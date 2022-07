Impozitele pe clădiri se vor dubla din 2023. Cât vor plăti românii

Se anunță creșteri colosae ale taxelor. Impozitele pe clădiri se vor dubla în anul 2023. Iată noile modificări ale Codului fiscal!

Noile schimbări ale Codului fiscal au intrat în vigoare începând cu data de 15 iulie 2022. Potrivit specialistului Adrian Vascu, senior partner Veridio și fost președinte ANEVAR, impozitele vor crește în unele zone ale țării și de 3 ori.

Impozitele pe clădiri se vor dubla din 2023

Astfel, pentru un apartament în București, zona A, etaj 3, an construcție 1950, cu o suprafață de 99,71 mp, valoarea impozitabilă la 31.12.2021 204,878 lei și impozit anul 204 lei. Comparativ cu o casă din Cluj Napoca, cu o suprafață de 295 mp si teren de 800 mp, zona C, valoare impozabilă la 31.12.2021 479.000 lei și impozit anual 958 lei

Un spațiu comercial din București situat la parterul unui bloc, cu o suprafață de 86,4 mp, valoarea impozitabilă la 31.12.2021 era de 224,391 și impozit anula 448,7 lei.

Astfel, modificările vine cu o singură cotă de impozitare pentru clădirile rezidențiale și o singură cotă pentru clădirile nerezidențiale, fie ca vorbim despre persoană fizică sau juridică. Dispare intervalul de cote de impozitare și s-a stabilit nivelul minim, respectiv 0,1% pentru clădirile rezidențiale și 0,5% pentru clădirile nerezidențiale.

Ne referim la orașe ca Timișoara, Iași, Craiova, Targu Mureș, Galați etc. pentru cladirile rezidentiale unde cota va crește de la 0,08% la 0,1% sau la cladiri nerezidențiale aparținând persoanelor fizice și care aveau o cotă de sub 0,5%, în orașe ca: București, Cluj, Iași, Pitești etc, potrivit Vascu.ro

Impozitul se va calcula în continuare separat pentru clădiri și terenuri.