Ian și producătoarea de la Desafio și-au asumat relația! Povestea de iubire din culisele show-ului de la Pro TV continuă

În urmă cu ceva timp, CANCAN.RO vă dezvăluia că în culisele show-ului Desafio de la Pro TV atmosfera s-a cam încins, iar iubirea a apărut atunci când nu se aștepta nimeni. Cel care a fost săgetat de Cupidon a fost nimeni altul decât Ian, care s-a apropiat (mai mult decât prietenește) de producătoarea emisiunii, pe nume Sânziana Zaharia, care este cu șapte ani mai în vârstă decât trapperul. Conexiunea se pare că nu a fost una trecătoare, deoarece la aproape două luni distanță, cei doi tot împreună sunt, iar noi avem imagini cu îndrăgostiții, care au mers la un party. Interesant este că atenția lui părea să fie concentrată mai degrabă pe amicii lui decât pe iubită, pe care a cam „tratat-o” cu spatele. Însă ea l-a ținut sub observație pe tot parcursul serii.

Apropierea dintre Ian și Sânziana Nicoleta Zaharia a fost una dintre cele mai picante informații din culisele show-ului (VEZI AICI MAI MULTE DETALII). Chiar dacă nu știm cu exactitate care a fost momentul care a declanșat scânteile, există șanse foarte mari ca cei doi să fi realizat că există fluturași în stomac încă din luna noiembrie a anului trecut, pe vremea când se aflau în Thailanda.

Timpul a trecut, ei tot împreună sunt, iar CANCAN.RO are imaginile doveditoare.

Ian și producătoarea show-ului Desafio de la Pro TV au rămas împreună

Parcursul emoțional al trapperului în cadrul competiției a fost unul interesant, dacă e să ne amintim de situationship-ul cu Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden. Cu siguranță vă amintiți de sărutul pătimaș dintre cei doi, care a stârnit reacții din partea urmăritorilor. Pe bună dreptate! Mai ales dacă e să luăm în calcul faptul că cei doi au și dormit împreună, iar întreaga situație părea că se va concretiza într-un început de relație. Dar iată că lucrurile nu au stat deloc așa, iar lui Ian i-a atras atenția o altă prezență feminină. Tot blondă, pesemne că trapperul are un anumit tipar. Doar că de data aceasta a țintit sus! Cât de sus a putut! Direct la producătoarea show-ului, care este și o prezență destul de influentă în zona de reality a televiziunilor.

La cei 36 de ani, Sânziana a reușit să se impună în media, iar la Desafio ocupă funcția de chief editor reality and games. Ian, cu 7 ani mai tânăr decât Sânziana, a fost vrăjit iremediabil! Iar acum, se pare că nu mai merge nicăieri neînsoțit de frumoasa blondină. Așa i-am surprins și noi, la un eveniment la care artistul a participat, și nu a lăsat-o pe iubita lui acasă. Un lucru e cert! Cei doi nu se mai feresc și nici nu le mai pasă de ce ar putea spune gurile rele. Bine, dacă e să analizăm imaginile, nu prea au exagerat cu gesturile tandre în public, ba chiar stăteau cumva distanțați unul de celălalt. Însă ea era mereu în preajma lui, chiar dacă pe chipul ei se poate citi faptul că era deranjată că Ian nu îi acorda suficientă atenție. Cu geanta la subraț, Sânziana nu l-a scăpat din ochi nicio secundă la petrecere. Rămâne de văzut cum va evolua relația dintre cei doi, care până acum, pare să meargă în direcția bună.

