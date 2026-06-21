Acasă » Exclusiv » Imaginile care îi vor da fiori lui Adrian Ilie! Blonda lui joacă la mai multe capete?! În Capitală, cu fostul internațional, la Nuba, de mână cu alt bărbat

Imaginile care îi vor da fiori lui Adrian Ilie! Blonda lui joacă la mai multe capete?! În Capitală, cu fostul internațional, la Nuba, de mână cu alt bărbat

De: Delina Filip 21/06/2026 | 20:50
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Zilele trecute site-ul nostru deconspira legătura dintre fostul internațional român, Adrian Ilie, și Luiza, tânăra alături de care acesta își împarte viața de trei ani, deși este căsătorit de peste 20 de ani cu o altă femeie, alături de care are o fată. Dar, dragostei nu îi poți comanda și, dacă ești adeptul unei vieți palpitante, cu atât mai mult nu te poți abține de la astfel de jocuri ale seducției. După ce s-au jucat de-a șoarecele și pisica în cafenea, acum Luiza a trecut la jocuri mai serioase, dar a schimbat personajul! Spunem asta pentru că de data aceasta CANCAN.RO a surprins-o în compania altui bărbat! Avem imaginile incendiare!

Cluburile de pe litoralul românesc sunt un tărâm infinit de subiecte mondene, iar Luiza, tânăra despre care vă spuneam că îi face zile fripte și nopți palpitante lui Adrian „Cobra” Ilie nu a lipsit nici ea de la malul mării weekendul acesta. După ce timp de trei zile s-a șicanat cu fostul internațional român la Jolie Ville Cafe din Pipera, acum blonda a decis să continue jocul pe litoral. Dar nu cu același personaj! Iată de ce spunem asta.

Blonda lui Adrian Ilie s-a „răzbunat” pe litoral

Luiza, tânăra voluptoasă care îi face zile fripte lui Adrian Ilie a decis să lase puțin viața amoroasă deoparte și să plece într-o escapadă cu fetele la mare. Și unde să meargă dacă nu acolo unde este toată crema Bucureștiului: La Nuba, acolo unde a avut loc un eveniment exclusivist (vezi aici toate detaliile).

Jucăușa blondă a lui Adrian Ilie s-a distrat pe litoral cu fetele, iar masculii au fost geană pe ea
Jucăușa blondă a lui Adrian Ilie s-a distrat pe litoral cu fetele, iar masculii au fost geană pe ea

Îmbrăcată într-o ținută all-black, cu decolteul generos la vedere și abdomenul lucrat, Luiza nu a putut trece neobservată… nici de masculii din preajmă care abia așteptau semnalul, nici de CANCAN.RO care se afla la datorie! În timp ce se distra alături de fete, Luiza a fost abordată de un domn care părea foarte interesat de prezența ei.

Un bărbat miserios i-a făcut marcaj strâns blondei și… a jucat și-n prelungiri

Distracția s-a încheiat repede cu băuturi fine și pe muzica celebrului DJ Mahmut Orhan, iar la finalul serii a apărut surpriza. Blondina voluptoasă a lui „Cobra” pleacă din club însoțită de prietena ei, dar și de domnul misterios care a abordat-o, pe care îl ține de mână. Se pare că, în timp ce Adrian Ilie era acasă, Luiza a jucat „în deplasare” cu un alt titular . Dacă a înscris sau nu, asta doar ei știu! Cert este că, fostul fotbalist nu va fi prea încântat la vederea acestor imagini!

A plecat din club însoțită de un bărbat misterios
A plecat din club însoțită de un bărbat misterios

CITEȘTE ȘI: Adrian Ilie a introdus în rutina zilnică o blondă voluptoasă. “Regia” prin care încearcă să treacă neobservați

ACCESEAZĂ ȘI: Adrian Ilie, prins băut la volan. Cum a comis-o ”Cobra” pentru a doua oară

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce nu s-a văzut la Power Couple! Strategia bizară la care a apelat soția, ca să-l poată controla pe Nick de la N&D: „Mă măcina!”
Exclusiv
Ce nu s-a văzut la Power Couple! Strategia bizară la care a apelat soția, ca să-l poată controla…
Larisa Popa și-a etalat ”investiția” în fața lui Mahmut Orhan. Fosta mână dreaptă a lui Pescobar s-a tunat și a impresionat!
Exclusiv
Larisa Popa și-a etalat ”investiția” în fața lui Mahmut Orhan. Fosta mână dreaptă a lui Pescobar s-a tunat…
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
Gandul.ro
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma,...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după...
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Adevarul
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu...
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple...
Cele mai ostile locuri de pe planetă. Turiștii continuă să le viziteze
Mediafax
Cele mai ostile locuri de pe planetă. Turiștii continuă să le viziteze
Parteneri
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini îndrăznețe cu Andreea Bănică într-o rochie complet transparentă. Artista și-a lăsat toate formele la...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Moment neașteptat pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați jos, că nu știu ce fac”
Click.ro
Moment neașteptat pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați...
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Digi 24
Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid
Gandul.ro
Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Luis Gabriel și Haziran vor deveni părinți pentru a treia oară! Au făcut anunțul într-un mod inedit
Luis Gabriel și Haziran vor deveni părinți pentru a treia oară! Au făcut anunțul într-un mod inedit
Andra Voloș, adevărul despre sarcină. Fanii au crezut că este urmează să devină din nou mamă!
Andra Voloș, adevărul despre sarcină. Fanii au crezut că este urmează să devină din nou mamă!
Fosta soție a lui Cristian Pomohaci, dezvăluiri din mariajul cu preotul controversat: ”A fost un ...
Fosta soție a lui Cristian Pomohaci, dezvăluiri din mariajul cu preotul controversat: ”A fost un eșec. E dureros!”
Accident grav în Mehedinți! Un microbuz și un autotren s-au ciocnit: o persoană a murit
Accident grav în Mehedinți! Un microbuz și un autotren s-au ciocnit: o persoană a murit
Truc pentru persoanele care călătoresc singure. De ce este recomandat să arunci o sticlă de apă ...
Truc pentru persoanele care călătoresc singure. De ce este recomandat să arunci o sticlă de apă sub pat, când ajungi la hotel
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Vezi toate știrile