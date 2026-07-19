Gigi Becali și-a etalat noua piesă vestimentară în fața catedralei de 10 milioane de euro. Fanii s-au strâns în jurul lui ca la pelerinaj

Gigi Becali etalează o nouă piesă din colecția exclusivistă ortodoxă by Alexandru Ciucu în fața catedralei din Pipera, ctitoria în care a investit până acum circa 10 milioane de euro. CANCAN.RO a surprins clipele în care Becali e înconjurat de fani care cer poze cu el, de parcă el însuși ar fi un sfânt la care se închină credincioșii. Să fie acesta destinul final al marelui latifundiar din Pipera? Imagini de-a dreptul biblice cu un Gigi Becali ascetic, precum un monah de la Sfântul Munte!

După ce a atins absolutul pe avere și politică, după ce și-a văzut copiii mari și la casa lor, cu nepoți, după ce și-a luat cele mai tari mași și mai elegante mașini de pe planetă, Gigi Becali mai are probabil o singură mare dorință în viață: să vadă finalizată biserica lui din Pipera, pe șantierul căreia își petrece mai toate zilele, dând indicații, urmărind lucrările, inspirând muncitorii și achitând de obicei cash multele lucrări care se fac pe acolo.

Iată-l și astăzi pe șantier, cu deja celebra sa ținută ortodoxă, creată special pentru domnia sa de către cunoscutul designer Alexandru Ciucu. Becali a venit tot cu una dintre luxoasele sale limuzine, Rolls-Royce Ghost, de 500.000 Euro, deși locuiește la doar câțiva pași de biserică și ar fi mai ecologic să fie purtat în lectică de câțiva angajați.

Gigi Becali, asaltat de fani în fața catedralei din Pipera

De altfel, sosit pe șantier cu prestigioasa lui mașină, Becali este imediat aclamat de mulțimea șoferilor care circulă continuu pe marele bulevard din Pipera. Becali salută imperial, cu brațul ridicat, ca un gest de binecuvântare la adresa tuturor creștinilor. El este sincer în atitudinea sa binevoitoare față de cei care îl salută și cel mai probabil respectul este reciproc. Becali chiar a făcut ceva în viața lui, va lăsa ceva în urmă.

După câteva saluturi, un admirator își face curaj, coboară din mașină și se duce politicos la Gigi Becali să-l salute și să-i solicite să facă o poză. Deși e în șlapi și în pantaloni scurți, domnul din imagine a pronunțat probabil cuvintele magice care l-au făcut pe Gigi Becali să zâmbească și să facă mai multe poze cu românul respectiv. Uite că se poate!

E un exemplu de luat aminte pentru alde influencerii de Cluj care vin cu fițe de Europa Centrală prin București. Cum a fost cu băiatul acela care i-a adresat lui Becali câteva cuvinte cam impertinente, cu ocazia sfințirii bisericii – vezi toată povestea AICI. Cum era și firesc, tinerelul s-a ales cu microfonul pe jos și cu self-esteem-ul franjuri, după ce Becali l-a altoit, și pe bună dreptate, din moment ce el se afla în curtea lui Becali și nu invers.

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