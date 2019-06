După ce a trecut printr-un divorț răsunător și o relație eșuată, Iasmina Halas, fosta soție a lui Cristian Daminută, a venit la București să-și întâlnească marea dragoste. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile savuroase ale sexoasei blondine.(CITEȘTE ȘI: UN ROMÂN A CÂȘTIGAT PROCESUL CU BLUE AIR FIINDCĂ I-A ÎNTÂRZIAT AVIONUL 5 ORE)

Zilele trecute, site-ul nr.1 din România a întâlnit-o pe Iasmina Halas la una dintre petrecerile cu ștaif care s-au organizat în Capitală. Fosta soție a jucătorului de ”națională” era însoțită de un tânăr misterios. (Cel mai bine platit job din București) Așa că reporterii CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, au încercat să afle mai multe despre cel care o însoțea pe sexoasa timișoreancă. (NU RATA, AICI: LOGODNICA LUI LIVIU DRAGNEA VORBEȘTE ÎN EXCLUSIVITATE DESPRE VIZITA PE CARE A FĂCUT-O ÎN WEEKEND LA PENITENCIARUL RAHOVA)

”Pentru o săptămână eu răspund de Iasmina în toate sensurile: și pozitive și negative. Trebuie să o însoțesc peste tot”, ne-a declarat Armas, tânărul care îi stătea alături Iasminei.

Iasmina, singură și pusă pe distracție!

”Mi-am propus să mă distrez foarte mult. Cu voia lui sau fără voia lui, o să mă distrez. În weekend vreau să plec la mare. Vreau un weekend de neuitat, o să fac multe. Sunt singură, singură și neliniștită. Am venit în București ca să îmi caut iubit. Bărbatul pe care-l caut trebuie să fie frumos și inteligent. Nu neapărat să fie bogat. Banii nu înseamnă totul, dar nici să nu fie ultimul sărac. (…) Eu ies din casă și fără să am 1.000 de euro. Nu vreau să îmi dea cineva în cap”, a mărturisit Iasmina, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Blondina a avut o perioadă de coșmar!

În ultimul an, Iasmina Halas a avut parte de mai multe momente dificile. A divorțat de sportivul Cristi Daminuţă, a pierdut o sarcină cu acesta, iar tot ce a urmat a condus-o pe calea depresiei, chiar a gândurilor suicidale. (NU RATA, AICI: PRIMELE SUPER-IMAGINI DE LA PISCINĂ ÎN ACEASTĂ VARĂ! MANECHINA LUI BOTE E MORTALĂ!)

„Oricine trece printr-o perioadă mai grea în viaţă, şi eu am trecut prin aşa ceva. Am trecut printr-o depresie. Au fost mai multe evenimente care m-au dus la acest gest ruşinos, pot să spun! Acum două zile am fost plecată de la părinţii mei (…) Mă deranja orice, orice mi se spunea, mă supăram şi mă enervam pe toată lumea. Şi dacă eram întrebată dacă mănânc mă enervam (…) M-am certat şi cu părinţii mei şi eu am o relaţie bună cu ei şi am fost afectată.

Pe drum de la Oraviţa am luat mai multe pastile cu gândul de a-mi încheia viaţa. M-am urcat în maşină cu gândul de a-mi lua viaţa, credeam că ajung în Timişoara că mă pun să dorm şi totul se va încheia (…) Fix când eram în faţa blocului, nu aşteptam să fiu salvată, m-am întâlnit cu prietena mea bună. S-a uitat la faţa mea, şi-a dat seama că parcă nu sunt eu şi m-a ajutat. Mi-a sunat părinţii, care mă susţin necondiţionat. Am fost împreună la biserică şi cred că doar prin credinţă pot depăşi acest moment”, povestea Iasmina, imediat după prima tentativă de suicid. (DETALII AICI)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)