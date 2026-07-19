Dom Taylor, câștigătorul emisiunii culinare „Five Star Chef” de pe Netflix, a murit la 44 de ani

Bucătarul Dom Taylor, câștigătorul emisiunii culinare „Five Star Chef” difuzată de Netflix, a murit la vârsta de 44 de ani. Anunțul a fost confirmat de locația pe care o conducea – The Good Front Room. Află detalii!

Bucătarul Dom Taylor a murit

Decesul vedetei de pe Netflix a fost confirmat de restaurantul său, The Good Front Room, care a anunțat „trecerea fulgerătoare în neființă” a fondatorului. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al locației.

„Dom a fost un vizionar, iar modul său îndrăzneț și plin de bucurie de a celebra bucătăria caraibiană a copilăriei sale a adus o voce proaspătă și captivantă în peisajul gastronomic londonez. Pasiunea, talentul și generozitatea lui au atins inimile multor oameni, iar moștenirea sa va continua să inspire pe toți cei care au avut privilegiul să îl cunoască și să îi guste preparatele. Ne va lipsi enorm, iar gândurile noastre se îndreaptă către familia, prietenii și toți cei pe care i-a atins prin prezența sa în această perioadă extrem de dificilă. Îi rugăm pe toți să respecte intimitatea celor dragi lui Dom.”

În memoria bucătarului, locația își va continua activitatea.

„Vom rămâne deschiși pentru a cinsti moștenirea lui Dom și pentru a continua munca pe care a făcut-o cu atâta pasiune.”

Dom Taylor, câștigătorul competiției de pe Netflix

Dom este singurul câștigător al emisiunii culinare „Five Star Chef”, lansată de Netflix în 2023. Emisiunea a avut un singur sezon. La momentul marelui anunț, acesta a fost susținut de toată familia sa. Moartea sa a stârnit numeroase reacții emoționante din partea celor care l-au cunoscut.

„Ne-a captivat din prima clipă în care a pășit în fața noastră. Avea o sclipire aparte în privire. Era cald, blând și incredibil de talentat. Dom gătea din inimă, iar acest lucru se simțea în fiecare preparat. Era pe punctul de a realiza atât de multe lucruri extraordinare”, a declarat Ravneet Gill, unul dintre jurații emisiunii, potrivit deadline.com. „Dom Taylor a fost unul dintre oamenii cu adevărat buni. Ceea ce a construit cu The Good Front Room nu a fost doar un restaurant. A fost moștenirea lui culturală așezată în farfurie. A dus bucătăria caraibiană într-un loc în care nu mai ajunsese niciodată în această țară și a făcut-o în stilul său propriu. Era un om cald, amuzant și complet lipsit de aroganță în ceea ce privește talentul său”, a spus juratul chef Mike Reid, după ce a aflat vestea tristă.

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