Acasă » Exclusiv » Foștii concurenți de la Power Couple nu ies din casă fără ținute perfect coordonate. Mai asortați de atât nu se putea!

Foștii concurenți de la Power Couple nu ies din casă fără ținute perfect coordonate. Mai asortați de atât nu se putea!

De: Andrei Iovan 07/06/2026 | 17:20
Foștii concurenți de la Power Couple nu ies din casă fără ținute perfect coordonate. Mai asortați de atât nu se putea!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mădălin Șerban și Dilinca au bifat o apariție care nu avea cum să nu atragă toate privirile. Cu tatuajele la vedere și ținutele matchy, foștii concurenți de la Power Couple au ieșit în oraș cu niște amici. Dacă în online sunt obișnuiți cu atenție, s pare că și în viața reală funzționează la fel, coordonați până la cel mai mic detaliu. Mai ales Mădălin, care a fost atent la un detaliu neașteptat! CANCAN.RO are imagini tari cu cei doi îndrăgostiți! 

Relația lor a devenit și mai urmărită după participarea la Power Couple România, acolo unde au venit cu imaginea unui cuplu tânăr, rebel și aparent imposibil de destabilizat. Mădălin Șerban, fost membru al trupei 5GANG, și Dilinca au intrat în competiție convinși că pot demonstra cât de solidă este relația lor. Cei doi sunt împreună de aproximativ patru ani și s-au logodit recent, după o vacanță în care influencerul a făcut marele pas.

Mădălin Șerban și Dilinca s-au asortat din cap până în picioare

În cadrul show-ului de la Antena 1, cei doi au vorbit deschis despre dinamica relației lor și despre faptul că se motivează reciproc constant. Dilinca mărturisea că de la Mădălin a învățat „să aibă curaj să încerce lucruri noi”, în timp ce el spunea că tocmai energia lor comună îi face să funcționeze atât de bine împreună. Iar asta se vede și din imagini!

Foștii concurenți de la Power Couple, matchy și cu tatuajele la vedere

La Power Couple, Mădălin și Dilinca au fost printre perechile care au livrat exact ce vrea publicul de la un reality. Au trecut prin probe intense, și-au testat limitele și au demonstrat că dincolo de imaginea cool din online există și o relație construită pe susținere reală. Chiar și după eliminarea din competiție, reacțiile lor au fost extrem de mature. În online, cei doi și-au construit o imagine diferită față de clasicele cupluri glossy din social media. Nu merg pe estetica perfectă și sterilă, ci mai degrabă pe autenticitate. Ce-i drept, se potrivesc de minune. De data aceasta, au ales amândoi să poarte negru, ambii cu brațele goale și multitudinea de tatuaje la vedere. Singurele elemente cromatice care ieșeau în evidență era husa de telefon roz-aprins a Dilincăi și bineînțles, părul ei verde. Dar și aici a fost atent Mădălin! Pentru că și-a accesorizat ținuta cu o bentiță în aceeași nuanță cu cea a părului logodnicei lui. Cute!

NU RATA – Câte mii de euro au primit eliminații Dilinca și Mădălin Șerban pentru cele 5 săptămâni la Power Couple de la Antena 1

S-a certat cu Selly? Motivul real pentru care Mădălin Șerban de la Power Couple a plecat din 5Gang

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adevăratul motiv pentru care Claudia Pavel a părăsit România: „Aceasta este cauza reală”
Exclusiv
Adevăratul motiv pentru care Claudia Pavel a părăsit România: „Aceasta este cauza reală”
Celebra artistă a renunțat la carieră! Care este motivul: „Plângeam, sufeream și treceam peste”
Exclusiv
Celebra artistă a renunțat la carieră! Care este motivul: „Plângeam, sufeream și treceam peste”
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde lei. Care este motivul
Gandul.ro
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana...
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu multe picioare”: riscurile mușcăturii și cum scapi de el din locuință
Adevarul
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu...
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă...
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Mediafax
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui...
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport.ro
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
Click.ro
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin...
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit și o întrebare pe care America nu o mai poate evita
Digi 24
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit...
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
go4it.ro
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde lei. Care este motivul
Gandul.ro
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde lei....
ULTIMA ORĂ
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi: „Eu o admiram, ea mă vedea ...
Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi: „Eu o admiram, ea mă vedea ca pe o concurenţă”
Laurette, din nou pe masa de operație. Vedeta trece prin momente grele: „Sper să fie ultima intervenție”
Laurette, din nou pe masa de operație. Vedeta trece prin momente grele: „Sper să fie ultima intervenție”
Adevăratul motiv pentru care Claudia Pavel a părăsit România: „Aceasta este cauza reală”
Adevăratul motiv pentru care Claudia Pavel a părăsit România: „Aceasta este cauza reală”
Adio tocuri și fițe! Andreea Tonciu, de nerecunoscut într-un mall din Capitală
Adio tocuri și fițe! Andreea Tonciu, de nerecunoscut într-un mall din Capitală
Vezi toate știrile