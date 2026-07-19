Acasă » Exclusiv » Gigi Becali și-a etalat noua piesă vestimentară în fața catedralei de 10 milioane de euro. Fanii s-au strâns în jurul lui ca la pelerinaj

Gigi Becali și-a etalat noua piesă vestimentară în fața catedralei de 10 milioane de euro. Fanii s-au strâns în jurul lui ca la pelerinaj

De: Adrian Vâlceanu 19/07/2026 | 05:50
Gigi Becali și-a etalat noua piesă vestimentară în fața catedralei de 10 milioane de euro. Fanii s-au strâns în jurul lui ca la pelerinaj
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gigi Becali etalează o nouă piesă din colecția exclusivistă ortodoxă by Alexandru Ciucu în fața catedralei din Pipera, ctitoria în care a investit până acum circa 10 milioane de euro. CANCAN.RO a surprins clipele în care Becali e înconjurat de fani care cer poze cu el, de parcă el însuși ar fi un sfânt la care se închină credincioșii. Să fie acesta destinul final al marelui latifundiar din Pipera? Imagini de-a dreptul biblice cu un Gigi Becali ascetic, precum un monah de la Sfântul Munte!

După ce a atins absolutul pe avere și politică, după ce și-a văzut copiii mari și la casa lor, cu nepoți, după ce și-a luat cele mai tari mași și mai elegante mașini de pe planetă, Gigi Becali mai are probabil o singură mare dorință în viață: să vadă finalizată biserica lui din Pipera, pe șantierul căreia își petrece mai toate zilele, dând indicații, urmărind lucrările, inspirând muncitorii și achitând de obicei cash multele lucrări care se fac pe acolo.

Gigi Becali face poză cu un admirator

Iată-l și astăzi pe șantier, cu deja celebra sa ținută ortodoxă, creată special pentru domnia sa de către cunoscutul designer Alexandru Ciucu. Becali a venit tot cu una dintre luxoasele sale limuzine, Rolls-Royce Ghost, de 500.000 Euro, deși locuiește la doar câțiva pași de biserică și ar fi mai ecologic să fie purtat în lectică de câțiva angajați.

Gigi Becali, asaltat de fani în fața catedralei din Pipera

De altfel, sosit pe șantier cu prestigioasa lui mașină, Becali este imediat aclamat de mulțimea șoferilor care circulă continuu pe marele bulevard din Pipera. Becali salută imperial, cu brațul ridicat, ca un gest de binecuvântare la adresa tuturor creștinilor. El este sincer în atitudinea sa binevoitoare față de cei care îl salută și cel mai probabil respectul este reciproc. Becali chiar a făcut ceva în viața lui, va lăsa ceva în urmă.

Becali salută românii ca un împărat

După câteva saluturi, un admirator își face curaj, coboară din mașină și se duce politicos la Gigi Becali să-l salute și să-i solicite să facă o poză. Deși e în șlapi și în pantaloni scurți, domnul din imagine a pronunțat probabil cuvintele magice care l-au făcut pe Gigi Becali să zâmbească și să facă mai multe poze cu românul respectiv. Uite că se poate!

E un exemplu de luat aminte pentru alde influencerii de Cluj care vin cu fițe de Europa Centrală prin București. Cum a fost cu băiatul acela care i-a adresat lui Becali câteva cuvinte cam impertinente, cu ocazia sfințirii bisericii – vezi toată povestea AICI. Cum era și firesc, tinerelul s-a ales cu microfonul pe jos și cu self-esteem-ul franjuri, după ce Becali l-a altoit, și pe bună dreptate, din moment ce el se afla în curtea lui Becali și nu invers.

CITEȘTE ȘI:

INFLUENCER DIN CLUJ, ”ALTOIT” DE GIGI BECALI. S-A ÎNTÂMPLAT ÎN FAȚA BISERICII DE 10 MILIOANE DE EURO CONSTRUITĂ DE LATIFUNDIAR

NU RATA!

CUM A ÎNFRUNTAT GIGI BECALI CANICULA ÎN FAȚA CATEDRALEI DIN PIPERA. ȘLAPI ÎN PICIOARE, ROLLS ROYCE GHOST ÎN PARCARE!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și Mădălina Pamfile s-au „flexat” pe străzile Capitalei. Top 20 dive care au scos bicepsul la înaintare
Exclusiv
Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și Mădălina Pamfile s-au „flexat” pe străzile Capitalei. Top 20 dive care au scos…
Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami! Marea Britanie cere extrădarea lor
Exclusiv
Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami! Marea Britanie cere extrădarea lor
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Premierul Irakului a purtat un ceas de sute de mii de dolari la întâlnirea cu Donald Trump. Sunt mai puțin de 100 de exemplare în lume
Gandul.ro
Premierul Irakului a purtat un ceas de sute de mii de dolari la...
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport.ro
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la...
Poveștile unei stewardese române din anii ’80: zborurile peste Ocean sub atenția Securității și drumul victoriei de la Sevilla alături de Steaua
Adevarul
Poveștile unei stewardese române din anii ’80: zborurile peste Ocean sub atenția Securității...
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față”
Digi24
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana...
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât o mașină
Mediafax
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât...
Parteneri
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai...
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează și Bolojan”
Prosport.ro
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este femeia care i-a schimbat viața lui Gheorghe Visu: „Soția mea e singurul om care-mi cunoaște fricile”. Actorul s-a însurat după vârsta de 50 de ani
Click.ro
Cine este femeia care i-a schimbat viața lui Gheorghe Visu: „Soția mea e singurul om...
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un rus ostatic în Ucraina și tatăl sau din Rusia
Digi 24
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un...
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
Digi24
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel...
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor.ro
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
go4it.ro
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Descopera.ro
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Premierul Irakului a purtat un ceas de sute de mii de dolari la întâlnirea cu Donald Trump. Sunt mai puțin de 100 de exemplare în lume
Gandul.ro
Premierul Irakului a purtat un ceas de sute de mii de dolari la întâlnirea cu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Horoscop rune azi, 19 iulie 2026. Fehu anunță că o zodie are șanse foarte mari ca veniturile să-i ...
Horoscop rune azi, 19 iulie 2026. Fehu anunță că o zodie are șanse foarte mari ca veniturile să-i crească
Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și Mădălina Pamfile s-au „flexat” pe străzile Capitalei. ...
Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu și Mădălina Pamfile s-au „flexat” pe străzile Capitalei. Top 20 dive care au scos bicepsul la înaintare
Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami! Marea Britanie cere extrădarea lor
Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami! Marea Britanie cere extrădarea lor
Dom Taylor, câștigătorul emisiunii culinare „Five Star Chef” de pe Netflix, a murit la 44 de ani
Dom Taylor, câștigătorul emisiunii culinare „Five Star Chef” de pe Netflix, a murit la 44 de ani
Ce ar trebui să bei dacă ai trigliceridele mărite. Recomandarea specialiștilor
Ce ar trebui să bei dacă ai trigliceridele mărite. Recomandarea specialiștilor
Horoscop chinezesc azi, 19 iulie 2026. Zodia care trebuie să-și țină nervii în frâu
Horoscop chinezesc azi, 19 iulie 2026. Zodia care trebuie să-și țină nervii în frâu
Vezi toate știrile