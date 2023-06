Bia Khalifa nu a stat deloc degeaba, după despărțirea de Fulgy, urmată de un mega-scandal. A dispărut într-un con de umbră, dar a lovit cum nu se poate mai bine pe plan sentimental. Concret, Bia iubește din nou. Este vorba despre un afacerist italian, care îi face toate poftele.

Un apropiat al Biei Khalifa spune că italianul, pe nume Luca, este topit după Bia și că a venit de mai multe ori în România, unde a petrecut alături de iubita lui. Aceeași sursă a mai dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că relația s-a înfiripat de cel mult o lună, iar cei doi se simt de minune împreună:

”Chiar se potrivesc, se și iubesc, se vede pe ei. Și nu e deloc de neglijat, Luca este un afacerist de succes. S-au întâlnit de curând și, de atunci, numai împreună ar vrea să stea. El a venit de mai multe ori în România.”

Bia Khalifa a făcut show la festivalul de la Costinești

Bia Khalifa făcea senzație la începutul lunii mai, la un festival care a avut loc pe litoralul românesc. Fosta iubită a lui Fulgy s-a cuplat cu un artist internaţional celebru, 6ix9ine, în timpul celui mai mare festival dedicat culturii urbane din Europa de Est.

Cei doi au urcat imagini pe rețelele de socializare, dar ce imagini! Bia Khalifa și celebrul rapper american s-au filmat în timp ce se sărută pasional.

Bia Khalifa, despărțire cu scandal de Fulgy

Bia Khalifa și Fulgy au avut una dintre cele mai spumoase relații din showbizul autohton. S-au plăcut imediat, s-au iubit imediat, doar că la fel de repede aveau să se despartă. Și nu a fost deloc o separare amiabilă. A fost furtună între cei doi. Un adevărat război s-a declanșat, cu acuze de o parte și de cealaltă.

Bia Khalifa avea să facă dezvăluirile uluitoare, discuții pe care le-a avut cu Fulgy în timpul, dar și după ce relația s-a rupt. A spus că i-a dat bani lui Fulgy, i-a cumpărat și haine, i-a plătit mâncarea și Uber-ul.

”El zicea: eu cu Bia am stat numai așa, numai nu știu ce… Nu, îmi scria mesaje non-stop, mă suna non-stop, zice că are bani, dar îi plăteam și mâncare, și Uber-ul… Am mesaje cum îmi cere bani, cum îmi lăsa contul de fiecare dată, cum își cumpără haine fake, cum îmi poartă toate alea, cum nu mă lasă în pace. Pentru tot ce spun am dovezi, nu vorbesc în vânt”, a povestit Bia Khalifa (Vezi AICI toate acuzele).