul Voiculescu este un exemplu de rafinament și reușește să atragă privirile oriunde apare.

