Elena Ionescu, dezvăluiri despre fostul soț, chiar de Ziua Îndrăgostiților! ”Mi se pare wow” Ce îi reproșează lui Dragoș?!

Pentru CANCAN.RO, Elena Ionescu dezvăluie cum stă cu dragostea, chiar de Valentine’s Day, ziua în care și-a lansat și cea mai recentă piesă. Artista spune în ce relații a rămas cu fostul soț, cât de implicat este acesta în creșterea fiului său, dar ș cum înțelege Răzvănel separarea părinților săi.

Deși se ocupă de una singură de fiul său, fără bonă, Elena Ionescu știe și când să ia o pauză pentru a se relaxa departe de casă. Așa se face că artista a mers singură în vacanță, alături de mai mulți amici. Bineînțeles, pe Răzvănel l-a lăsat pe mâini bune, cu bunicii, și ulterior s-a ”revanșat” față de el cu o vacanță la munte.

”Am fost doar cu o gașcă de prieteni, a fost o improvizație foarte bună. Sunt foarte mulți români în Zanzibar. Pe Răzvănel l-am lăsat cu bunicii, dar după i-am făcut și lui o vacanță aici, la munte. Mi se părea că e un zbor prea lung pentru el. Cât stau departe de el, mă simt puțin vinovată. Voiam să-l sun pe cameră, dar nu voiam să vadă peisajul. El știe că am plecat acolo cu treabă, ceea ce e adevărat, pentru că am și filmat acolo. Simțeam așa puțină vinovăție, dar l-am dus după și pe el într-un loc drăguț.

El este un copil prea matur, zic eu. Marea parte a copilăriei a petrecut-o cu mine, eu neavând bonă. Mereu vrea să stea cu copiii mai mari, chiar și la școală așteaptă să termine totul mai repede să ajungă la after, unde-s copii mai mari. Acum l-am băgat la fotbal, la FCSB, unde îi place foarte mult. Nu este un copil care stă pe social media. Nu e rupt de tehnologie total, dar acasă suntem deconectați total, ne jucăm, ne bucurăm de mașinuțe și jucării. Când îl mai las acasă, îi las un telefon pe care-l am eu de rezervă”, a spus Elena Ionescu pentru CANCAN.RO.

Elena Ionescu, despre fostul soț: ”Mi se pare wow”

Deși Elena și Dragoș au divorțat în 2019, cei doi fac o echipă foarte bună când vine vorba despre micuțul lor. Cântăreața și fostul soț se sincronizează perfect și mereu ajuns la un consens în ceea ce privește educația și creșterea băiețelului.

”Tatăl copilului este la fel de implicat. Am ajuns la înțelegerea aceasta, ceea ce mi se pare wow. Nu ne încurăm, ne ajutăm reciproc. Nu am ce să îi reproșez. Dacă am o urgență, vine. Este un om care a înțeles exact acest punct de vedere al meu și este un om care îi vrea binele lui Răzvan. Se mai întâmplă ca Răzvănel să pună întrebări, dar înțelege că atât mami, cât și tati, care, dacă ne va adopta, vom face împreună o familie. Până atunci, încerc să îi ocup timpul frumos, nu mi se pare că e un copil căruia îi lipsește ceva, pentru că amândoi suntem prezenți în viața lui”, a spus artista.

Și pentru că astăzi este Ziua Îndrăgostiților, Elena ne-a dezvăluit și cum stă cu date-urile, dar ne-a adăugat mai multe detalii și despre noua sa piesă. Evident, de dragoste!

”Pe 14 m-am gândit să lansez piesa Inimă Nebună, e o baladă clasică. Am fost la munte, am filmat câteva cadre drăguțe. Vom avea și un concert tot pe 14.

Eu stau bine cu dragostea, nu vreau să o forțez. Eu sunt un om împlinit. Suntem oameni bogați, pentru că suntem sănătoși și avem posibilitatea să facem tot ce ne dorim, iar dacă e să existe acea umbra care să îți completeze viața, bine, dacă nu, nu e problemă. Nu mă simt singură. Mereu am avut oameni frumoși lângă mine, care nu mă lasă la greu. Voi anunța când va fi ceva serios, în rest nu are rost să discut despre întâlniri care poate nu se concretizează”, a încheiat Elena Ionescu.

