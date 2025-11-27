Acasă » Știri » Ei sunt cei doi români care l-au agresat pe youtuberul Cicalone: ”M-au lovit cu toată puterea!”

Ei sunt cei doi români care l-au agresat pe youtuberul Cicalone: ”M-au lovit cu toată puterea!”

De: Irina Vlad 27/11/2025 | 20:53
Ei sunt cei doi români care l-au agresat pe youtuberul Cicalone: ”M-au lovit cu toată puterea!”

Ei sunt doi dintre românii dați în urmărire internațională după ce l-au bătut pe faimosul youtuber italian Simone Ruzzi. Atacul s-a întâmplat în timp ce influencerul, cunoscut în mediul online drept Cicalone, filma hoții de buzunare din Roma. 

Agresiunea a avut loc pe data de 12 noiembrie în stația de metrou Ottaviano din Roma. Doi dintre cei 5 presupuși autori au fost identificați, dar încă nu au fost găsiți de carabinieri. Youtuber-ul italian Simone Ruzzi, cunoscut în mediul online drept Cicalone, a fost bătut cu bestialitate în timp ce filma conținut pentru emisiunea sa de pe You Tube, despre bandele de hoți de buzunare din metrou și alte mijloace de transport public. La un moment dat, acesta a fost încolțit de un grup de 5 bărbați.

Cine sunt românii care l-au agresat pe youtuberul Cicalone

Cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere din metrou, autoritățile italiene au identificat doi dintre atacatori. Este vorba despre Marian Florin Bratu și Iulian Marian Simion, ambii în vârstă de 42 de ani. În ciuda imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă, dar și a informațiilor oferite de martorii care au asistat la agresiune, românii sunt de negăsit. Cei doi sunt căutați în Italia, dar și în afara țării.

Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte....
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„M-au lovit cu toată puterea, o lovitură directă în bărbie, care este cea mai sensibilă zonă. Cel mai rău a fost când am căzut la pământ. Am fost lovit și mai tare acolo, au fost mai brutali.”, a spus Cicalone pe rețelele sociale, descriind unul dintre cele mai dramatice momente.

În ciuda bătăii pe care a încasat-o, italianul a decis să nu riposteze: ”Nu aș fi dat un exemplu bun dacă aș fi început să lupt cu ei”.

 

Detalii noi despre moartea Vasilicăi Potincu, românca de 35 de ani ucisă de un italian. Ce au găsit anchetatorii acasă la criminal

Aroganța supremă a unui influencer: s-a cazat în Burj Al Arab din Dubai. A plătit 20.500 de euro pe noapte, iar baia camerei l-a dat pe spate!

Tags:
Iți recomandăm
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Andreea Bănică. S-a accentuat în ultimul an: ”Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”
Știri
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Andreea Bănică. S-a accentuat în ultimul an: ”Când mi se spunea…
Un influencer din domeniul fitnessului a murit după o provocare bizară. Incredibil ce i-a adus sfârșitul la doar 30 de ani
Știri
Un influencer din domeniul fitnessului a murit după o provocare bizară. Incredibil ce i-a adus sfârșitul la doar…
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și...
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
Gandul.ro
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România:...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez. „Au furat cartea, la dracu!”
Adevarul
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film...
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
Gandul.ro
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Andreea Bănică. S-a accentuat în ultimul an: ”Când ...
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Andreea Bănică. S-a accentuat în ultimul an: ”Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”
Un influencer din domeniul fitnessului a murit după o provocare bizară. Incredibil ce i-a adus sfârșitul ...
Un influencer din domeniul fitnessului a murit după o provocare bizară. Incredibil ce i-a adus sfârșitul la doar 30 de ani
Doliu în lumea filmului! Actorul Ethan Zane Browne a fost găsit mort în casă
Doliu în lumea filmului! Actorul Ethan Zane Browne a fost găsit mort în casă
Nu e banc! Ce-a putut să găsească Cosmina în ciorba de burtă comandată la un restaurant din Dâmbovița: ...
Nu e banc! Ce-a putut să găsească Cosmina în ciorba de burtă comandată la un restaurant din Dâmbovița: ”Mai bine mâncați la voi acasă!”
Horoscop 28 noiembrie 2025. Zodia care are parte de o reușită neașteptată
Horoscop 28 noiembrie 2025. Zodia care are parte de o reușită neașteptată
România, lovită de ciclonul Adel! Ce se întâmplă până pe 30 noiembrie 2025
România, lovită de ciclonul Adel! Ce se întâmplă până pe 30 noiembrie 2025
Vezi toate știrile
×