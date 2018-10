Dezumidificator în sezonul rece: De ce aveți nevoie de el? Cum funcționează? Cum îl alegeți?

Sa investiti sau nu intr-un dezumidificator de aer in sezonul rece?

S-a crapat bine de toamna, vremea s-a racit simtitor, asa ca ne retragem tot mai mult in casa. Ideea unui dezumidificator va starneste tot mai mult si vreti sa aflati mai multe despre acest aparat din pacate mult prea ignorat? Va invit sa cititi urmatoarele randuri.

De ce aveti nevoie de un dezumidificator in sezonul rece?

Uitati- va pe fereastra… e frig, e innorat si e umezeala in aer. Ce bine ca in casa nu e asa. Oare? Priviti-va mai indeaproape casa si incercati sa identificati orice indiciu care ar putea ascunde o problema de umiditate crescuta.

Este posibil sa aveti nevoie de un dezumidificator mai ales daca locuiti intr-o zona umeda, daca cineva din familia dumneavoastra este predispus la alergii sau astm bronsic, daca observati condens pe ferestre si oglinzi sau daca se intampla sa aveti des probleme cu mucegaiul in casa. Un dezumidificator are calitatea de a indeparta excesul de umiditate din aer, ceea ce poate ajuta la contracararea tuturor problemelor tocmai enumerate.

Cum se masoara umiditatea din interior si care este nivelul recomandat?

Primul lucru pe care trebuie sa-l aflati este nivelul de umiditate din locuinta dumneavoastra. Acest nivel poate varia in functie de anotimp, vreme, consum energetic, circulatia aerului si alti factori, dar majoritatea expertilor in domeniu sunt de parere ca ar trebui sa incercam sa mentinem un nivel de umiditate intre 30% si 50% (45% este nivelul optim pentru confort si sanatate). In lunile de vara va puteti astepta ca umiditatea interioara medie sa fie mai ridicata, iar in lunile de iarna cel mai probabil va fi mai mica. Puteti masura nivelul de umiditate relativa din locuinta dumneavoastra cu ajutorul unui aparat numit higrometru.

Situatii obisnuite care pot creste nivelul de umiditate din casa in timpul sezonului rece

Uscarea rufelor

Spalarea rufelor poate fi o corvoada, uscarea lor poate fi o sarcina si mai anevoioasa in sezonul rece, dar cu siguranta acest lucru nu poate reprezenta un pericol pentru sanatate, nu? Ati fi surprins.

Rufele asezate pe uscatoare sau langa calorifele ori alte surse de caldura, pot creste nivelul de umiditate din casa cu pana la 30%, creand astfel conditiile propice pentru dezvoltarea mucegaiului. Acesta poate determina apoi aparitia tusei si a respiratiei suieratoare la persoanele care sufera de astm bronsic, iar unele din aceste probleme pot fi letale pentru un sistem imunitar slabit. Plamanii si sinusurile sunt primele organe atacate. Daca nu puteti usca rufele intr-o camera bine aerisita in lunile de toamna- iarna, este dificil sa preveniti dezvoltarea mucegaiului. Din fericire un dezumidificator reprezinta o solutie foarte eficienta in acest caz.

Asezati un dezumidificator in baie sau in camera in care uscati hainele si astfel veti contribui la reducerea dezvoltarii mucegaiului. Un model recomandat in acest sens este Dezumidificator Trotec TTK69E, 20 l/zi, Debit 130 mc/h, Util pana la 45mp, Functie uscare haine, Timer, Higrostat, Display.

Condensul

Pe masura ce vremea se raceste tindem sa folosim sursele de caldura interna in mod excesiv. Acest contrast intre temperaturi creaza automat o cresterea a condesului, genereaza umiditate sporita ce se acumuleaza in zona ferestrelor. Daca ignorati aceasta realitate, veti avea de a face cu mucegaiul si umezeala. Din nou un dezumidificator se dovedeste a fi extrem de eficient.

Gatitul

Toti avem slabiciuni in timpul sezonului rece, iar gatitul este una din ele. Din pacate , pentru o vreme cel putin, au apus zilele in care pregateati rapid o salata, va delectati cu fructe sau cu un gratar in curte. Acum vine vremea de hibernare si mesele gatite devin din ce in ce mai populare pe masura ce timpul se raceste. Scoatem preparatele pregatite pentru iarna si ne instalam in bucatarie din ce in ce mai des.

Dar in timp ce faceti pe masterchef-ul in bucatarie, nu uitati ca oalele cu apa clocotita si ceainicul de pe foc determina cresterea umezelii din aer. Pentru a preveni acest lucru, incercati sa mentineti spatiul cat mai bine ventilat prin deschiderea ferestrei sau prin pornirea unui ventilator extractor. Acoperirea oalelor si a vaselor cu mancare fierbinte ajuta de asemenea la reducerea cantitatii de umiditate eliberata in aer si la dispersarea caldurii atat de prielnica pentru dezvoltarea mucegaiului. Un dezumidificator bun poate monitoriza eficient umiditatea nedorita din incapere.

