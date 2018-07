EXCLUSIV. Adevarul despre despartirea dintre Bianca Dragusanu si Tristan Tate. Motivul incredibil pentru care nu a mers la ziua iubitului

E oficial! Bianca Drăgușanu și Tristan Tate nu s-au despărțit, deși există multe amănunte pe care le-au lăsat la vedere și care i-au făcut pe mulți să se gândească la acest lucru. Un apropiat al vedetei a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, că cei doi formează încă un cuplu și a mărturisit ce anume a determinat-o pe vedetă să nu-i fie alături iubitului la petrecerea dată cu ocazia zilei lui de naștere.

Bianca Drăgușanu și Tristan Tate, ceartă aprinsă de ziua lui de naștere

Un apropiat al Biancăi Drăgușanu a spus că aceasta a refuzat să meargă în clubul în care Tristan Tate și-a serbat ziua de naștere, pentru că nu îi plăcea atmosfera din local și pentru că ar fi fost singura femeie din cercul de prieteni al acestuia. Mai mulți prieteni din Statele Unite ale Americii au venit special pentru milionarul englez, care a împlinit o frumoasă vârstă: 30 de ani.

“Au avut o mică discuție aprinsă în fața clubului Bamboo, pentru că ei nu îi place acel local și i-a explicat și de ce. Toată săptămâna el a cheltuit bani. Aseară, Tristan a avut 15.000 de euro nota de plată. (…). Ideea e că ea nu se regaseste în lucrurile care-i plac lui. El a vrut să petreacă împreună cu prietenii lui, veniți din America. Bianca ar fi fost singură între nouă bărbați și nu s-a simțit confortabil în acest context.

Ea a mers cu fetele în Nuba. A spus că a fost urât din partea ei să lipsească de la petrecerea de ziua lui Tate, dar, la un moment dat, s-a dus și i-a urat: «La mulți ani»”, a declarat un apropiat al prezentatoarei de la “Te vreau lângă mine” în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Unul dintre petrecăreți a imortalizat unul dintre momentele în care Bianca Drăgușanu i s-a alăturat iubitului și a publicat imaginile pe care a scris în limba engleză: “Reunited and it feels so good (n.r.: reuniți și se simte atât de bine)”.

Bianca Drăgușanu nu se vede soția lui Tristan Tate?!

În cadrul interviului, aceeași sursă a mai dezvăluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, în exclusivitate că vedeta nu s-ar vedea formând o familie alături

“Pe termen lung nu își face planuri, trăiește clipa”, a explicat același apropiat al divei exclusiv pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Bianca Drăgușanu și Tristan Tate s-au cunoscut prin intermediul unui prieten

Prezentatoarea de la “Te vreau lângă mine 4ever” și-a oficializat relația la câteva zile după ce s-a aflat despre despărțirea de tatăl fiicei sale. Vă reamintim că pe 17 iunie CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, a dezvăluit în exclusivitate informația potrivit căreia Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu mai formează un cuplu și, în aceeași zi, ei au dat un comunicat de presă în care au anunțat că au luat împreună decizia de a merge pe drumuri separate. Pe 21 iunie, vedeta și milionarul britanic și-au făcut apariția de mână în Centrul Vechi al Bucureștiului, unde și-a organizat petrecerea de ziua lui Mircea Brânzei, un prieten de-al Biancăi Drăgușanu și iubitul Denisei Tănase.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

