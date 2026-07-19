Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Dom Taylor, câștigătorul emisiunii culinare „Five Star Chef” de pe Netflix, a murit la 44 de ani

Dom Taylor, câștigătorul emisiunii culinare „Five Star Chef” de pe Netflix, a murit la 44 de ani

De: Irina Maria Daniela 19/07/2026 | 07:30
Dom Taylor, câștigătorul emisiunii culinare „Five Star Chef” de pe Netflix, a murit la 44 de ani
Dom Taylor, câștigătorul emisiunii culinare „Five Star Chef” de pe Netflix, a murit la 44 de ani. Sursa foto: Shutterstock / Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bucătarul Dom Taylor, câștigătorul emisiunii culinare „Five Star Chef” difuzată de Netflix, a murit la vârsta de 44 de ani. Anunțul a fost confirmat de locația pe care o conducea – The Good Front Room. Află detalii!

Bucătarul Dom Taylor a murit

Decesul vedetei de pe Netflix a fost confirmat de restaurantul său, The Good Front Room, care a anunțat „trecerea fulgerătoare în neființă” a fondatorului. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al locației.

„Dom a fost un vizionar, iar modul său îndrăzneț și plin de bucurie de a celebra bucătăria caraibiană a copilăriei sale a adus o voce proaspătă și captivantă în peisajul gastronomic londonez. Pasiunea, talentul și generozitatea lui au atins inimile multor oameni, iar moștenirea sa va continua să inspire pe toți cei care au avut privilegiul să îl cunoască și să îi guste preparatele.

Ne va lipsi enorm, iar gândurile noastre se îndreaptă către familia, prietenii și toți cei pe care i-a atins prin prezența sa în această perioadă extrem de dificilă. Îi rugăm pe toți să respecte intimitatea celor dragi lui Dom.”

În memoria bucătarului, locația își va continua activitatea.

„Vom rămâne deschiși pentru a cinsti moștenirea lui Dom și pentru a continua munca pe care a făcut-o cu atâta pasiune.”

Dom Taylor, câștigătorul competiției de pe Netflix

Dom este singurul câștigător al emisiunii culinare „Five Star Chef”, lansată de Netflix în 2023. Emisiunea a avut un singur sezon. La momentul marelui anunț, acesta a fost susținut de toată familia sa. Moartea sa a stârnit numeroase reacții emoționante din partea celor care l-au cunoscut.

„Ne-a captivat din prima clipă în care a pășit în fața noastră. Avea o sclipire aparte în privire. Era cald, blând și incredibil de talentat. Dom gătea din inimă, iar acest lucru se simțea în fiecare preparat. Era pe punctul de a realiza atât de multe lucruri extraordinare”, a declarat Ravneet Gill, unul dintre jurații emisiunii, potrivit deadline.com.

„Dom Taylor a fost unul dintre oamenii cu adevărat buni. Ceea ce a construit cu The Good Front Room nu a fost doar un restaurant. A fost moștenirea lui culturală așezată în farfurie. A dus bucătăria caraibiană într-un loc în care nu mai ajunsese niciodată în această țară și a făcut-o în stilul său propriu. Era un om cald, amuzant și complet lipsit de aroganță în ceea ce privește talentul său”, a spus juratul chef Mike Reid, după ce a aflat vestea tristă.

CITEȘTE ȘI:

Tragedie pe A1! O fetiță de 5 ani a murit după ce mașina s-a izbit de parapet și s-a răsturnat

Alexandra a murit la cinci zile după ce medicii au trimis-o acasă. Descoperirea făcută la autopsie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Starul din „Înapoi în viitor”, Michael J. Fox, și soția sa au sărbătorit 38 de ani de căsnicie. Secretul relației lor
Showbiz internațional
Starul din „Înapoi în viitor”, Michael J. Fox, și soția sa au sărbătorit 38 de ani de căsnicie.…
Regina Camilla a împlinit 79 de ani. Palatul Buckingham a publicat un nou portret și a anunțat un proiect dedicat sutelor de mii de copii din Regatul Unit
Showbiz internațional
Regina Camilla a împlinit 79 de ani. Palatul Buckingham a publicat un nou portret și a anunțat un…
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Premierul Irakului a purtat un ceas de sute de mii de dolari la întâlnirea cu Donald Trump. Sunt mai puțin de 100 de exemplare în lume
Gandul.ro
Premierul Irakului a purtat un ceas de sute de mii de dolari la...
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport.ro
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la...
Poveștile unei stewardese române din anii ’80: zborurile peste Ocean sub atenția Securității și drumul victoriei de la Sevilla alături de Steaua
Adevarul
Poveștile unei stewardese române din anii ’80: zborurile peste Ocean sub atenția Securității...
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față”
Digi24
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana...
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât o mașină
Mediafax
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât...
Parteneri
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai...
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează și Bolojan”
Prosport.ro
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este femeia care i-a schimbat viața lui Gheorghe Visu: „Soția mea e singurul om care-mi cunoaște fricile”. Actorul s-a însurat după vârsta de 50 de ani
Click.ro
Cine este femeia care i-a schimbat viața lui Gheorghe Visu: „Soția mea e singurul om...
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un rus ostatic în Ucraina și tatăl sau din Rusia
Digi 24
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un...
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
Digi24
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel...
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor.ro
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
go4it.ro
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Descopera.ro
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Premierul Irakului a purtat un ceas de sute de mii de dolari la întâlnirea cu Donald Trump. Sunt mai puțin de 100 de exemplare în lume
Gandul.ro
Premierul Irakului a purtat un ceas de sute de mii de dolari la întâlnirea cu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Horoscop rune azi, 19 iulie 2026. Fehu anunță că o zodie are șanse foarte mari ca veniturile să-i ...
Horoscop rune azi, 19 iulie 2026. Fehu anunță că o zodie are șanse foarte mari ca veniturile să-i crească
Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și Mădălina Pamfile s-au „flexat” pe străzile Capitalei. ...
Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și Mădălina Pamfile s-au „flexat” pe străzile Capitalei. Top 20 dive care au scos bicepsul la înaintare
Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami! Marea Britanie cere extrădarea lor
Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami! Marea Britanie cere extrădarea lor
Ce ar trebui să bei dacă ai trigliceridele mărite. Recomandarea specialiștilor
Ce ar trebui să bei dacă ai trigliceridele mărite. Recomandarea specialiștilor
Horoscop chinezesc azi, 19 iulie 2026. Zodia care trebuie să-și țină nervii în frâu
Horoscop chinezesc azi, 19 iulie 2026. Zodia care trebuie să-și țină nervii în frâu
Gina Pistol și micuța Josephine au dat iama în magazine. Ce fac “fetele” lui Smiley, când artistul ...
Gina Pistol și micuța Josephine au dat iama în magazine. Ce fac “fetele” lui Smiley, când artistul nu e în peisaj
Vezi toate știrile