Dezumidificator – 5 beneficii pentru casa si familia dumneavoastra

Un dezumidificator poate combate alergiile.

Mediile umede reprezinta paradisul dezvoltarii alergenilor si alergiilor (acarieni, praf, mucegai). Incaperile unde se foloseste apa (bucatarie, baie, subsol) sau unde exista o circulatie necorespunzatoare a aerului sunt in mod deosebit predispuse la inmultirea substantelor ce cauzeaza aparitia alergiilor. Ulterior acestea se pot raspandi in toata casa. Un dezumidificator poate contribui simtitor la scaderea nivelului de umiditate care determica cresterea alergenilor, poate imbunatati calitatea aerului din interior si poate preveni dezvoltarea anumitor tipuri de bacterii si virusi.

Un dezumidificator reduce aparitia insectelor nedorite.

Nu doar alergenii iubesc umezeala, ci si insectele ca paianjenii si gandacii. Daca ati obsevat ca aceste fiinte minuscule nedorite va viziteaza frecvent, incercati sa folositi un dezumidificator pentru a le descuraja prezenta. Fiti atent la incaperile predispuse la aparitia insectelor daunatoare si daca raspunsul este corelat cu prezenta apei sau a umiditatii ridicate, deja puteti spune ca ati gasit cauza problemei.

Un dezumidificator va ajuta sa controlati mai bine nivelurile de umiditate.

Acestea pot provoca probleme structurale in timp. Se poate acumula condensul care determina la randul sau formarea mucegaiului si decojirea peretilor. Chiar si mobilierul poate fi afectat din cauza umiditatii ridicate pe termen lung. In mod ironic, locuintele bine izolate pentru o eficienta energetica sporita, pot avea unele din cele mai grave probleme din cauza scaderii circulatiei aerului. Daca obervati ca vopseaua sau tapetul incep sa se desprinda de pe perete, ca apar pete ciudate la nivelul peretelui sau ca incepe sa miroase a mucegai, cel mai probabil aveti nevoie de un dezumidificator pentru a preveni agravarea problemei.

Un dezumidificator imbunatateste considerabil confortul din casa.

Casele cu un nivel normal de umiditate sunt in general cele mai confortabile. Calitatea aerului din interior este de obicei imbunatatita si aerul ramane in parametrii unui nivel corespunzator atunci cand membrii familiei folosesc un dezumidificator.

Un dezumidificator de aer poate reduce costurile de energie.

Cum face acest lucru? Pentru ca ajuta aerul conditionat sa functioneze mai eficient. Pentru ca dezumidificatorul elimina umezeala din aer, automat aparatul de aer conditionat nu trebuie sa mai traga din greu pentru a mentine o temperatura confortabila. Astfel consumul de energie scade concomitent cu uzura aerului conditionat. Aparatele de dezumidificare certificate ENERGY STAR ofera si mai multe posibilitati de economisire pentru ca folosesc cu 15% mai putina energie pentru a functiona. Cu toate ca unele dezumidificatoare sunt mai scumpe, ele consuma mai putin decat modelele portabile, iar in timp va ajuta sa economisiti mai multi bani.

Am discutat mai ales despre niveluri ridicate ale umiditatii, dar adevarul este ca si un nivel scazut de umiditate poate provoca probleme nedorite intr-o casa. Daca umiditatea din casa este prea mica atunci membrii familiei sunt predispusi la uscarea gatului si a pielii, la raceli, mai ales in timpul sezonului rece. Pentru ca umiditatea ridicata poate duce la formarea condensului si afectarea structurii unei cladiri, nici invers , un nivel scazut al umiditatii nu este de dorit. Prea mult aer uscat poate afecta podelele din lemn, mobilierul si placilor de rigips care acopera peretii.

Cum functioneaza un dezumidificator aer?

Principiul este destul de simplu: un ventilator din interiorul aparatului trage pur si simplu aerul prin niste fante. Acesta se loveste de niste conduce reci (mentinute astfel printr-un agent de racire). Apa din vaporii din aer este la randul sau atrasa prin condens, iar aerul este readus la temperatura initiala, dupa care este dispersat din nou in camera. Veti observa ca apa se colecteaza intr-un recipient special, iar datoria dumneavoastra va fi sa-l goliti periodic, astfel incat aparatul sa functioneze in continuare in mod corespunzator. La inceput s-ar putea sa fiti uimit de cantitatea de apa colectata din atmosfera.

Cum alegeti cel mai bun dezumidificator casnic? – Factori de selectie

Exista cativa factori care va pot ajuta in alegerea celui mai bun dezumidificator pentru locuinta dumneavoastra. Acestia sunt:

– Spatiul in care vei plasa dezumidificatorul. Daca incaperea este mai mare trebuie sa alegeti un aparat mai puternic. Valorile pe care le specifica producatorul in descrierea tehnica va pot ghida in acest sens.

