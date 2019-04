Ex-iubitul fostei prezentatoare de la PRO TV rupe tăcerea: ”N-a avut caracter! Ea minte la secundă… L-a sunat pe m@#$ții ei, pe altul!”

Imaginile confruntării, în plină stradă, dintre Vica Blochina și Stila Sarafu, în prezența Poliției, au uimit pe toată lumea. (DETALII AICI) În exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, ex-iubitul fostei prezentatoare de la PRO TV rupe tăcerea, după ce vedeta l-a acuzat că a tâlhărit-o. (10 motive sa alegi videochat)

La doar două zile distanță de la confruntarea pe care au avut-o în mijlocul străzii, fostul iubit al vedetei a făcut mărturisiri uluitoare despre fosta balerină, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România. (CITEȘTE ȘI: PASTRAMĂ A PUS STĂPÂNIRE PE PORSCHE-UL LUI BRIGITTE: ”ȘOFER A FOST TOATĂ VIAȚA! PÂNĂ LA URMĂ, SE VA ÎNTOARCE LA LOGAN-UL LUI…”)

"Ea își bate joc de toți bărbații, credea că același lucru o să facă și cu mine. Nu am agresat-o verbal, doar am rugat-o să se dea jos din mașină. Ea conducea mașina mea. Nu am prins-o cu alții, era cu mine în mașină și l-a sunat pe m@#$ții ei. Și i-am zis: «Rămâi tu aici că m-am săturat de tine, că ești prea fomistă». Nu am înjurat-o, așa a fost pe moment, dacă era altul în locul meu cred că o bătea. Ea, de bun simț, după toate astea s-a dus la Poliție să declare că eu am tâlhărit-o și că am bătut-o, dar polițiștii au fost martori. După ce a stat trei ore să facă o declarație, când au venit agenții și au consemnat că nu a fost vorba de bătaie sau tâlhărie nu a mai vrut să depună declarația", a mărturisit Stila Sarafu.

”Ea minte la secundă”

”Ne-a controlat pe amândoi poliția, ea avea vreo 80 de lei, iar eu aveam 200 de milioane, cum să o tâlhăresc! Ea ieșea cu unul și cu altul în timp ce era cu mine. M-am săturat de ea că este prea… E vorba de caracter, de asta am dat-o jos din mașină, n-a avut caracter! Ea minte la secundă. (…) Nu s-a pus problema de emiterea unui ordin de protecție. Cine să o tâlhărească pe Vica? Ea, ca și femeie, minte la secundă. La ea este obișnuință, minte și în emisiunile TV, peste tot minte. Este o femeie fără caracter. (NU RATA, AICI: FIUL ZINEI DUMITRESCU, ACUZAT CĂ-ȘI AGRESEAZĂ SOȚIA: ”NEVASTA LUI VINE PE AICI ȘI DISPARE FIINDCĂ E BĂTUTĂ” + DENUNȚ ÎMPOTRIVA DIRECTORULUI DE LA AZIL)

Am lăsat-o în intersecție pentru că nu am mai vrut să fiu cu ea, m-am săturat de ea. Nu trebuia să facă o regie, să încerce să mă reclame pentru tâlhărie sau că am bătut-o. Ea a făcut cu mine cum făceau clanurile țigănești în anii ’90. Eu nu am nimic cu ea. Eu am casa mai mare decât blocul ei. O să-i trimit o poză să vadă unde locuiesc eu și unde stă ea cu întreținerea neplătită”, a mai spus Stila Sarafu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Vica Blochina are un fiu cu Victor Pițurcă

Fostă dansatoare, Vica Blochina a avut o relaţie timp de mai mulţi ani cu Victor Piţurcă, din care a rezultat şi un copil, Edan. Blonda a povestit cum l-a întâlnit pe fostul selecţioner al echipei naţionale şi cum a reacţionat fiul ei după când şi-a întâlnit tatăl după o pauză de un an. (NU RATA, AICI: CUM I-A SUFLAT-O BĂIATUL DE ORAȘ PE SEXY-PREZENTATOAREA TV: ”A ASALTAT-O CU BUCHETE DE FLORI ȘI…”)

„Nu ştiam unde plec. Eu voiam să plec în Italia şi mă gândeam cum o să găsesc un prinţ bogat. Am ajuns în România la un bar cunoscut din Capitală. Am fost şi în Cipru unde am făcut facultatea, dar m-am întors în România. Am cunoscut multă lume bună şi pe tatăl copilului meu. A fost un cerc de prieteni, el era prieten cu Giovanni, care era împreună cu o prietenă de-a mea. Am făcut copilul după o relaţie de 16 ani. Dacă aş da timpul înapoi, mi-aş face altfel viaţa. Cel mai greu moment a fost când a trebuit să facem test de paternitate şi el nu-l văzuse de un an pe copil. Băiatul a fugit spre Piţi şi el nu l-a băgat în seamă, iar copilul l-a întrebat «Tată, tu m-ai uitat?» . Atunci am regretat că am făcut copilul cu omul acela. Din momentul acela cred că s-a simţit foarte prost şi relaţia lor s-a îmbunătăţit”, a spus Vica Blochina la un post de televiziune.

