De la „persona non grata” la colaborare globală: revenirea lui Galliano prin Zara ridică semne de întrebare

De: Diana Cernea 15/04/2026 | 05:30
John Gallian și Zara vor colabora, sursa-colaj CANCAN.RO

După ani în care a fost exclus din industria modei din cauza unui scandal major, John Galliano revine în prim-plan printr-o colaborare surprinzătoare cu Zara. Parteneriatul stârnește controverse și readuce în discuție relația dintre etică, memorie și business în moda globală.

La prima vedere, colaborarea dintre un designer celebru și un brand de fast fashion nu mai surprinde. Industria modei este plină de astfel de parteneriate, menite să aducă luxul mai aproape de publicul larg.

Însă în acest caz, contextul schimbă complet perspectiva. Acordul dintre Galliano și Zara, care se va întinde pe doi ani, vine într-un moment în care ambii actori sunt încă înconjurați de controverse.

Zara și controversele recente

Parte a gigantului Inditex, Zara s-a aflat în centrul unui scandal major în 2023, după o campanie publicitară care a fost percepută ca insensibilă în raport cu imaginile din conflictul din Gaza.

Fotografiile prezentau manechine învelite în plastic, în decoruri care aminteau de distrugere și suferință, iar reacția publicului a fost imediată. În urma criticilor globale, brandul a retras campania și a încercat să explice conceptul artistic din spatele imaginilor.

În paralel, compania a fost vizată și de acuzații privind implicarea în finanțarea unor actori politici controversați, ceea ce a alimentat apeluri la boicot.

Căderea spectaculoasă a lui Galliano

Potrivit Daily Sabah, înainte de scandal, John Galliano era considerat unul dintre cei mai influenți creatori din industrie. În calitate de director artistic al Dior, redefinise estetica brandului prin colecții teatrale și inovatoare.

Totul s-a prăbușit în 2011, când un videoclip filmat într-un bar din Paris l-a surprins făcând declarații rasiste și antisemite. Reacția a fost imediată: Galliano a fost concediat, judecat și practic exclus din industria modei.

Pentru ani de zile, numele său a devenit sinonim cu scandalul, iar revenirea părea imposibilă.

O revenire într-un context schimbat

La mai bine de un deceniu distanță, contextul global s-a modificat considerabil. Industria modei, dar și publicul, par mai dispuse să separe creația de creator.

Designurile lui Galliano din perioada Dior au revenit în atenția publicului, fiind purtate de vedete și redescoperite în magazinele vintage. În paralel, el a avut o revenire discretă prin Maison Martin Margiela, înainte de a dispărea din nou din prim-plan.

Colaborarea cu Zara marchează, astfel, o revenire oficială și vizibilă pe scena globală.

Etică vs. profit în industria modei

Parteneriatul ridică o întrebare esențială: cât de mult contează trecutul într-o industrie dominată de imagine și profit?

Pe de o parte, Galliano rămâne un talent incontestabil. Pe de altă parte, trecutul său continuă să genereze reacții puternice. În mod similar, Zara își asumă riscul de a colabora cu o figură controversată într-un moment în care imaginea brandului este deja fragilă.

O industrie în continuă schimbare

Cazul Galliano-Zara reflectă o realitate mai largă: moda nu este doar despre estetică, ci și despre putere, memorie și oportunitate.

Într-o industrie în care atenția publicului se schimbă rapid, iar controversele sunt adesea uitate sau reinterpretate, revenirea unui designer „blacklistat” nu mai este imposibilă.

Iar această colaborare demonstrează că, în final, granița dintre scandal și succes poate fi mai subțire decât pare.

CITEȘTE ȘI: Luvrul surprinde lumea modei: „Mona Lisa” apare pe o rochie realizată din puzzle

Și băieții poartă genți câteodată! Harry Styles demonstrează că acest accesoriu nu e doar pentru femei

Iți recomandăm
Țara care interzice bateriile externe în avioane. Măsura intră în vigoare în scurt timp
Showbiz internațional
Țara care interzice bateriile externe în avioane. Măsura intră în vigoare în scurt timp
Astronauții Artemis II, sub observație! NASA studiază efectele radiațiilor în spațiul îndepărtat
Showbiz internațional
Astronauții Artemis II, sub observație! NASA studiază efectele radiațiilor în spațiul îndepărtat
Noua formă de diabet despre care aproape nimeni nu vorbește: diabetul de tip 5
Mediafax
Noua formă de diabet despre care aproape nimeni nu vorbește: diabetul de tip...
România, depășită de Bulgaria și Ucraina în datele FMI. Fondul ne înjumătățește prognoza de creștere pentru 2026. Până și Ucraina, țară în război de 4 ani, ne întrece la creștere economică
Gandul.ro
România, depășită de Bulgaria și Ucraina în datele FMI. Fondul ne înjumătățește prognoza...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
„Nu mă duc eu de bună voie”. Un interlop căutat de cinci ani, după ce a desfigurat un tânăr, face live-uri pe TikTok
Adevarul
„Nu mă duc eu de bună voie”. Un interlop căutat de cinci ani,...
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Blocada SUA împotriva Iranului. Primele petroliere, interceptate de marina americană
Mediafax
Blocada SUA împotriva Iranului. Primele petroliere, interceptate de marina americană
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu, de Paște, din muzică și din turism: „Nu mă plâng!”. Cum atrage pe Litoral și turiștii cu salarii mici
Click.ro
Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu, de Paște, din muzică și din turism: „Nu mă...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica materialelor
go4it.ro
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica...
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
România, depășită de Bulgaria și Ucraina în datele FMI. Fondul ne înjumătățește prognoza de creștere pentru 2026. Până și Ucraina, țară în război de 4 ani, ne întrece la creștere economică
Gandul.ro
România, depășită de Bulgaria și Ucraina în datele FMI. Fondul ne înjumătățește prognoza de creștere...
ULTIMA ORĂ
Dieta-fulger de 3 zile care te ajută să slăbești după Paște. Ce alimente trebuie să consumi
Dieta-fulger de 3 zile care te ajută să slăbești după Paște. Ce alimente trebuie să consumi
Țara care interzice bateriile externe în avioane. Măsura intră în vigoare în scurt timp
Țara care interzice bateriile externe în avioane. Măsura intră în vigoare în scurt timp
Astronauții Artemis II, sub observație! NASA studiază efectele radiațiilor în spațiul îndepărtat
Astronauții Artemis II, sub observație! NASA studiază efectele radiațiilor în spațiul îndepărtat
Vedeta de la Antenă s-a retras din lumina reflectoarelor. Care este motivul: „Nu îmi e dor de ...
Vedeta de la Antenă s-a retras din lumina reflectoarelor. Care este motivul: „Nu îmi e dor de emisiune, mă recuperez”
Sean „Diddy” Combs contestă condamnarea: apel pentru reducerea pedepsei, analizat de judecători ...
Sean „Diddy” Combs contestă condamnarea: apel pentru reducerea pedepsei, analizat de judecători în New York
Avertisment de la cea mai mare companie low-cost din Europa. Zeci de zboruri ar putea fi anulate în ...
Avertisment de la cea mai mare companie low-cost din Europa. Zeci de zboruri ar putea fi anulate în vară dacă războiul din Iran continuă
Vezi toate știrile