Iata cateva exemple de modele, gandite pentru spatii diferite de la 25 pana la 60mp:

Dezumidificator Meaco DD8L Zambezi, 12 l/zi, Debit 150 mc/h, Pentru 25 mp, Higrostat, Timer, Functie ionizare si blocare copii

Dezumidificator Trotec TTK52E, 16 l/ 24h pentru, spatii de pana la 31 mp, Timer, Higrostat reglabil, Uscare rapida/ util pana la 31 mp, Debit 110 mc/h

Dezumidificator Supra Aldo 12, Pentru 40 mp, Functie uscare rufe, Timer, Display digital, Ideal si pentru Baie, Higrostat

Dezumidificator Trotec TTK 65E, 20 l/24h Debit 180 mc/h, Pentru 45 mp, Higrostat reglabil, Timer, Display, Functie automata

Dezumidificator Supra Aldo 15, Pentru 60 mp, Functie uscare rufe, Timer, Display digital, Ideal si pentru Baie, Higrostat

– Capacitate rezervor de colectare. Avantajul unui rezervor mai mare este ca nu veti fi nevoit sa-l goliti prea rar. Atentie: daca rezervorul nu este golit cand se umple, aparatul se poate opri automat si nivelul de umiditate nu va mai fi controlat sau apa se poate imprastia in camera.

– Oprire automata. Cele mai moderne modele sunt prevazute cu functie de oprire automata si intrare in stand-by.

– Indicator pentru nivelul rezervorului de colectare a apei. Pentru a impiedica oprirea automata a aparatului sau varsarea apei, cel mai bine este sa alegeti un dezumidificator care va avertizeaza sonor sau macar vizual atunci cand apa atinge un prag maxim.

– Posibilitatea de conectare la reteaua de canalizare. Daca golirea rezervorului de colectare a apei vi se pare o sarcina prea dificila, unele modele va dau posibilitatea de conectare directa la reteaua de canalizare. Totusi, retineti ca in aceasta situatie veti fi limitat la amplasarea dezumidificatorului doar intr-un anumit loc (cel mai probabil, aproape de punctul de scurgere). Deci nu-l veti mai putea muta dintr-o incapere in alta sau dintr-un colt al camerei in altul.

– Functie de control digital automat al nivelului de umiditate. Modelele mai bune sunt gandite astfel incat sa determine singure nivelul de umezeala din incapere. Pur si simplu setati valoarea dorita, iar ulterior aparatul functioneaza pentru mentinerea nivelului specificat de dumneavoastra.

– Timer. Un dezumidificator care are aceasta functie porneste automat, in functie de cum este programat, la anumite intervale. Urmatorul dezumidificator cu timer incorporat Dezumidificator Meaco DD8L Zambezi, 12 l/zi, Debit 150 mc/h, Pentru 25 mp, Higrostat, Timer, Functie ionizare si blocare copii.

– Filtru pentru purificarea aerului. Prezenta acestui filtru poate imbunatati considerabil calitatea aerului din incapere, asigurand o sanatate buna pentru organismul uman. Cateva exemple in acest sens sunt: Dezumidificator si purificator de aer ARGO DRY 13, 13 l /24 h, Higrostat incorporat, Panou de control digital, Timer, Filtru lavabil de purificare sau Dezumidificator de aer ARGO LILIUM 13, 13 l/24h, Display cu LED, Higrostat incorporat, Timer, Filtru lavabil de purificare sau Dezumidificator de aer ARGO DRY 13, 13 l /24 h, Higrostat incorporat, Panou de control digital, Timer, Filtru lavabil de purificare.

– Posibilitatea de reglare a puterii pentru dezumidificatoarele cu control manual. Pentru a evita pornirea si oprirea periodica a aparatului, aceasta functie va permite sa reglati viteza de functionare.

– Consum redus de energie electrica. La fel ca alte electrocasnice mici si electrocasnice mari (masini de spalat rufe, masini de spalat vase, frigidere, congelatoare, combine frigorifice, aparate de aer conditionat), dezumidificatoarele sunt incadrate in clase de eficienta energetica. Alegeti un model care va poate ajuta sa sustineti un nivel scazut al facturilor de energie, pe termen lung.

– Nivelul de zgomot. Daca zgomotul este o problema pentru dumneavoastra, asigurati-va ca alegeti un model cat mai silentios. Totusi trebuie sa intelegeti ca, prin natura lor, in general dezumidificatoarele pot fi destul de zgomotoase.

De exemplu Dezumidificator Trotec TTK 100E, 30 l/zi, 220 mc/ora, Pentru spatii de pana la 90 mp, Display Digital, Timer are un nivel sonor de 46 dB(A) in timp ce Dezumidificator Trotec TTK53E, 16 l/zi, Pentru spatii de pana la 31 mp, Display, Timer, Higrostat, Uscare rufe debit 195 mc/h are un nivel sonor de 48 dB(A).

– Proprietati fizice – dimensiune, greutate, estetica. In functie de necesitati si spatiul in care doriti sa amplasati dezumidificatorul, puteti opta pentru cele mai bune modele mai voluminoase sau mai compacte, variante prevazute cu roti ori manere pentru o manevrare facila, culori mai atractive sau mai practice.

