Dieta ideală pentru o sănătate de fier

A urma o dieta sănătoasă și echilibrata reprezintă cheia succesului către o viață sănătoasă, ceea ce presupune accesul la o stare de bine generala.

Asta înseamnă să consumam o mare varietate de alimente, în proporțiile potrivite, asimilând strictul necesar pentru a menține o greutate corporala potrivita. Persoanele cu nevoi dietetice speciale sau cu afecțiuni medicale sunt sfătuiți să solicite ajutorul medicului sau a unui dietetician autorizat.

Pentru a construi o dieta sănătoasă și echilibrata, specialiștii noștri în materie ne recomanda o serie de exemple fezabile fiecărei persoane.

– Consumul zilnic al unei varietăți notabile de fructe și legume.

– Mese de baza bogate în amidon cu fibre – cartofi, pâine integrala, orez brun sau integral, paste integrale.

– Surse alternative de lactate – băuturile din soia.

– Consumul de leguminoase – fasole, mazăre, linte, naut, bob, lupin.

– Consumul zilnic de apa de cel puțin 2 litri pe zi în anotimpul răcoros și cel puțin 3 litri în anotimpul călduros.

Rolul fructelor și legumelor în dieta zilnica

Fructele și legumele sunt o sursa foarte buna de vitamine, minerale și fibre și ar trebui să reprezinte puțin peste o treime din alimentele pe care le consumam regulat. Suntem sfătuiți să mâncam zilnic cel puțin 5 porții dintr-o varietate de fructe și legume, fie că sunt proaspete, congelate, conservate, uscate sau sub forma de suc.

În cazul smoothie-urilor sau a sucurilor de fructe și legume ne putem baza pe serviciile unui robot de bucătărie modern, care dispune de aceasta funcție. Exista suficiente dovezi că persoanele care mănâncă cel puțin 5 porții de fructe și legume în mod sistematic prezinta un risc mult mai mic de a contracta boli de inima, accidente vasculare sau complicații severe.

Una dintre soluțiile pentru o dieta ideala ne este specificata mai jos, alaturi de cantitățile optime recomandate pentru consum:

– 80 de grame de fructe și legume proaspete, conservate sau congelate.

– 150 – 200 ml de suc de fructe sau smoothie.

– O banana și un mar.

– O felie de ananas sau pepene galben, la alegere.

– O linguriță de stafide, cereale integrale sau fructe uscate în piureul de fructe, în cazul persoanelor care optează pentru aceasta varianta.

Alimente cu amidon din dieta ideala

Alimentele cu amidon ar trebui să reprezinte nu mai mult de o treime din ceea ce consumam de-a lungul unei zile. Trebuie să optam pentru soiuri integrale cu amidon, cum ar fi orezul brun, pastele de grau integral și pâinea integrala sau cu fibre superioare. Acestea conțin mult mai mulți nutrienți și vitaminte decât soiurile albe.

În cazul consumului de cartofi este obligatoriu să evitam varianta lor prăjită. Vom opta pentru cartofi copți sau fierți garnisiți numai cu salate de legume. Este suficient să punem cartofii în cuptorul unui aragaz și să așteptam rumenirea lor după bunul plac. Combinarea cartofului cu carnea este exclusa în orice situație.

Aportul de nutrienți și fibre generat de consumul de pâine integrala

Pâinea integrala, în special cea preparata de noi, acasă, este un izvor nesecat de nutrienți și fibre, consumul acesteia îmbunătățind tranzitul intestinal. Este de altfel, o sursa foarte buna de vitamina B12, vitamina ce se găsește destul de rar în alte alimente.

Avantajul de a dispune de o mașină de făcut pâine de ultima generație, sporește inițiativă de a prepara pâinea integrala în confortul casei noastre. Printre cele mai recunoscute tipuri de pâine ce pot fi preparate cu un astfel de dispozitiv se numără pâinea de ovăz, pâinea cu ierburi, pâinea cu cartofi și chiar pâinea cu praf de roșcovă.

După bunul plac, putem adaugă nuci, stafide sau diferite semințe crude, care să contribuie substanțial la aportul de nutrienți.

Consumul regulat de leguminoase

Fasolea, mazarea, lintea, nautul si lupinul fac parte din familia leguminoase, toate reprezentand surse importante de proteine vegetale, vitamine si minerale, esentiale pentru dezvoltarea si repararea organismului.

Sunt sarace in grasimi, in schimb sunt foarte bogate in fibre, ceea ce contribuie decisiv la reglarea nivelului de colesterol si la imbunatatirea tranzitului intestinal.

Diminuarea consumului de grăsimi saturate, zahar și sare

Prea multe grăsimi saturate pot creste cantitatea de colesterol din sânge, ceea ce creste riscul de a dezvolta boli de inima, în timp ce consumul regulat de alimente și băuturi bogate în zahar creste posibilitatea apariției obezității, a diabetului și a cariilor.

Sarea în exces creste tensiunea arteriala, ceea ce conduce inevitabil la riscul de a suferi de boli de inima sau de accident vascular.

Consumul zilnic al cantității optime de apa

Corpul uman este constituit în procent de 70% din apa, de aceea este mai mult decât obligatoriu să consumam cel puțin 2 litri de apa pe zi în anotimpul rece și minim 3 litri în anotimpul cald pentru că organismul să fie hidratat și să funcționeze în parametri corespunzători.

Apa este foarte importanta în procesul de digestie, în fluidificarea sângelui, susține sistemul osos și muscular, detoxifica corpul, previne constipația și scade riscul de apariție a pietrelor la rinichi.

Urmând dieta de mai sus, organismul nostru va da imediat semne de revigorare, stimulandu-ne starea de bine în orice moment al zilei.

Sursă foto: Shutterstock