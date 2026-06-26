Haos într-un avion! Un pasager s-a stins din viață la scurt timp după o altercație cu alți călători

Momente de panică la bordul unui avion. În timpul unui zbor pe ruta Cipru-Manchester, un bărbat s-a stins din viață, după ce s-ar fi certat cu mai mulți pasageri. Acesta ar fi avut un comportament agresiv, mai mult decât atât ar fi consumat alcool.

O tragedie cumplită a avut loc la bordul unui avion. Mai mulți pasageri care se întorceau din Cipru spre Manchester au asistat la scene șocante. Un bărbat ar fi consumat alcool și ar fi devenit agresit cu alți călători. După minute în șir, acesta și-a pierdut viața. Incidentul a avut loc, luni, 22 iunie, iar în acest moment o anchetă este în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului bărbatului.

Un bărbat și-a pierdut viața în timpul unui zbor cu avionul

Luni, 22 iunie, pasagerii zborului de pe ruta Cipru-Manchester au asistat la scene îngrijorătoare. Callum Ker, un bărbat în vârstă de 35 de ani, originar din Marea Britanie se întorcea din vacanță alături de iubita lui. Acesta ar fi consumat alcool, iar la bordul avionului ar fi început să devină agresiv cu ceilalți pasageri. Din cauza comportamentului său, cei prezenți l-au imobilizat până la sosirea autorităților.

În momentul în care polițiștii au ajuns la fața locului, au constatat că bărbatul nu mai respira. Autoritățile i-au acordat manevre de resuscitare, iar apoi l-au trimis la cea mai apropiată unitate medicală. Medicii însă nu au mai putut face nimic pentru el, decât să declare decesul.

Ce spune poliția despre acest caz

Autoritățile din Manchester au transmis un comunicat cu privire la acest incident. Aceștia au precizat că s-a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza decesului bărbatului de 35 de ani.

O investigație este în desfășurare după ce un bărbat a ajuns în stare critică, în urma unor informații potrivit cărora aceeași persoană ar fi avut un comportament agresiv și perturbator față de un pasager și față de membri ai echipajului unui zbor care se îndrepta către Aeroportul Manchester, au transmis polițiștii din Manchester.

Pe de altă parte, familia lui Callum Ker au transmis mesaje pline de durere și regret.

Callum era un om de familie, tată a trei copii frumoși, iubitor de sport și cu o inimă de aur, a scris familia bărbatului.

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