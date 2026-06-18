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Detalii din ancheta influencerei care a murit după ce a născut acasă. Femeia care a „moșit-o” surprinde: „Nu aveam obligația legală să fac acest lucru”

De: Irina Maria Daniela 18/06/2026 | 06:30
Detalii din ancheta influencerei care a murit după ce a născut acasă. Femeia care a „moșit-o” surprinde: „Nu aveam obligația legală să fac acest lucru”
Detalii din ancheta influencerei care a murit după ce a născut acasă. Sursa foto: Instagram
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Influencera de wellness Stacey Warnecke, în vârstă de 30 de ani, a decedat pe 29 septembrie 2025 la spitalul Frankston din Melbourne. Aceasta născuse acasă un băiețel, moment la care a asistat soțul ei, dar și o „birthkeeper” pe nume Emily Lal. În a treia zi de anchetă judiciară, aceasta din urmă a făcut declarații halucinante la tribunal.

Detalii din ancheta influencerei Stacey Warnecke

Influencera a ales să nască acasă printr-un procedeu numit „freebirth” (n.r. naștere liberă), adică fără implicarea personalului medical calificat. Pentru a fi susținută în timpul nașterii, a angajat-o pe Emily Lal – o femeie care se recomandă „birthkeeper” în mediul online. Influencera a plătit 6.000 de dolari australieni pentru serviciile sale (echivalentul a 19.145,76 RON).

Potrivit The Guardian, persoanele intitulate „birthkeeper” nu au pregătire medicală, operează în afara sistemului de sănătate și nu consideră necesară implicarea personalului medical calificat pe parcursul sarcinii.

Emily Lal, declarații halucinante la tribunal

Marți, „birthkeepera” Emily Lal s-a prezentat pentru mărturie în fața instanței. Aceasta a mărturisit că rolul său nu era unul medical și nici acela de a asigura siguranța lui Warnecke. Potrivit delarațiilor sale, în momentul nașterii ea acționa în principal ca o prietenă. Emily Lal a mai spus că nu considera că este responsabilitatea ei să cheme o ambulanță, decât dacă mama îi solicita în mod explicit acest lucru.

După ce influencera a fost declarată decedată, Emily Lal a fost contactată de polițiști pentru a oferi o declarație. Dar aceasta a recunoscut marți, în cadrul anchetei care încă este în desfășurare, că a refuzat.

„Nu aveam obligația legală să fac acest lucru”, a spus ea.

Cauza morții influencerei Stacey Warnecke

Warnecke a născut un băiețel puțin după ora 3:00 dimineața, iar placenta a fost eliminată la 20-25 de minute după aceea. În acel moment, a început să sângereze. Emily Lal i-ar fi spus că trebuie să se întindă, după cum le-a spus judecătorilor. Dar Stacey Warnecke a început să respire cu dificultate și s-a panicat.

Văzând-o, Lal i-a spus că ar putea avea un atac de panică, dar lăuza suferise o hemoragie postpartum masivă. După o perioadă în care s-a luptat să respire, Warnecke i-a spus lui Lal: „Sângerez”. Potrivit mărturiilor, Lal a verificat și i-a răspuns că nu mai sângerează.

Lal ar fi întrebat-o de trei ori dacă dorește să fie chemată o ambulanță, însă a dat telefon abia după ce Warnecke a răspuns afirmativ pentru a treia oară. Stacey Warnecke a fost dusă la spital și Emily Lal a ajuns și ea acolo întâmplător, după ce a descoperit că Nathan, soțul lui Warnecke, luase din greșeală telefonul ei în locul propriului mobil.

Ce spun medicii despre acest caz

Dr. Nisha Khot, directorul departamentului de obstetrică și ginecologie al spitalului Frankston, a declarat miercuri că această complicație este tratabilă. Este „foarte rar” ca femeile să moară din această cauză atunci când nasc într-un spital sau la o naștere la domiciliu asistată de o moașă calificată.

Dr. Khot a mai explicat că după o hemoragie poate apărea o sângerare internă. Sângele vizibil reprezintă doar unul dintre numeroasele semne pe care personalul medical este instruit să le urmărească.

Cine a chemat poliția

Directorul executiv pentru servicii medicale din cadrul Bayside Health Peninsula, profesorul asociat Shyaman Menon, susține că personalul medical a fost alertat de comportamentul lui Emily Lal. Cu toate că la spital s-a prezentat ca o prietenă, folosea termeni și exprimări care sugerau că ar fi avut responsabilități legate de îngrijire sau tratament.

„Am avut impresia că limbajul folosit indica mai multe cunoștințe decât ar avea, în mod normal, o persoană fără pregătire medicală și acest lucru a ridicat întrebări despre existența unei persoane care a oferit un anumit tip de asistență în timpul îngrijirii. Motivul pentru care am mers la poliție în numele Bayside Health Peninsula a fost acela de a face o sesizare din perspectiva sănătății și siguranței publice”, a declarat el.

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