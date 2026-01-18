Fiorentina, în lacrimi! Patronul care l-a avut pe Mutu ca favorit a decedat. Mesajul sfâșietor al clubului

Sâmbătă, 17 ianuarie, în primele ore ale dimineții, clubul Fiorentina a anunțat oficial decesul patronului Rocco Commisso, comunicatul fiind publicat simultan pe toate canalele oficiale ale grupării.

Omul de afaceri american de origine italiană se confruntase de mai mult timp cu probleme de sănătate, iar starea sa se agravase în ultimele luni.

Fiorentina, în lacrimi

În vârstă de 76 de ani, împliniți în noiembrie 2025, Commisso a fost omagiat de Fiorentina pentru rolul său esențial în dezvoltarea clubului, atât pe plan sportiv, cât și administrativ. Conducerea viola a transmis un mesaj amplu de condoleanțe, subliniind impactul pe care acesta l-a avut asupra comunității fotbalistice din Florența și asupra tuturor celor care au lucrat alături de el.

„În acest moment de mare tristețe, un gând sincer se îndreaptă către toți cei de la Fiorentina, personal, jucători și angajați, către toți cei care l-au cunoscut pe Rocco, către întreaga comunitate Viola și, mai ales, către toți băieții și fetele care vor continua să poarte culorile Viola și amintirea lui Rocco al nostru în toată Italia și în lume. Ne lipsești și ne vei lipsi mereu!”, transmite clubul.

Rocco Commisso a preluat Fiorentina în vara anului 2019, după achiziționarea clubului de la frații Della Valle pentru aproximativ 150 de milioane de euro. În cei șase ani de mandat, a investit în jur de 500 de milioane de euro în infrastructură, transferuri și modernizarea bazei sportive, încercând să readucă echipa în prim-planul fotbalului italian.

Patronul care l-a avut pe Mutu ca favorit a decedat

Sub conducerea sa, Fiorentina a ajuns într-o finală de Cupa Italiei, în două finale consecutive de UEFA Conference League și într-o semifinală europeană, performanțe notabile pentru un club aflat în reconstrucție.

Originar din Marina di Gioiosa Ionica, Commisso a emigrat în Statele Unite în tinerețe, unde a absolvit Universitatea Columbia și a fondat, în 1995, compania Mediacom, devenită ulterior unul dintre cei mai mari operatori de cablu din SUA. Din 2017, el a fost și proprietarul clubului New York Cosmos.

„Dragostea lui pentru Fiorentina a fost cel mai mare dar pe care și l-a făcut. A petrecut zile de neuitat alături de băieții și fetele din sectorul juvenil, oferind mereu un gest de grijă și un zâmbet tuturor. Neobosit, a muncit până în ultimele sale zile, dedicându-se companiilor sale, Mediacom și Fiorentina, și viitorului acestora!”, adaugă clubul de fotbal.

În ultimele luni, în contextul rezultatelor slabe și al poziției echipei în zona retrogradării, au circulat informații privind o posibilă vânzare a clubului. Commisso a respins însă ferm aceste speculații, afirmând că Fiorentina nu este de vânzare.

Echipa ar trebui să dispute duminică un meci în deplasare cu Bologna, însă nu este încă stabilit dacă partida va avea loc conform programului inițial. În ciuda investițiilor masive și a progreselor sportive, Fiorentina nu a reușit să câștige niciun trofeu în perioada Commisso, pierzând trei finale majore: una de Cupa Italiei și două de UEFA Conference League.

