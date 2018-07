Imagini necenzurate cu Brigitte goală în baie. Ce îi scria doamna Năstase lui Cătălin Cazacu: ”M-am simțit vinovată că nu pot divorța! Am fost bătută și legată cu cureaua de picioare…”

Brigitte Sfăt, una dintre cele mai celebre femei din România, s-a fotografiat goală în baie și i-a trimis pozele fostului concurent de la Exatlon Cătălin Cazacu. (Reduceri mari la jocuri PC) Reporterii DAS (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) v-au prezentat, în exclusivitate, o parte din poveste, iar acum fac publice mesajele și una dintre fotografiile pe care soția lui Ilie Năstase i le-a trimis motociclistului.

La foarte scurt timp după ce Cătălin Cazacu a anunțat că trăiește o nouă poveste de dragoste alături de senzuala prezentatoare Ilinca Obădescu, mai multe detalii picante din viața amoroasă a celebrului sportiv au ieșit la iveală.

Dovezile care au ajuns în posesia reporterilor DAS vor stârni, cu siguranță, un adevărat tsunami în showbiz-ul românesc. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, mesajele pe care Brigitte Sfăt, pentru că ea este personajul principal, i le-a trimis lui Cătălin Cazacu.

Brigitte i-a trimis sportivului și o poză necenzurată, făcute chiar de ea, în propria baie.

Ferm convinsă, probabil, că mariajul ei este compromis, bruneta ar fi încercat să-și găsească liniștea în brațele lui Cătălin Cazacu. Din primele informații, se pare că relația ”interzisă” dintre cei doi a durat aproximativ șapte luni. Timp în care ex-concurentul de la Exatlon ar fi „tradus-o” pe Ana Roman, iar Brigitte Sfăt și-ar fi „încornorat” celebrul soț. (NU RATA, AICI: CĂTĂLIN CAZACU S-A ÎMPĂCAT CU LOGODNICA, DAR ”JOACĂ” PERVERS ȘI CU SEXY-COLEGA DE LA ȘTIRI!)

Mai mult decât atât, în momentul în care motociclistul a plecat în Republica Dominicană, soția fostului mare tenismen i-a trimis mai multe mesaje de încurajare. Conform informațiilor obținute de CANCAN.RO, Ilie Năstase ar fi aflat tot. Și ar fi trecut la contraatac.

Ar fi trimis mai multe “săgeți” către Cătălin Cazacu prin intermediul prietenilor acestuia, inclusiv prin Liviu Vârciu. Astfel, legenda tenisului l-ar fi somat brutal pe motociclist să nu se mai apropie de soția lui.

Brigitte i-ar fi făcut și cadouri scumpe lui Cătălin Cazacu, în special haine de firmă de la magazinul pe care îl deține. Anul trecut, soția lui Ilie Năstase ar fi fost și la Viena cu fostul concurent de la Exatlon.

„Am fost bătută și legată cu cureaua de picioare și târâtă”

În continuare, vă prezentăm mesajele incredibile pe care Brigitte i le-ar fi trimis lui Cătălin Cazacu. (NU RATA, AICI: STUDENTA DE LA ACTORIE I-A FĂCUT ”DENUNȚ AMOROS” CUMNATULUI BIANCĂI: ”NE-AM SĂRUTAT ȘI…”)

“Erai în club la mare. Am fost amenințată cu dosare penale și că îmi închide afacerea, și chiar era sa plec și să renunț la toată munca mea”

“În tot acest timp am fost șantajată de Ilie că mă va distruge, am fost bătută și legată cu cureaua de picioare și târâtă până în casă”

“Am pozat în fericită deși noaptea îmi smulgeam de-a dreptul părul din cap… Totul pentru că am iubit. Șapte luni nu am avut contact intim”

“Mă rog la Dumnezeu să-ți dea să simți nu mai mult decât atâta suferință și durere sufletească cât m-ai făcut tu să simt în ultimele șapte luni!”

