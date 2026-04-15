De la „persona non grata” la colaborare globală: revenirea lui Galliano prin Zara ridică semne de întrebare

După ani în care a fost exclus din industria modei din cauza unui scandal major, John Galliano revine în prim-plan printr-o colaborare surprinzătoare cu Zara. Parteneriatul stârnește controverse și readuce în discuție relația dintre etică, memorie și business în moda globală.

La prima vedere, colaborarea dintre un designer celebru și un brand de fast fashion nu mai surprinde. Industria modei este plină de astfel de parteneriate, menite să aducă luxul mai aproape de publicul larg.

Însă în acest caz, contextul schimbă complet perspectiva. Acordul dintre Galliano și Zara, care se va întinde pe doi ani, vine într-un moment în care ambii actori sunt încă înconjurați de controverse.

Zara și controversele recente

Parte a gigantului Inditex, Zara s-a aflat în centrul unui scandal major în 2023, după o campanie publicitară care a fost percepută ca insensibilă în raport cu imaginile din conflictul din Gaza.

Fotografiile prezentau manechine învelite în plastic, în decoruri care aminteau de distrugere și suferință, iar reacția publicului a fost imediată. În urma criticilor globale, brandul a retras campania și a încercat să explice conceptul artistic din spatele imaginilor.

În paralel, compania a fost vizată și de acuzații privind implicarea în finanțarea unor actori politici controversați, ceea ce a alimentat apeluri la boicot.

Căderea spectaculoasă a lui Galliano

Potrivit Daily Sabah, înainte de scandal, John Galliano era considerat unul dintre cei mai influenți creatori din industrie. În calitate de director artistic al Dior, redefinise estetica brandului prin colecții teatrale și inovatoare.

Totul s-a prăbușit în 2011, când un videoclip filmat într-un bar din Paris l-a surprins făcând declarații rasiste și antisemite. Reacția a fost imediată: Galliano a fost concediat, judecat și practic exclus din industria modei.

Pentru ani de zile, numele său a devenit sinonim cu scandalul, iar revenirea părea imposibilă.

O revenire într-un context schimbat

La mai bine de un deceniu distanță, contextul global s-a modificat considerabil. Industria modei, dar și publicul, par mai dispuse să separe creația de creator.

Designurile lui Galliano din perioada Dior au revenit în atenția publicului, fiind purtate de vedete și redescoperite în magazinele vintage. În paralel, el a avut o revenire discretă prin Maison Martin Margiela, înainte de a dispărea din nou din prim-plan.

Colaborarea cu Zara marchează, astfel, o revenire oficială și vizibilă pe scena globală.

Etică vs. profit în industria modei

Parteneriatul ridică o întrebare esențială: cât de mult contează trecutul într-o industrie dominată de imagine și profit?

Pe de o parte, Galliano rămâne un talent incontestabil. Pe de altă parte, trecutul său continuă să genereze reacții puternice. În mod similar, Zara își asumă riscul de a colabora cu o figură controversată într-un moment în care imaginea brandului este deja fragilă.

O industrie în continuă schimbare

Cazul Galliano-Zara reflectă o realitate mai largă: moda nu este doar despre estetică, ci și despre putere, memorie și oportunitate.

Într-o industrie în care atenția publicului se schimbă rapid, iar controversele sunt adesea uitate sau reinterpretate, revenirea unui designer „blacklistat” nu mai este imposibilă.

Iar această colaborare demonstrează că, în final, granița dintre scandal și succes poate fi mai subțire decât pare.

