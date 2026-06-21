Imaginile care îi vor da fiori lui Adrian Ilie! Blonda lui joacă la mai multe capete?! În Capitală, cu fostul internațional, la Nuba, de mână cu alt bărbat

Zilele trecute site-ul nostru deconspira legătura dintre fostul internațional român, Adrian Ilie, și Luiza, tânăra alături de care acesta își împarte viața de trei ani, deși este căsătorit de peste 20 de ani cu o altă femeie, alături de care are o fată. Dar, dragostei nu îi poți comanda și, dacă ești adeptul unei vieți palpitante, cu atât mai mult nu te poți abține de la astfel de jocuri ale seducției. După ce s-au jucat de-a șoarecele și pisica în cafenea, acum Luiza a trecut la jocuri mai serioase, dar a schimbat personajul! Spunem asta pentru că de data aceasta CANCAN.RO a surprins-o în compania altui bărbat! Avem imaginile incendiare!

Cluburile de pe litoralul românesc sunt un tărâm infinit de subiecte mondene, iar Luiza, tânăra despre care vă spuneam că îi face zile fripte și nopți palpitante lui Adrian „Cobra” Ilie nu a lipsit nici ea de la malul mării weekendul acesta. După ce timp de trei zile s-a șicanat cu fostul internațional român la Jolie Ville Cafe din Pipera, acum blonda a decis să continue jocul pe litoral. Dar nu cu același personaj! Iată de ce spunem asta.

Blonda lui Adrian Ilie s-a „răzbunat” pe litoral

Luiza, tânăra voluptoasă care îi face zile fripte lui Adrian Ilie a decis să lase puțin viața amoroasă deoparte și să plece într-o escapadă cu fetele la mare. Și unde să meargă dacă nu acolo unde este toată crema Bucureștiului: La Nuba, acolo unde a avut loc un eveniment exclusivist (vezi aici toate detaliile).

Îmbrăcată într-o ținută all-black, cu decolteul generos la vedere și abdomenul lucrat, Luiza nu a putut trece neobservată… nici de masculii din preajmă care abia așteptau semnalul, nici de CANCAN.RO care se afla la datorie! În timp ce se distra alături de fete, Luiza a fost abordată de un domn care părea foarte interesat de prezența ei.

Un bărbat miserios i-a făcut marcaj strâns blondei și… a jucat și-n prelungiri

Distracția s-a încheiat repede cu băuturi fine și pe muzica celebrului DJ Mahmut Orhan, iar la finalul serii a apărut surpriza. Blondina voluptoasă a lui „Cobra” pleacă din club însoțită de prietena ei, dar și de domnul misterios care a abordat-o, pe care îl ține de mână. Se pare că, în timp ce Adrian Ilie era acasă, Luiza a jucat „în deplasare” cu un alt titular . Dacă a înscris sau nu, asta doar ei știu! Cert este că, fostul fotbalist nu va fi prea încântat la vederea acestor imagini!

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