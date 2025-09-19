El este Liviu Apetrei, românul care a aruncat 3 hoți peste balcon, în Italia: ”Sunt bun ca pâinea caldă”

Un șofer român din Italia a devenit erou local după ce a scăpat de trei hoți care încercau să-i jefuiască casa, protejându-și familia într-un moment de mare pericol. Incidentul a avut loc în localitatea Colfrancui, provincia Treviso, și a atras atenția tuturor, datorită curajului și reacției instinctive a bărbatului.

Liviu Apetrei, un șofer de camion în vârstă de 38 de ani, stabilit în Colfrancui, localitate din provincia Treviso, Italia, a devenit erou local după ce a înfruntat trei indivizi care încercau să îi jefuiască locuința.

Incidentul s-a petrecut joi, 11 septembrie 2025, în jurul orei 22:00, când românul a observat pe terasa casei sale trei persoane cu cagule, care încercau să forțeze ușa balconului, după ce dezactivaseră un bec exterior.

„Eram în casă cu soția și cele trei fiice. Am auzit zgomote și am ieșit pe terasă. M-am trezit cu toți trei în fața mea”, a povestit Liviu Apetrei pentru Il Gazzettino.

Românul a reușit să-i împingă pe cei trei hoți

Acționând instinctiv, românul i-a împins pe hoți de pe balcon. Primul dintre ei a căzut peste balustradă, iar ceilalți doi au fost îmbrânciți până au fugit.

„M-am năpustit asupra lor, lovindu-i cât am putut de tare, forțându-i să fugă cât mai repede: și ei au sărit de pe terasă. Cred că cel pe care l-am doborât primul s-a și rănit. Dar ce trebuia să fac? Nu mă consider un erou, am reacționat instinctiv pentru că am simțit că familia mea era în pericol. Sunt bun ca pâinea caldă, dar să nu te iei de familia mea”, a spus românul.

Liviu a suferit o vânătaie la nivelul toracelui, dar a reușit să alunge intrușii, care au fugit într-o mașină neagră, fără ca detaliile autoturismului să fie identificate. Un vecin care a asistat la scenă a alertat imediat autoritățile.

Soția lui Liviu Apetrei a fost profund afectată de incident și se teme că hoții ar putea reveni, motiv pentru care bărbatul a cerut angajatorului să îi evite cursele de noapte pentru a fi alături de familie. Românul a avertizat însă că o astfel de reacție nu ar fi fost posibilă pentru oricine.

„Eu am o anumită prestanță fizică. Dacă ar fi fost o femeie, un vârstnic sau o persoană normală, mai bine ar fi fost să nu reacționeze. Soției mele i-am spus mereu: dacă intră hoții, întoarce-te pe partea cealaltă, sforăie, fă-te că dormi”, a mai spus bărbatul.

