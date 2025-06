De ce a intrat Meko în închisoare?! Dezvăluiri din noaptea fatidică: ”A rămas fără vedere, mi-a cerut 300.000 €!” Uluitor ce a făcut soția lui: ”Fix ca-n filme!”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Meko spune adevărul! Sportivul dezvăluie de ce a intrat la închisoare, care au fost capetele de acuzare, ce s-a ales de victima sa și de la ce a pornit scandalul care l-a adus în spatele gratiilor. Tatăl lui Selim The Kid explică ce i s-a redus pedeapsa de opt ani, dar și ce făcea Irina, după ce el a fost arestat.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Meko face lumină și povestește cu detalii ce s-a întâmplat în seara în care s-a luptat corp la corp cu un bodyguard, în fața unui club din București. Episodul fatidic i-a adus o condamnare de opt ani și l-a băgat în spatele gratiilor, la doar câteva luni distanță după ce a venit pe lume fiul său, Selim The Kid.

Așadar, luptătorul din RXF a fost obligat să își lase acasă iubita și băiețelul și să își ispășească pedeaspa, după ce a fost acuzat de tentativă de omor.

Ce s-a întâmplat mai exact în noaptea cu pricina și de la ce a izbucnit conflictul cu bărbatul pe care l-a lăsat fără vedere?

”Am făcut închisoare la 20 și ceva de ani. Am mai avut dosare, dar am scăpat mai ușor. Aici a fost tentativă de omor asupra unui bodyguard, care m-a scos afară dintr-un club celebru din București. A vrut să mă bată și nu a reușit, am ripostat. A fost foarte accidentat. Nu mai vede cu un ochi, are probleme cu capul, cu picioarele. A fost pe viață și pe moarte! Eu am vrut doar să mă apăr! (…) A scos pistolul, eu aveam pistolul în geantă… Totul pe stradă, în față clubului. Apoi el a mers la Poliție. Nu consumasem alcool, eu nu consum deloc. (…)

Mi-a cerut apoi 300.000 de euro în 2015, ceva ce nu există!. Eu mersesem cu 30.000 de euro. Nu a vrut, au început iar discuțiile. 30.000 de euro era de înțeles. Știu că și-a pierdut vederea acum. Încă ne judecăm. El vrea bani. Acesta a fost scopul lui din prima. (…)

Condamnarea a fost de opt ani inițial, dar am stat un an și ceva în închisoare, apoi am fost lăsat în arest la domiciliu doi ani”, a povestit Meko.

”Stăteam cu mâinile lipite de geam. Exact ca în filme!”

În timp ce el se afla în închisoare, Irina se ocupa singură de cel mic, dar și de afacerile familiei. Ba mai mult, deși distanța stătea în calea lor, Meko susține că nu s-a gândit nici măcar o clipă că mama fiului său va călca strâmb. Luptătorul susține că avea încredere totală în partenera sa și că aceasta nu i-a ridicat niciodată niciun semn de întrebare.

”Nu mi-a fost teamă că o să o pierd pe Irina cât eram închis. Nici nu m-am gândit că va face ceva. (…) Venea la mine, dar nu ne puteam atinge, era un regim care nu ne permitea acest lucru. Stăteam cu mâinile lipite de geam. Exact ca în filme! Aveam dreptul și la camera conjugală, dar o singură dată la trei luni.

Pe Selim l-am văzut abia după un an. Irina născuse de câteva luni când m-au arestat. Ea l-a crescut singură, singură a stat cu el! Selim al meu e dependent de ea”, a adăugat sportivul.

