Gemenele Luizei, tânăra care a murit după cezariană, au ajuns la spital. Ce s-a întâmplat fix la o săptămână de la înmormântarea mamei lor: ”Mă trezesc din oră în oră!”

Soțul tinerei care a murit după ce a născut prin cezariană încearcă să le fie și mamă, și tată fetițelor sale. Gemenele au rămas în grija sa, în timp ce băiețelul nou-născut se află la mama Luizei. Bărbatul încearcă să facă față provocărilor de tată singur, care au apărut la scurt timp după moartea Luizei. Duminică, la exact o săptămână după ce mama lor a fost condusă pe ultimul drum, cele două fetițe au ajuns de urgență la spital. CANCAN.RO are toate detaliile.

Soții Luiza și Claudiu Bănulescu, din comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj, așteptau cu emoție venirea pe lume a celui de-al treilea lor copil. Aveau acasă două fetițe gemene în vârstă de un an și 11 luni și urmau să devină și părinții unui băiețel. O tragedie de neimaginat avea să se întâmple la scurt timp după ce Luiza a născut.

După operația de cezariană, efectuată la Spitalul Orășenesc Novaci, femeia de 24 de ani a făcut o hemoragie puternică. Soțul Luizei a fost asigurat că nu trebuie să-și facă griji, deoarece este doar o hemoragie. Cu toate acestea, medicii s-au dovedit depășiți de situație. Au decis ca proaspăta mămică să fie transferată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Soțul tinerei a povestit, pentru CANCAN.RO, că nici medicii de la Târgu Jiu nu și-au putut da seama ce a declanșat hemoragia. Drept urmare, pacienta a fost trimisă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova. Din păcate, a fost prea târziu, organismul Luizei a cedat, iar tânăra a pierdut lupta cu viața.

În urma tragediei, trei copii au rămas orfani de mamă. Moartea Luizei l-a dărâmat sufletește pe soțul ei. Claudiu Bănulescu se îngrijește singur de cele două fetițe. Bebelușul adus pe lume de soția sa cu puțin timp înainte să se stingă se află la mama Luizei.

Bărbatul face eforturi uriașe ca să suplinească în viața gemenelor absența mamei lor. Este o misiune extrem de grea, iar primele provocări au apărut la doar o săptămână de când Luiza a fost condusă pe ultimul drum. Fetițele au făcut o formă severă de răceală însoțită de febră și au ajuns duminică la spital. Acum se află acasă, sub tratament.

”Este foarte, foarte greu. Alaltăieri mi-au răcit amândouă. Le am sub tratament, fac febră noaptea și mi-e foarte greu cu ele. Se trezesc noaptea, trebuie să stau să le supraveghez. Mă trezesc din oră în oră ca să pot să le stabilizez. Am fost cu ele duminică la Spitalul Târgu Cărbunești și medicul pediatru mi-a dat tratament pentru ele. Acum, sunt mai bine un pic”, mai spune Claudiu Bănulescu.