“Acest mesaj ți-l dau trează și lucidă. Baftă în Dominicană. Eu nu merg”

“M-ai prostit și înnebunit cu jocuri copilărești în care am intrat în nebunia mea și am crezut în ele”

“M-ai făcut să mă simt frustrată și într-o continuă depresie pentru că m-am simțit vinovată că nu pot divorța. În tot acest timp am fost șantajată de Ilie”

“Dar am fost de râsul tuturor și ție nici măcar nu ți-a păsat că am un suflet! În care ai existat numai tu”

“Prietenele pe care le-am avut m-au părăsit, în afară de Denisa, când am plecat de la Ilie. Am cumpărat amice plătindu-le mese ca să nu par singură”

“Băiatul se numește Cătălin, iar relația noastră…”

Pe contul personal de socializare, Brigitte Sfăt a confirmat că a avut o relație cu un anume Cătălin. (CITEȘTE ȘI: ILIE NĂSTASE, LA UN PAS DE O MARE NENOROCIRE DUPĂ UN NOU SCANDAL CU BRIGITTE)

“Dragi prieteni, știți că în urmă cu ceva timp, v-am povestit despre faptul că în urmă cu un an, după multiplele lovituri care mi le-a pregătit viața, faptul că am trecut singură prin operația de tumori, apoi am cunoscut-o pe Cici, amanta soțului meu, m-a determinat să încerc să-mi refac viața, alături de un alt bărbat, din Timișoara.

Chiar dacă oficial nu eram divorțată, am vrut să simt că mai am valoare în ochii unui bărbat, am simțit că merit asta.

M-am mutat chiar de la Ilie în apartamentul meu din Nordului.

Am început acestă relație în data de 8 februarie. Ca toate începuturile, a fost frumos, lucru care m-a făcut să îmi recapăt din nou încrederea în mine, să învăț din nou să zâmbesc…

Am spus de fiecare dată că acestă idilă a ținut până de 1 mai dar, nu v-am dat niciodată amănunte.

Am crezut că pot exista lucruri care e mai bine să nu fie spuse. Dar un adevăr nu este adevăr dacă îl spui doar pe jumătate. Și lasă loc de interpretări.

În primul rând, băiatul se numește Cătălin, iar relația noastră s-a terminat pentru simplul fapt că atunci când am vrut să aflu mai multe despre el, în aprilie cred, angajând o firmă abilitată în asta, mi s-a adus la cunoștință că acesta a început să fie vizitat din când în când de o numită Ana, din Petroșani.

Drept pentru care am decis că este mai bine pentru mine să ies din această iluzie de a-mi reface viața așa.

După această experiență, mi-am dat seama că toți bărbații înșeală, că totuși Ilie nu a făcut asta timp de șase ani, și am luat decizia să încerc să-mi repar căsnicia”, a scris Brigitte Sfăt. (NU RATA: BRIGITTE ÎȘI TRATEAZĂ ”DEPRESIA” LA 1 NOAPTEA CU…)

Cătălin Cazacu, părăsit de logodnică

În momentul în care s-a dus la Exatlon, Cătălin Cazacu avea o relație cu Ana Roman. O brunetă superbă, cu care, de altfel, era și logodit. În momentul în care a văzut imaginile cu iubitul ei și Claudia Pavel, Ana a luat decizia să-l părăsească pe motociclist. (CITEȘTE ȘI: SEXY-ȘTIRISTA ÎL HĂRȚUIA NOAPTEA CU MESAJE PE CĂTĂLIN CAZACU)

Ulterior, lucrurile dintre Cătălin Cazacu și Ana Roman au părut că intră pe făgașul normal. Ar fi reluat legătura, asta dacă ținem cont că tânăra i-a făcut o lungă vizită sportivului, în apartamentul său (DETALII AICI). Până la urmă, însă, Cătălin Cazacu a anunțat că are o relație cu prezentatoarea de la Kanal D Ilinca Obădescu.

