Ei sunt cei doi români care l-au agresat pe youtuberul Cicalone: ”M-au lovit cu toată puterea!”

Ei sunt doi dintre românii dați în urmărire internațională după ce l-au bătut pe faimosul youtuber italian Simone Ruzzi. Atacul s-a întâmplat în timp ce influencerul, cunoscut în mediul online drept Cicalone, filma hoții de buzunare din Roma.

Agresiunea a avut loc pe data de 12 noiembrie în stația de metrou Ottaviano din Roma. Doi dintre cei 5 presupuși autori au fost identificați, dar încă nu au fost găsiți de carabinieri. Youtuber-ul italian Simone Ruzzi, cunoscut în mediul online drept Cicalone, a fost bătut cu bestialitate în timp ce filma conținut pentru emisiunea sa de pe You Tube, despre bandele de hoți de buzunare din metrou și alte mijloace de transport public. La un moment dat, acesta a fost încolțit de un grup de 5 bărbați.

Cine sunt românii care l-au agresat pe youtuberul Cicalone

Cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere din metrou, autoritățile italiene au identificat doi dintre atacatori. Este vorba despre Marian Florin Bratu și Iulian Marian Simion, ambii în vârstă de 42 de ani. În ciuda imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă, dar și a informațiilor oferite de martorii care au asistat la agresiune, românii sunt de negăsit. Cei doi sunt căutați în Italia, dar și în afara țării.

„M-au lovit cu toată puterea, o lovitură directă în bărbie, care este cea mai sensibilă zonă. Cel mai rău a fost când am căzut la pământ. Am fost lovit și mai tare acolo, au fost mai brutali.”, a spus Cicalone pe rețelele sociale, descriind unul dintre cele mai dramatice momente.

În ciuda bătăii pe care a încasat-o, italianul a decis să nu riposteze: ”Nu aș fi dat un exemplu bun dacă aș fi început să lupt cu ei”.

