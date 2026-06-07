Foștii concurenți de la Power Couple nu ies din casă fără ținute perfect coordonate. Mai asortați de atât nu se putea!

Mădălin Șerban și Dilinca au bifat o apariție care nu avea cum să nu atragă toate privirile. Cu tatuajele la vedere și ținutele matchy, foștii concurenți de la Power Couple au ieșit în oraș cu niște amici. Dacă în online sunt obișnuiți cu atenție, s pare că și în viața reală funzționează la fel, coordonați până la cel mai mic detaliu. Mai ales Mădălin, care a fost atent la un detaliu neașteptat! CANCAN.RO are imagini tari cu cei doi îndrăgostiți!

Relația lor a devenit și mai urmărită după participarea la Power Couple România, acolo unde au venit cu imaginea unui cuplu tânăr, rebel și aparent imposibil de destabilizat. Mădălin Șerban, fost membru al trupei 5GANG, și Dilinca au intrat în competiție convinși că pot demonstra cât de solidă este relația lor. Cei doi sunt împreună de aproximativ patru ani și s-au logodit recent, după o vacanță în care influencerul a făcut marele pas.

În cadrul show-ului de la Antena 1, cei doi au vorbit deschis despre dinamica relației lor și despre faptul că se motivează reciproc constant. Dilinca mărturisea că de la Mădălin a învățat „să aibă curaj să încerce lucruri noi”, în timp ce el spunea că tocmai energia lor comună îi face să funcționeze atât de bine împreună. Iar asta se vede și din imagini!

Foștii concurenți de la Power Couple, matchy și cu tatuajele la vedere

La Power Couple, Mădălin și Dilinca au fost printre perechile care au livrat exact ce vrea publicul de la un reality. Au trecut prin probe intense, și-au testat limitele și au demonstrat că dincolo de imaginea cool din online există și o relație construită pe susținere reală. Chiar și după eliminarea din competiție, reacțiile lor au fost extrem de mature. În online, cei doi și-au construit o imagine diferită față de clasicele cupluri glossy din social media. Nu merg pe estetica perfectă și sterilă, ci mai degrabă pe autenticitate. Ce-i drept, se potrivesc de minune. De data aceasta, au ales amândoi să poarte negru, ambii cu brațele goale și multitudinea de tatuaje la vedere. Singurele elemente cromatice care ieșeau în evidență era husa de telefon roz-aprins a Dilincăi și bineînțles, părul ei verde. Dar și aici a fost atent Mădălin! Pentru că și-a accesorizat ținuta cu o bentiță în aceeași nuanță cu cea a părului logodnicei lui. Cute!

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