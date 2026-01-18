Acasă » Știri » Mutarea anului în Superliga! Rapid, la un pas de lovitura iernii în Liga 1

De: David Ioan 18/01/2026 | 16:50
Rapid este gata să bifeze unul dintre cele mai spectaculoase transferuri ale iernii. Giuleștenii au ajuns foarte aproape de semnătura lui Olimpiu Moruțan, mijlocașul ofensiv aflat sub contract cu Aris Salonic, iar mutarea ar putea reprezenta piesa lipsă din angrenajul dorit de Costel Gâlcă. Ajuns la Aris Salonic în vara anului 2025, Moruţan ( 26 de ani ) nu a reuşit să se adapteze la formaţia din Grecia. CANCAN.RO vine cu toate informațiile !

E cutremur pe piața transferurilor! Olimpiu Moruțan e gata de marea revenire care va arunca în aer Liga 1! Internaționalul român nu mai stă pe gânduri și forțează un pas decisiv, fiind conștient că doar „acasă” poate redeveni jucătorul de altădată. În plus, Moruțan vrea să prindă echipa națională, care are un meci extrem de important, echivalent al unei finale, cu Turcia, pe 26 martie, la Istanbul, vital pentru menținerea șanselor de calificare la Cupa Mondială de la anul.

Rapid s-a înțeles cu Olimpiu Moruțan

Rapidul este gata să dea lovitura iernii în Liga 1 și este pregătită să îl transfere pe Olimpiu Moruțan. Un oficial al alb-vișiniilor, Dragoș Sîrbu este deja în Grecia pentru a-i negocia plecarea de la Aris.

Primul scenariu ar fi cel al unui împrumut până la finalul sezonului cu opțiune de cumpărare definitivă, iar a doua variantă ar fi chiar transferul definitiv.

Olimpiu Moruţan, cotat la suma de două milioane de euro, a semnat cu Aris din postura de jucător liber de contract, după ce s-a despărţit de Ankaragucu.

Internaţionalul român a evoluat în 16 meciuri pentru Aris Salonic, în toate competiţiile, fără să marcheze vreun gol. Moruţan mai are contract cu grecii până în vara lui 2028.

Rapid nu plătește pentru transferul lui Olimpiu Moruțan

Dorit și de FCSB, Olimpiu Moruțan va semna, aproape sigur, cu Rapid, iar părțile s-au înțeles asupra detaliilor contractului.

Aris Salonic l-a luat fără sumă de transfer pe Olimpiu Moruțan în vară și-l cedează tot la fel, fără vreo pretenție financiară, chiar dacă jucătorul mai are doi ani și jumătate de contract.

Olimpiu Morutan, jucător la echipa nationala a Romaniei. Foto: Mediafax

Grecii sunt mulțumiți să se despartă și gratis de Olimpiu Moruțan, pentru a nu mai fi nevoiți să plătească un jucător care nu mai intră în planurile staff-ului tehnic. În sezonul de toamnă, Olimpiu Moruțan a strâns doar 703 minute pe teren pentru Aris și nu a reușit să marcheze sau să dea vreo pasă de gol.

Costel Gâlcă despre transferul lui Olimpiu Moruțan

Rapid a trecut pe teren propriu, cu 1-0, de Metaloglobus, în etapa a 22-a din Superliga. Costel Gâlcă a tras concluziile partidei şi a anunţat că sunt şanse mari că transferul lui Olimpiu Moruţan să se materializeze.

”Am spus că-mi doresc să vină jucători. Au venit și o să mai vină. Sperăm, ne dorim să vină (n.r. Moruțan). O să vedem în zilele următoare. În procentaj foarte mare, trebuie să vină. E un jucător important, care poate să facă diferența, are experiență foarte mare, acoperă mai multe posturi.

În urma victoriei obținute în fața modestei Metaloglobus, giuleștenii au urcat pe primul loc al clasamentului din SuperLiga și vor rămâne acolo cel puțin până la jocul Universității Craiova de pe terenul Petrolului, programat luni, 19 ianuarie, de la ora 20:00.

