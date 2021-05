Detectivul particular si infidelitatea partenerului de cuplu

Comparativ cu anii trecuti cererile pentru servicii de supraveghere menite sa probeze cazuri de infidelitate s-au inmultit intr-un ritm uluitor. Detectivii particulari au foarte mult de lucru pe acest segment de cand masurile pentru combaterea pandemiei s-au imblanzit.

Tot mai multi romani isi inseala partenerii de viata intr-o epoca in care tindem sa devenim din ce in ce mai superficiali. Cererile de anchete pe acest segment care ajung pe birourile detectivilor particulari sunt tot mai numeroase, iar firmele de profil au tot mai mult de lucru, mai ales dupa diminuarea treptata a efectelor pandemiei Covid-19.

Se pare ca perioada de izolare la domiciliu a sapata adanc in fundatia multor relatii si, desi ar fi fost de asteptat ca timpul petrecut impreuna sa le fortifice, efectul a fost unul invers in multe cazuri. Prin urmare, tot mai multi romani apeleaza la un detectiv particular pentru a obtine informatii menite sa confirme sau sa infirme suspiciunile. Mai exact, in 2021 s-a inregistrat o triplare a numarului de cazuri pe acest segment, raportat la anul 2019, dupa ce in 2020 acesta scazuse cu 80%, odata cu introducerea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus.

Ce mijloace folosesc detectivii particulari pentru a proba infidelitatea

Daca te numeri printre cei care isi suspecteaza partenerul sau partenera ca a calcat stramb si te gandesti sa apelezi la o firma de detectivi particulari, cu siguranta te intereseaza care este modul de operare al investigatorilor.

Detectivi particulari priceputi, discreti si care pot obtine legal si cu profesionalism sunt gata oricand sa preia o ancheta privind o presupusa infidelitate. Confidentialitatea investigatiei este garantata conform legii si doar clientul poate decide cum va folosi informatiile obtinute de detectiv. Investigatori profesionisti si cu experienta vasta in domeniu vor actiona cu mijloace specifice de ancheta pentru a obtine toate informatiile de care are nevoie cel care a apelat la serviciile lor. Tehnica folosita de acestia include filaje profesioniste, realizarea de fotografii, inregistrari audio-video relevante, audierea unor eventuale persoane de interes si investigatii in teren.

Cei mai multi dintre cei care doresc o dovada clara a infidelitatii partenerului sunt, cel mai probabil, persoane casatorite, care au nevoie de probe solide intr-un eventual proces de divort care include partaj si/sau custodia copiilor. Elementele furnizate de un detectiv particular in urma anchetei pot servi drept probe in instanta si, in plus, la nevoie investigatorii pot fi citati ca martori, pentru a aduce lamuriri suplimentare privind faptele constatate si mijloacele folosite pentru obtinerea probelor.

Serviciile detectivilor sunt utile in multe alte situatii

Detectivii Vestigo.ro sunt licentiati si au o bogata experienta in structuri de intelligence, astfel ca pot furniza servicii pe diferite segmente, de la infidelitate in cuplu, pana la chestiuni legate de mediul de afaceri. Orice caz este studiat si cercetat amanuntit, prin intermediul unor metode perfect legale si folosind masuri specifice de acoperire care sa garanteze discretia anchetei. Agentia de detectivi Vestigo este prezenta de 10 ani pe piata de profil si a rezolvat cu succes cazuri legate de persoane, bunuri, acte, oferind, totodata protectie impotriva scurgerilor de informatii, prin activitati specifice privind date informatice sau comunicatii. Cu ajutorul detectivilor particulari puteti afla date relevante pentru viata privata sau puteti proteja un business, iar costul anchetei nu este o cheltuiala, ci o investitie. Tarifele nu sunt stabilite nici „cu ora”, nici in functie de obiectul investigatiei, ci sunt calculate in functie de complexitatea ei si de resursele umane, tehnice si materiale necesare.

Pentru cei care au suspiciuni privind partenerul, detectivii vestigo.ro pot realiza o supraveghere profesionista in urma careia vor obtine in cel mai scurt timp probe incontestabile.