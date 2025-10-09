Gestul făcut de Cristi Enache, solistul trupei Direcția 5, în memoria lui Marius Keseri: ”Era preferata lui” | EXCLUSIV

Membrii formației Directia 5 se despart cu lacrimi în ochi și regrete eterne, după o colaborare de 30 de ani, de colegul lor, toboșarul Marius Keseri. „Tete”, cum îi spuneau apropiații, s-a stins din viață la doar 60 de ani. Contactați de rudele artistului, colegii de trupă ai acestuia au decis să respecte dorința familiei. Ce a cerut aceasta aflați numai din CANCAN.RO.

Marius Keseri s-a stins din viață la doar 60 de ani, după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, cancerul. Anunțul a fost făcut chiar de colegii săi de trupă de la Direcția 5.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, a fost anunțul făcut de Direcția 5, în mediul online.

Membrii formației au preferat apoi discreția. Aceștia au evitat să dea alte informații despre tragica dispariție a celui ce a fost unul dintre cei mai renumiți toboșari români. Aceștia nu fac însă decât să respecte una dintre dorințele familiei. Lucru dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO chiar de solistul Direcției 5, Cristian Enache.

„Familia lui ne-a rugat să nu vorbim despre el. Să nu dăm nicio declarație. Vor discreție și în ceea ce privește înmormântarea. De aceea nici noi nu am postat nimic”, ne-a spus artistul.

Cristi Enache: „Era preferata lui”

Imediat după tragica veste care i-a îndurerat, Cristi Enache a intrat în studio. Acesta a cântat o piesă nouă, îm memoria celui ce i-a fost coleg de trupă.

„I-am adus un omagiu cântând în studio o piesă de pe noul album la care lucrasem amândoi. Era preferata lui. Noi, artiștii, așa știm să aducem omagii”, ne-a mai spus artistul.

Regretatul toboșar a intrat în componența trupei Direcția 5 în urmă cu 30 de ani. Acesta a cunoscut marele succes în anul 1991, alături de Marian Ionescu, Cristi Enache și ceilalți membrii ai formației. Marius Keseri a rămas pe scenă până la fin al, în ciuda faptului că suferea de o boală nemiloasă, despre care puțini știau.

CITEȘTE ȘI: Mesajul transmis de Marcel Pavel după moartea lui Marius Keseri de la Direcția 5. Colegii de breaslă sunt în stare de șoc

Marian Chitic a murit într-un accident rutier cumplit. Camioneta în care se afla a fost lovită de 2 TIR-uri