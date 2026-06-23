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După imaginile de la mare, blonda lui Adrian Ilie dă cărțile pe față. Cine este, de fapt, bărbatul cu care a fost surprinsă Luiza: „M-a ajutat să cobor scările”

De: Carmen Gone 23/06/2026 | 05:50
După imaginile de la mare, blonda lui Adrian Ilie dă cărțile pe față. Cine este, de fapt, bărbatul cu care a fost surprinsă Luiza: M-a ajutat să cobor scările
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Imaginile publicate de CANCAN.RO, de pe litoral, au ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la relația dintre Adrian Ilie și blondina care i-a intrat în rutină în ultimele luni. Însă protagonista fotografiilor vine acum cu explicații. Luiza susține că aparențele au înșelat și că bărbatul alături de care a fost surprinsă la mare nu este decât un bun prieten. Avem declarații, în exclusivitate, de la tânăra antreprenoare.

Recent, CANCAN.RO a publicat imaginile în care Luiza apărea în compania unui alt bărbat, la scurt timp după ce fusese asociată cu fostul internațional român. Blondina se afla la mare, cu mai mulți prieteni, iar la un moment dat, a ieșit din club de mână cu un domn, iar fotografiile au alimentat imediat speculațiile, . (VEZI AICI IMAGINILE ȘI MAI MULTE DETALII). Însă vine acum cu replica și spune că, de fapt, adevărul este altul.

Luiza a făcut declarații despre bărbatul cu care a fost surprinsă la mare
Luiza a făcut declarații despre bărbatul cu care a fost surprinsă la mare

Domnul care o însoțea era, de fapt, un amic, iar între ei nu ar exista nimic mai mult decât o relație de prietenie. Aflată la mare cu mai mulți prieteni, Luiza s-a lovit la picior și a avut nevoie de ajutor să coboare scările.

Luiza: „Prietenul meu m-a ajutat să cobor scările”

Pentru a lămuri situația, Luiza a explicat pentru CANCAN.RO că ieșirea respectivă a avut loc în cadrul unui grup mai mare de prieteni și că nu a existat nicio apropiere de natură sentimentală între ea și bărbatul surprins în imagini. Blondina lui Adrian Ilie susține că imaginile surprind doar un moment izolat, în care amicul ei i-a sărit în ajutor.

Am fost cu toți prietenii mei, inclusiv cu acest băiat cu care apar. Am fost împreună la mare, cu toții la masă, de la ora 4. Nicidecum nu m-a agățat prin club, sau a venit pe la masă. Dacă ați văzut, la masă mulți dintre băieți erau cu soțiile lor, în primul rând. În al doilea rând, singura mea interacțiune cu prietenii mei, mai mult decât să dansăm cu toții și să bem un pahar în club, a fost faptul că, în momentul în care am coborât, prietenul meu m-a ajutat, pentru că mă rănise un lanț la picior, și m-a ajutat fix 5 secunde. Aia e tot ce s-a întâmplat. După aceea, eu m-am urcat cu prietena mea în taxi și am plecat împreună la hotel.

Noi suntem un grup de prieteni la masă, nu are nimeni nicio legătură cu nimeni. Sunt prietenii mei, cu care o să vă confirme, cred că, toți oamenii din oraș că, în fiecare weekend, noi ieșim, același grup de prieteni. Apoi am mai mers cu el, cred că, încă 10 metri în față. Am luat-o pe prietena mea de mână, iar el pur și simplu ne ținea de spate. Eu i-am spus că nu mai pot să merg, mă dureau foarte tare picioarele. După cum se vede pe video, eu nu merg de mână cu acel domn. De fapt, eu îl iau de mână pe trotuar și mă sprijin pe el să cobor. Mai merg 10 pași, după care nu mă mai ține de mână, a declarat Luiza pentru CANCAN.RO

 

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