FC Barcelona contraatacă după ce Real Madrid a semnat cu Louis Vuitton! Ce brand important îi va furniza vestimentația

De: Andreea Stăncescu 04/11/2025 | 09:48
Cu ce casă de modă a semnat clubul
FC Barcelona a luat o decizie importantă după ce Real Madrid a semnat cu Louis Vuitton și anunță o nouă colaborare în zona modei de lux. Clubul va fi îmbrăcat de brandul american de lux, AMIRI, pentru următoarele sezoane.

FC Barcelona și casa de modă americană AMIRI, fondată în anul 2014, au semnat un parteneriat pe termen lung, prin care brandul de lux devine furnizorul oficial al ținutelor elegante ale clubului pentru următoarele cinci sezoane, până în 2029/2030. Va crea costume personalizate pentru jucătorii echipelor de fotbal feminin și masculin, dar și pentru conducerea clubului, acestea urmând să fie purtate la meciurile europene, finale și evenimente oficiale.

Colecția a fost concepută pornind de la identitatea vizuală a Barcelonei, iar nuanțele clasice blaugrana (albastru închis) sunt reinterpretate în stilul rafinat al brandului AMIRI. Pentru sezonul rece, ținutele includ paltoane din lână bleumarin, sacouri cu croială dublu sau simplu nasturi, pantaloni cu dungi fine și cămăși cu imprimeu discret, accesorizate cu cravată în culorile clubului și o clemă aurie.

Pentru vară, estetica se schimbă, dar păstrează eleganța: apar bluzoane cu guler tip cămașă, inspirate din moda sport, alături de tricotaje fine cu logo-ul brandului în tonuri asociate FC Barcelona.

Sursa foto: Instagram

Mai multe cluburi sportive au colaborări de branduri de lux

Colaborarea marchează un nou pas în apropierea dintre moda high-end și fotbalul internațional. Juventus are Giorgio Armani, Tottenham colaborează cu Hugo Boss, Real Madrid a ales Louis Vuitton, iar acum FC Barcelona intră în aceeași zonă selectă alături de AMIRI.

Într-o declarație oficială, Manel del Río, directorul general al clubului, a subliniat valorile comune ale celor două branduri.

„Parteneriatul cu AMIRI reprezintă o legătură între două instituții care împărtășesc aceleași ambiții: excelență, creativitate și atenție la detalii. La FC Barcelona, credem că eleganța face parte din modul în care reprezentăm clubul, atât pe teren, cât și în afara lui. AMIRI aduce o viziune contemporană asupra măiestriei și stilului care se aliniază perfect cu identitatea noastră și cu valorile care ne definesc ca instituție. Împreună, proiectăm o imagine globală de inovație și sofisticare, valori cu care ne identificăm profund”, a declarat directorul general al FC Barcelona.

