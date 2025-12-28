Fiica lui Gordon Ramsay s-a căsătorit. Omagiul emoționant adus de celebrul chef ginerelui său

Fiica lui Gordon Ramsay, Holly, s-a căsătorit sâmbătă cu partenerul său, înotătorul Adam Peaty, iar mireasa a fost condusă la altar chiar de către celebrul chef bucătar.

Tatăl ei, bucătarul TV Gordon Ramsay, a fost alături de ea și a însoțit-o la intrarea în catedrala istorică în care s-a ținut nunta.

Fiica lui Gordon Ramsay s-a căsătorit cu Adam Peaty

Holly, în vârstă de 25 de ani, și Peaty, în vârstă de 30 de ani, au fost înconjurați de fotografi și membri ai publicului când au părăsit biserica braț la braț după ceremonie, înainte de a se urca într-o mașină care îi aștepta. O serie de invitați celebri, inclusiv membri ai familiei Beckham, și vedeta din Dragons’ Den, Sara Davies, au participat la nuntă, scrie BBC.

Cele două surori ale lui Holly, Tilly și Megan, au fost domnișoare de onoare, alături de sora lui Adam, Bethany. Mama miresei, Tana, a fost, de asemenea, fotografiată în fața bisericii înainte de nuntă.

Omagiul adus de Gordon Ramsay fiicei și ginerelui

Gordon Ramsay, cunoscut pentru emisiunile sale Hell’s Kitchen și Kitchen Nightmares, a scris pe Instagram că „nu putea fi un tată mai mândru”:

„Sunt cu adevărat norocos că pot conduce această mireasă frumoasă la altar și că am un ginere incredibil”, a scris el.

Se pare că Peaty și-a cunoscut logodnica prin intermediul surorii ei, Tilly, în timp ce cei doi erau concurenți la Strictly Come Dancing, în 2021.

În 2021, Holly Ramsay a lansat podcastul „21 & Over”, pentru „cei care se luptă cu anxietatea, îndoiala de sine, sănătatea mintală și crearea de identități în lumea de astăzi”. Este al doilea cel mai mare dintre cei șase copii ai lui Gordon și Tana Ramsay.

Peaty, care are șase medalii la Jocurile Olimpice, are un fiu în vârstă de cinci ani dintr-o relație anterioară cu Eirianedd Munro.

Fostul fotbalist David Beckham, soția sa, creatoarea de modă Victoria Beckham, și cei mai mici copii ai lor, Romeo, Cruz și Harper, s-au numărat printre invitații celebri prezenți. Victoria Beckham, în vârstă de 51 de ani, a purtat o rochie turcoaz închis, decupată, din colecția 2026, în valoare de 1.290 de lire sterline.

