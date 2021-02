Dinamo vs. FCSB: Ar putea câini să-și încurce rivalii?

Liderul Ligii 1 are nevoie de o victorie în deplasarea din Ștefan cel Mare pentru a-și consolida poziția în clasament, însă elevii lui Toni Petrea nu au reușit să câștige nici un meci în deplasare în 2021. Dinamo s-a apropriat vertiginos de ultimul loc care asigură calificarea în play-off, după ce a avut un start de sezon catastrofal, însă roș-albaștri, chiar și fără Dennis Man, transferat la Parma, sunt cotați cu prima șansă în acest meci.

Fortuna, casa de pariuri online licențiată la ONJN cu cel mai bun payout conform Cote-Pariuri, oferă cotele: 4.85 pentru victoria gazdelor, 1.80 pentru victoria oaspeților, respectiv 3.45 pentru remiză. Operatorul prevede mai de grabă un meci închis, întrucât cota pentru pariul “Sub 2.5 goluri” este de doar 1.72, la același operator. De asemenea, specialiștii sunt de părere că este mai puțin probabil ca ambele formații să marcheze, cota pentru acest pronostic fiind de 1.80. Cele mai probabil scor final în ochii bookmakerilor este o victorie a roș-albaștrilor cu 0-1, a cărui cotă este de doar 5.40.

FCSB nu arătat grozav în deplasările din acest an, reușind să câștige numai 5 dintre cele 10 meciuri disputate pe teren advers, iar 5 fotbaliști din lot au fost siliți zilele trecute să-și rupă contractul cu impresarul Anamaria Prodan, dar apele sunt mult mai tulburi în tabăra celor de la Dinamo.

Dinamoviștii s-au arătat dezamăgiți de atitudinea lui Cosmin Contra, pe care îl acuză de lipsă de loialitate, în contextul în care are fostul antrenor s-a adresat Federației Române de Fotbal pentru a-și recupera restanțele financiare, deși clubul este în prag de faliment. Un alt personaj cu care suporterii sunt în conflict este Dorin Șerdean, fostul director executiv al clubului, pe care l-au acuzat de rea-voință și înșelăciune. În ultimele săptămâni, spaniolii s-au făcut nevăzuți, iar clubul este susținut doar de asociația suporterilor, DDB.

Să nu uităm nici că valoarea loturilor celor două formații este uriașă: FCSB (24.6 milioane de euro) are un lot de 3 ori mai valoros decât Dinamo (7.58 milioane de euro), conform transfermarkt.com. Vestea bună pentru Toni Petrea este că Ionuț Panțîru, testat pozitiv cu COVID-19 la mijlocul lunii trecute, a ieșit din carantină și va putea fi folosit în acest meci.

Plecarea lui Dennis Man la Parma pare să fie făcută uitată deja de Octavian Popescu, tânărul în vârstă de 18 ani despre care Becali a spus că este mai bun decât Mbappe și că va fi vândut pe 500 de milioane de euro, după ce acesta a marcat primul gol în tricoul roș-albaștrilor în ultima partidă de campionat, câștigată de FCSB cu scorul de 3-1, în fața lanternei roșii a Ligii 1, Poli Iași.

Fostul antrenor al celor de la Dinamo, Ion Marin, are încredere în potențialul perlei lui Becali: „Eu, din ce am văzut, este de lăudat. Eu aveam un obicei când antrenam. Cu acești jucători tineri, cât mai puțină laudă și cât mai multă muncă. Sper să crească într-un mediu sănătos, de performanță, nu altfel. Fără gărgăuni la cap, fără să creadă că este superstar. Are foarte mult de muncă. Dacă va fi serios și va munci foarte mult, va fi un produs foarte bun”, a spus Ion Marin, la Digi Sport Matinal.

Derby de România va avea încă un episod peste numai o săptămână, în data de 10 februarie, tot pe stadionul Ștefan Cel Mare, partida respectivă contând pentru optimile Cupei României.